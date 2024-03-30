貴州自由行｜香港人免費！超過500家國有A級景區免門票　直至年底

香港人狂喜！廣東人狂喜！貴州省文化和旅遊廳又開始放大招了！

2024年3月19日至12月31日，貴州全省A級景區免門票，邀請你「來貴州，上春山」！



2024年貴州文旅「四免一多一減」優惠活動來啦，全省A級景區免門票、高速半價、一票多日使用制……

話不多說，一起來看看具體內容吧！

活動時間：2024年3月19日至12月31日

優惠事項：

1、「四免」，即：部分人群享受貴州全省國有A級景區門票免費優惠（不含特許經營項目）。

①全國大、中、小學生（含港澳台），憑有效身份證明享受貴州全省國有A級景區門票免費優惠；

②全國6歲以下兒童、60歲以上老年人，憑有效身份證明享受貴州全省國有A級景區門票免費優惠；

③人民警察、教師、醫護工作者、旅遊法和國家有關政策規定的群體憑有效身份證明、資格證件、工作證件等享受貴州全省國有A級旅遊景區門票免費優惠；

④廣東省居民、港澳台地區居民入黔旅遊，憑有效身份證件（身份證、戶口簿、居住證、暫住證或回鄉證、台胞證）享受貴州全省國有A級旅遊景區門票免費優惠。

2、「一多」，即：景區「一票多日使用制」。

在貴州全省國有A級景區推廣「一票多日使用制」，遊客在參與活動的景區內自購票之日起，5日內可無限制次數進入景區。

温馨提醒：去貴州的朋友一定要帶好自己的證件哦，比如身份證、學生證、教師資格證、殘疾證、記者證、醫師證、醫技證、藥師證、護士證等，以享受相關的優惠服務。

3、「一減」，即：高速公路通行費五折優惠。

2024年3月19日至12月31日，面向省外遊客推出「自駕減半優惠」。入黔旅遊的外省籍一型客車(私家車）使用ETC電子支付方式每周周五（00:00後）、周六、周日（24:00前）在貴州境內高速公路收費站出站的，享受貴州境內高速公路應收通行費減半優惠。



就是說，

秦漢影視城￥60的門票，不要了！

西江千戶苗寨￥100的門票，不要了！

荔波小七孔￥120的門票，不要了！

安順黃果樹￥180的門票，不要了！

都匀市還開了條螺螄殼旅遊專線！



你真的不來看看嗎？

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免費景區名單

優惠活動景區限於貴州全省國有A級景區免門票（不含特許經營項目），遊客需提前關注諮詢目標景區是否需要預約，當日入園遊客數量達到景區最大承載量時，景區停止售票，不再入園。

具體是哪些景區免門票呢？小編已經幫你找好了！👇👇👇

*篇幅有限，以上為部分名單



優惠活動補充說明：

（一）「一票多日遊」優惠僅限購票遊客本人使用，如經查實存在倒賣、轉讓等行為，將取消遊客享受所有優惠活動資格，且需全額購買已使用的景區門票，存在違法行為的將由公安機關依法追究責任。

（二）本次活動涉及的所有景區門票優惠均不含景區特許經營項目，且部分承載量有限，建議遊客在出遊前提前關注目標景區遊客預約數量及對應景區購票規則，避免到現場後因入園遊客達到景區最大承載量而不能入園。由省內外旅遊企業組織的學生團體入黔研學、旅遊可由客源地教育、團委等部門附上學生名單並加蓋公章後提供給相應景區享受優惠，不需出具個人資格證明。

（三）本次高速公路過路費優惠只針對外省籍一型客車在貴州境內高速路段通行並在貴州境內高速公路收費站使用ETC支付方式支付高速公路通行費出站，需ETC綁定訊息與車輛訊息一致才能享受本次優惠。出站站點不在貴州省境內不予享受優惠。



貴州好玩的地方數不勝數，好看好玩還有優惠，免門票活動更是持續到年底！還等什麼？趁着假期暑假，帶上一家人到貴州玩吧！

【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】