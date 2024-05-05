東莞好去處｜南城聯益村夜市100+美食小攤　唔使100元食到捧腹

這條離東莞市中心不到3公里的夜市，是很多打工仔和附近街坊的「深夜食堂」。



南城的聯益村夜市，一條主街有超過100個攤位，感受夜幕降臨後，這裡充滿煙火生活的一面。

吃不完！根本吃不完！

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聯益村夜市 離東莞市中心不到3公里

想要找到聯益村夜市，並不是一件難事。看到銀豐路或者鴻福西路上，冒出的路邊攤的路口，基本可以確定。

白天的它，是一條位於東莞CBD附近、連通重要城市軸線鴻福路以及著名宵夜街銀豐路的街道。路邊各色的商鋪、錯落的自建房、出租房、公寓與首位兩端的高檔小區、不遠處清晰可見的CBD寫字樓，形成「城市摺疊」的鮮明對比。

夜幕降臨後的它，各式各樣的流動美食小攤紛紛現身，在道路兩旁排布得滿滿當當，這條街搖身一變，以「夜市」的角色陪伴我們度過需要用美食治癒味蕾的夜晚。

+ 5

雖然聯益村夜市只有5、6米寬，400多米長，卻包括100+家檔口。附近的打工人、街坊租客、學生、情侶都匯聚在這裏，組成一條不間斷的流動帶。

草根廚師們的「炫技舞台」

這裏不僅是人們尋覓美食的「深夜食堂」，更是各家攤主大展身手的舞台，這裏不缺常見的小吃，更能找到不少罕見地方美食。小攤上此起彼伏的吆喝聲，讓這裏充滿了煙火氣。

100元就能掃遍整條街👇👇👇

+ 7

1. 柳州螺螄粉

最近小紅書上超火的螺螄粉，夜幕還沒完全降臨，小攤前就已經排起了長隊。炸蛋、鴨腳、螺螄……各種小料配菜整整齊齊，讓人忍不住都點一遍，價格也不會很貴，難怪俘獲了這麼多「螺門人」的心和胃。

2. QQ一杯茶

熟悉聯益村夜市的對QQ一杯茶都不陌生！「每次來聯益村夜市都會帶兩杯回家。」排隊的王哥已經不是第一次來了，因為覺得他們家的材料看得見、很健康，即便得排長隊，每次來也忍不住想來買兩杯。它家檸檬茶味道純淨，茶香和檸檬香很濃郁，我們點的招牌霸王杯也才12元人民幣，真的很可以！

3. 筷子哥江西特色炒粉

作為碳水腦怎麼少得了快樂主食呢！和老闆娘說完要什麼類型的粉，老闆就開始發揮了，加料、炒粉、顛勺、出鍋，熟練利落，沒有一個多餘的動作。我們選了粗的米粉，熱氣騰騰的十分有鑊氣，好吃到光盤還想要點多一份！小攤還有南昌拌粉、涼皮和涼麵可以選。

4. 謝記長沙臭豆腐

每次來聯益村夜市，靠着「配泡菜」出名的臭豆腐小攤前都是排隊的食客。他家的泡菜是包菜醃製的，酸辣爽脆，搭配臭豆腐吃非常開胃。老闆給的泡菜份量很足，臭豆腐吃完了還能剩很多泡菜，空口吃也是別有一番風味。

5. 台灣蠔蛋燒

「點好的旁邊稍等，根據號碼取餐~」需要用號碼小紙條來取餐，可想而知生意有多火爆。一份6個的蠔蛋燒，有着像章魚燒一樣嫩嫩的底，個個蠔肉肥美，蛋香濃郁，搭配蒜蓉、辣椒、葱花，一口爆汁。

+ 3

6. 越南烤雞

翻轉烤製的越南烤全雞、烤雞腿、烤全翼……個個金黃誘人，外皮被烤的微焦酥脆，但內裏依然充盈着肉汁。點全雞還能讓老闆剁成小塊，肉食星人真的很愛這個小攤！

7. 吳記·汕頭甘草水果

這家甘草水果攤擺着一個雪櫃，裏面都是能讓人生津的醃李子、醃青芒、醃番石榴等，選好會幫忙切成小塊，再配一小盒酸梅粉。在這些酸嘢攤面前，口水止不住地翻湧。

8. 新疆美味羊肉串

來自新疆的一家人開的燒烤店，新鮮現串的羊肉串和牛肉串是這裏的招牌。新鮮的羊肉串烤後沒有羶味，多餘的油脂在炭火的加持下發出聲響，香氣逼人。

還有這些根本吃不完👇👇👇

+ 7

麻辣燙、涼拌菜、章魚小丸子、鐵板豆腐、東北鍋包肉、壽司……天南地北的地方小吃，在這都能一站式解決。在聯益村夜市，100元足以吃到很多美味，打工人的「深夜食堂」就是讓人如此快樂。

讓我們共同欣賞一下各位夜市文案大師的作品，諧音店名、口音店名應有盡有。👇👇👇

不止是夜市 也是外來打工人的聚居地

聯益路不僅有着夜市的角色，它更是眾多外來打工人的聚集地。離東莞CBD不到3公里的優越地理位置，夜市兩旁的各種公寓出租招牌，巷子裏的房屋出租告示都展現了聯益路這一屬性。

對於那些懷揣夢想、希望在這片土地上紮根的異鄉人來說，聯益村是一個充滿包容的地方，他們穿梭於街頭巷尾，感受着這座城市的脈動。

而打工人們也能找到屬於自己的那份愜意與放鬆。炭火炙烤的魷魚散發出誘人的香氣，讓人忍不住駐足品嚐，一碟熱氣騰騰的炒粉，更是將一天的疲憊瞬間驅散。

在這裏，每個人都可以找到屬於自己的那份歸屬感。

聯益村夜市

地址：東莞市南城街道聯益路



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