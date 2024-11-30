日本旅行同事列清單求代購 打工仔求救網民獻計一招華麗拒絶
到外地旅行遊玩已成生活日常，有些親友們會請對方幫忙代買當地物品或食物。一名網友近月去日本2次，兩次同事們都請她代買東西，回來後對方卻因為沒錢，到現在都還沒付清，令她相當無奈，引起不少網友熱烈討論。
一名網友在PTT「女孩版」發文，她近兩次日本旅行，一次是京阪、一次是東京，兩次同事們都請她代買一堆商品，而且都是很大的東西，會佔到行李箱位子，請她代買東西的其中一位同事甚至前陣子才去過日本，令她不解，
自己需要不買，卻叫我代買？
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那位同事曾問過她需不需要幫她買東西，她則表示，「不用，妳玩的開心就好」，沒想到這次出國，同事們又開始列清單，雖然自己沒種拒絕，「但我覺得她們太吃人夠夠了吧」。
旅遊回來後，代購的商品也因為對方一句「現在沒錢」，過了幾星期都還沒付清，令她不禁質疑自己，「我太軟弱了嗎？」，同時也好奇，
大家出國會幫同事代買東西嗎？
會幫同事代買東西嗎？網友紛紛表示：
「不會，頂多買個點心意思意思，出國不會讓任何人知道」
「說好好好會找找看，最怕問你旅館直接訂東西寄過去，叫你帶回來的」
「不會，出國就是要好好玩啊，幫人代購很浪費時間……」
「只幫家人代購和10幾年的好友買」
「我也會叫朋友幫買，不過是護手霜或是護唇膏那種小東西一個，叫買一堆東西真的會讓對方不爽」
對於樓主的情況，有網友則表示：
「我年輕時也這麼傻，也是不給錢，後來不幫買後就再也沒跟我聯絡過」
「你太軟弱啊，叫他們付清很難嗎？」
「拒絕幫帶，你越好說話人家越不在意你的感受，好好保護自己也是重要的人生課題」
「下次勇敢拒絕，再不拒絕就是你的問題」
要應付這種同事，有網友則建議：
「如果推不掉沒關係，就說買不到就好或是行程太趕沒辦法找商品，再不然就買超級貴的給她們，說你不會比價，下次就不會有人找你買了」
「我都說我不逛街的。完全杜絕代購或是會收很高的代購費，就沒有人會找我了」
「不會，現在代購很方便，叫他自己找網路上代購公司」
「我都說我有時間再幫你買，絕對不要先答應，回來沒買就說你太忙沒時間去買」
「會說有時間我去看看，最後隨便找個理由說沒買到就好」
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