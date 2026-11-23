IU李知恩香港啟德演唱會2027 公售購票攻略｜連結、座位表｜韓國人氣爆燈的實力派女歌手 IU 李知恩正式宣佈落實將最新一輪的世界巡迴演唱會將會帶來香港。這次名為2027 IU WORLD TOUR CONCERT的香港站演出，不但敲定於明年春季舉行，更選址啟德主場館，務求讓更多一直默默支持的樂迷有機會親臨現場欣賞偶像的精湛演出。想在今次成功搶票有什麼技巧？提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



買唔到IU演唱會門票？ >>呢度仲有最後機會<<

作為亞洲流行樂壇中極具影響力的殿堂級人物，IU過往每次來港舉行個人專場演出都例必掀起連夜排隊及網絡大塞車的壯觀場面。她憑藉溫婉動人的獨特嗓音以及極具穿透力的現場演唱功力，成功俘虜了無數聽眾的心。為了打破過往受制於傳統場館座位數量不足的限制，今次主辦方經過多番考量與實地考察，終於決定將這個國際級別的音樂盛會移師至全新啟用的香港啟德體育園主場館舉行。大眾將可以期待一個規模史無前例的震撼舞台，配上頂尖的燈光投射技術，勢必將現場氣氛推向最高潮。

根據官方目前釋出的初步資訊，這次萬眾矚目的音樂盛典已鐵定於2027年4月24日至25日連續2晚盛大舉行。

門票及售票資訊，官方仍然正式公布，期待往後我們得到第一手資料後再為大家更新。

IU李知恩香港啟德演唱會2027｜公開發售

開賣時間：待定

開賣連結：待定

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HKTicketing 2.0 購票注意！

因為HKTicketing購票系統更新，與以往的購票方式不同，在購票前請按此提早登記賬戶才可以購票（舊有賬戶不能使用）。然後購票的過程亦與以往不同，請大家留意！

面對快達票（HK Ticketing）全新升級的2.0認證防護，廣大樂迷在搶飛前必須留意其全新的「帳號綁定」機制。根據 快達票HKTicketing 最新規定，舊有會員帳號已無法直接沿用，用戶必須以唯一的手機號碼及電郵地址重新完成「雙重認證（2FA）」註冊。搶購當日，成功進入排隊系統選定心儀場次及門票後，系統只會保留座位【5分鐘】供結帳付款，若未能在倒數結束前完成銀行授權，所選門票將立即自動釋出回票池。因此，讀者切勿在付款中途點擊「上一頁」或頻繁刷新網頁，以免因重複發起請求而直接被系統判斷為惡意爬蟲並剔除排隊隊列。

HKTicketing購票流程（2026年版）👇👇

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究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

IU李知恩香港啟德演唱會2027 座位表（暫以容祖兒演唱會參考）

IU李知恩香港啟德演唱會2027 門券、座位表及價錢資訊

官方暫未公布「IU李知恩香港啟德演唱會2027」座位表及門券價錢資料，有待更新。

IU李知恩香港啟德演唱會2027 演出日期

IU李知恩香港啟德演唱會2027 演出日期為2027年4月24日至25日，合共2場。

IU李知恩香港啟德演唱會2027 公開發售資訊

IU李知恩香港啟德演唱會2027 公開發售資訊仍未公佈，有待更新。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

陳寶兒（Bobby Chan）

香港01數碼生活版記者，專注追蹤全城熱門演唱會情報與最新科技資訊。無論是全方位的搶飛攻略、買飛秘訣，還是前沿數碼趨勢與實用教學，我都為你第一手客觀送上，帶領讀者輕鬆玩轉科技與娛樂圈。



IU李知恩香港啟德演唱會2027 何時舉行？ 是次巡迴演唱會落實於2027年4月24、25日，合共2場。 IU李知恩香港啟德演唱會2027 於哪個場地舉行？ 香港啟德主場館 IU李知恩香港啟德演唱會2027 如何購票？ 官方暫時未公佈購票詳情，有待更新。

IU李知恩香港啟德演唱會2027｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入快達票 HK Ticketing，建議電腦同時安裝多款不同的瀏覽器，如Google Chrome、Firefox、Edge、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時12時讓用家選擇進入購買「IU李知恩香港啟德演唱會2027」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼，然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如12點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早5-10分鐘左右開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。