日本旅行同事列清單求代購　打工仔求救網民獻計一招華麗拒絶

到外地旅行遊玩已成生活日常，有些親友們會請對方幫忙代買當地物品或食物。一名網友近月去日本2次，兩次同事們都請她代買東西，回來後對方卻因為沒錢，到現在都還沒付清，令她相當無奈，引起不少網友熱烈討論。



一名網友在PTT「女孩版」發文，她近兩次日本旅行，一次是京阪、一次是東京，兩次同事們都請她代買一堆商品，而且都是很大的東西，會佔到行李箱位子，請她代買東西的其中一位同事甚至前陣子才去過日本，令她不解，

自己需要不買，卻叫我代買？

相關文章：同事想借故貶低你、挑戰你底線？7種徵兆證明他沒想過要尊重你👇👇👇

+ 20

那位同事曾問過她需不需要幫她買東西，她則表示，「不用，妳玩的開心就好」，沒想到這次出國，同事們又開始列清單，雖然自己沒種拒絕，「但我覺得她們太吃人夠夠了吧」。

旅遊回來後，代購的商品也因為對方一句「現在沒錢」，過了幾星期都還沒付清，令她不禁質疑自己，「我太軟弱了嗎？」，同時也好奇，

大家出國會幫同事代買東西嗎？

會幫同事代買東西嗎？網友紛紛表示：

「不會，頂多買個點心意思意思，出國不會讓任何人知道」

「說好好好會找找看，最怕問你旅館直接訂東西寄過去，叫你帶回來的」

「不會，出國就是要好好玩啊，幫人代購很浪費時間……」

「只幫家人代購和10幾年的好友買」

「我也會叫朋友幫買，不過是護手霜或是護唇膏那種小東西一個，叫買一堆東西真的會讓對方不爽」



對於樓主的情況，有網友則表示：

「我年輕時也這麼傻，也是不給錢，後來不幫買後就再也沒跟我聯絡過」

「你太軟弱啊，叫他們付清很難嗎？」

「拒絕幫帶，你越好說話人家越不在意你的感受，好好保護自己也是重要的人生課題」

「下次勇敢拒絕，再不拒絕就是你的問題」



要應付這種同事，有網友則建議：

「如果推不掉沒關係，就說買不到就好或是行程太趕沒辦法找商品，再不然就買超級貴的給她們，說你不會比價，下次就不會有人找你買了」

「我都說我不逛街的。完全杜絕代購或是會收很高的代購費，就沒有人會找我了」

「不會，現在代購很方便，叫他自己找網路上代購公司」

「我都說我有時間再幫你買，絕對不要先答應，回來沒買就說你太忙沒時間去買」

「會說有時間我去看看，最後隨便找個理由說沒買到就好」



相關文章：衰同事｜似是人緣好 其實虛偽到爆？10個位看清職場綠茶婊真面目👇👇👇

+ 25

延伸閱讀：

「搬日本電器回台容易壞？」網掀論戰 過來人：還是在意保固

觀光客1行為恐惹怒日本人 在台日人曝：最嚴重可能被打

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】