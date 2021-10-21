iPhone／Android 手機空間清理｜今時今日的相片、影片越發高清，對於手機儲存空間的需求也越來越大，即使手機的容量已達過100GB，甚至開始挑戰 1TB，如果不常作清理的話，空間恐怕也是不敷應用。早前就有網民發現手機中的其中一個 App 居然佔用了 60GB 空間…



網民手機空間不足、驚見淘寶佔用 60GB 儲存

從網民提供的截圖中所見，《淘寶》App 所佔用的機內儲存空間多達 60GB，足足是第二名 LINE 的 10 倍（圖 Dcard）

早前在 Dcard 討論區上，就有一名網民指他的手機突然彈出「空間不足」的提示，要求他進入儲存空間頁面進行管理，殊不知單是《淘寶》一個 App 就佔用了手機儲存空間的 60GB、亦是他手機約 120GB 空間的一半。

👇👇👇按圖放大點擊即睇網民分析原因👇👇👇

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iOS／Android 手機空間清理3招

雖然單靠瀏覽網店的紀錄已經超過 60GB 有點誇張，但其實在日常操作當中，不同的 Apps 操作都會在手機內累積暫存的快取記憶體，這些檔案一般不能為用戶取用，但久而久之就會累積在系統內佔用手機儲存空間、影響手機的運作速度。

如果不想因為無用的檔案而阻礙自己用手機，以下三招各位最好學起來，有需要時就可以為手機極速清位！👇👇👇

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同場加映：消委會測13個通訊Apps Signal 等 4 款保安性滿分



香港消委會日前發表了一個有關即時通訊 Apps 的測試報告中，報告中一舉比較了 13 個手機通訊 Apps，當中除了有在香港較為多人使用的WhatsApp，亦有提及其他功能、安全性各異的選擇。

在 13 個通訊 Apps 當中，4 款被消委會報告於「傳送資料保密性 」一項被給予 5 分滿分，反映這批 Apps 除了在傳訊加密功能上做足功夫，更加入一些保護用戶隱私的特別功能；當中有一款為收費 App《Threema》，而其餘 3 款中被受好評的還有前些日子有不少港人轉用的《Signal》。

👇👇👇按圖放大看：消委會 13 個手機通訊 Apps 功能比較及評價👇👇👇

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