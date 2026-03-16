iPhone Fold於iOS 27首次支援分屏功能！闊屏硬撼HUAWEI Pura X2

馬克・古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果首款摺疊屏手機iPhone Fold將同步搭載iOS 27操作系統，針對摺疊屏進行了多項優化，帶來介於普通iPhone與iPad之間的大屏使用體驗。



其中核心亮點之一就是首次為iPhone帶來分屏功能，不過短期內只有iPhone Fold專享。用戶可在展開狀態下同時運行兩個應用，例如一邊瀏覽網頁一邊回覆消息、分屏查看文檔與郵件等，操作邏輯與新款iPad mini的分屏體驗相似，簡潔易上手。

蘋果首款摺疊屏手機iPhone Fold用戶可在展開狀態下同時運行兩個應用，例如一邊瀏覽網頁一邊回覆消息、分屏查看文檔與郵件等，操作邏輯與新款iPad mini的分屏體驗相似，簡潔易上手。（X@abhishek）

不過，蘋果並未為iPhone Fold搭載iPadOS中的台前調度功能，該功能可實現多窗口自由排列與切換的桌面級多任務體驗，而iPhone Fold的分屏功能更側重基礎實用場景，避免複雜操作增加用戶學習成本，同時契合手機端的使用習慣。

為發揮摺疊屏的大屏優勢，iOS 27將針對iPhone Fold進行專屬界面調整，展開狀態下，應用界面會新增類似iPad的左側導航欄，操作路徑更清晰。同時系統將優化應用適配邏輯，讓各類App在寬屏比例下充分利用屏幕空間，避免出現黑邊或界面拉伸問題。

蘋果還針對性解決了當前市面摺疊屏手機的常見痛點——外屏與內屏過窄導致的使用限制，其專屬寬屏比例設計將更適配視頻觀看、遊戲娛樂等場景，大幅提升大屏使用的沉浸感，這也是蘋果對摺疊屏形態的核心優化方向之一。值得注意的是，華為Pura X2也採用了類似的比例，將在下月率先發布，是全球首台闊比例大折疊屏。

【延伸閲讀】iPhone Fold將於9月發布 外型竟變矮胖惹議：是技術還是信仰？（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】