影相經驗分享　重溫6個非常實用的構圖技巧　靚相就是這樣拍

不論是在國內還是國外，不論是在城市還是鄉村，不論是在森林還是海島，不論是用手機還是相機，大家都會拍照記錄，都會發朋友圈炫耀。



那麼你想成為朋友圈那個拍照大神嗎？今天我們為大家帶來一期拍照經驗分享，給你推薦六個非常好用的攝影構圖。

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1、九宮格構圖

何為九宮格構圖，其實就是我們常說的「井」字構圖。在構圖的時候，因為相機或者手機屏幕都有構圖輔助線，剛好也是「井」字的形狀，因此我們可以直接觀看構圖輔助線即可。九宮格構圖實際上就是將我們需要作為畫面主體的部分，放在橫豎線交匯的四個點位上，就這麼簡單，因此九宮格構圖也是最常用的構圖方式之一。

我們拍攝時，可以將人、動物、花花草草、別緻的建築等放在這四個點位上，這樣畫面整體就非常順眼。照片本身也具備更好的觀賞性。

2、三分構圖法

三分構圖法也很好理解，也是目前最常用的構圖方法之一，簡單易學。我們拍照的時候，可以將畫面三等分，將景色放置在三分之一處，或者是三分之二處即可。尤其是遇到開闊視野的場景，比如擁有地平線、海平面等場景就可以廣泛使用這個構圖方法。

三分線十分接近黃金分割線，也就是具備黃金比例，這樣拍攝出來的畫面更加規整，也讓人看上去更舒服。至於要放在三分之一處，還是三分之二處，就要根據當時的環境還有你的想法來決定了。

3、對稱式構圖

對稱式構圖，就是將畫面對稱的拍攝出來。這種方式適合拍攝規整的建築、水面的倒影等等場景。

在拍攝的時候如果遇到很漂亮的風景，可以嘗試這個方法。那麼如果想要拍攝的時候，但是沒有水面倒影怎麼辦，可以考慮在地上倒一些水，然後貼近水面去拍攝即可。

4、框式構圖法

在藝術範疇內，尤其是繪畫領域，人們總會將畫搭配畫框來展示，這樣通過畫框的包裹，可以讓人們更集中注意力在框內的畫作上，這就是框式構圖的意義。

框式構圖，就是在通過身邊的物體形成一個天然的畫框，將你想要呈現的風景包裹住。畫框可以是很多物體，樹枝、建築的邊緣等等，具體是什麼就要看拍攝者的心思了。

5、引導線構圖

引導線構圖，就是我們在拍攝的時候，尋找一行、一列，或者某個線條放在畫面中，用於指引用戶通過線條看向你設計的風景或者畫面主體。

引導線本身不一定發真的線，可以是石墩子、電線杆組成的線，可以是馬路沿、牆面組成的線。只要發揮你的想象力，很多物品都可以組成引導線。

6、對角線構圖

大部分人都喜歡拍攝橫平豎直的照片，但是所有照片都一樣就顯得很死板，其實我們還可以嘗試對角線構圖法。對角線構圖法可以讓畫面更加生動，更有震撼力和觀賞性。

尤其是我們在拍攝一些人像合影，靜物特寫，寵物和娃的照片時，可以廣泛嘗試對角線構圖。

怎麼樣，這些構圖是不是都很簡單，同時帶來的畫面效果比較出彩。有了這些構圖的輔助，相信你在十一旅行期間的照片一定會有更好的表現，成為朋友圈最靚的仔。

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