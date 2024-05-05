深圳新派新疆菜阿娜爾成大眾點評榜常客　品嚐美食兼欣賞民族歌舞

深圳的新疆菜餐廳阿娜爾，從傳統到創新，從進門的西域風情的裝潢到地道的新疆菜，無一不在邀請各方朋友來一次「真新疆」！



天山腳下的純淨美食，他家的食材80%都來自大美新疆，在深圳也能吃到遠在4000km開外的新疆美味~

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遠道而來的新疆大廚，90%都是新疆大廚，少數民族的大廚出手，美食都是家的味道~

一進店就看到琳琅滿目的新疆元素，用各地區命名的包間，五彩繽紛的燈飾，民族紋理的裝潢與壁畫，還有超好拍的打卡區，讓人一眼便入大新疆領域~

新疆味道狂歡：帶你一口氣吃遍大西北👇👇👇

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1. 薄荷孜然牛肉乾

孜然的熱情與薄荷的清新相遇，彷彿是大漠與綠洲的美妙交融。過了油鍋的牛肉乾竟然一點也不柴，越嚼越香，口感十分豐富！

每一絲牛肉紋理都融入了香噴噴的孜然香氣，還有爽脆的薄荷葉一同入口，味道層次豐富極了！每一口都是一次時光旅行，彷彿遠足新疆的風景之中！

2. 爆炒羊頭肉

那羊頭肉被爆炒至金黃酥脆，彷彿是一幅黃昏下燃燒的風景畫。爆火炒過的羊頭肉充滿鑊氣，再配上新疆不辣的辣椒，一口滿足！飯能吃3碗！饢能吃3個！（一定要吃帶點皮的，嚼勁十足）

爆炒羊頭肉，脆嫩的口感如同沙漠中的微風，温暖而奔放。它是新疆熱情的味道，讓你在一瞬間融入大西北的文化深處~

3. 特色斯里蘭卡冰川茄子

這道菜如同斯里蘭卡的冰川一樣清新，茄子的柔嫩與甜口的調味相互交織，炸過的茄子外酥裏嫩，還帶有茄子的豐富汁水。帶你徜徉在異域風情之中，品味不一樣的新疆滋味。

4. 醬香牛大骨

浸泡在濃郁的醬汁中，牛大骨散發出讓人神魂顛倒的香氣。咬下一口，嘴裏的肉汁和醬汁交織在一起，彷彿在舌尖上跳躍的音符，演奏着一曲醬香的樂章。

牛大骨的肉就是要嗦着大口大口啃！連筋帶肉的撕咬才能體會這道菜的絕妙~每一根骨頭都是歷史的延續，每一口鮮嫩的肉質都是味蕾的享受~！

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5. 脆皮牛肋排

金黃的外皮包裹着嫩滑多汁的牛肉，一咬下去，那層脆皮在口中崩潰，釋放出誘人的香氣。牛肉的鮮美彷彿在口中綻放，再蘸上點來自新疆的辣椒面，在口中綻放牛肉香氣和獨特辣味！每一片都是滋味的花瓣，讓人陶醉其中~

6. 蒜香甜醬油煎烤黃花魚

一盤煎烤的黃花魚散發出蒜香和甜醬油的誘人香氣，入口時，那肉質的鮮美讓人感受到大海的味道，而炸過的炸蒜香彷彿是大漠的清風。這道菜如同一曲獨特的音樂，帶你感受到新疆美食的獨特魅力，令人陶醉不已。

7. 爆炒四季豆

爆炒四季豆，每一顆豆都鮮脆多汁，爆炒至青翠欲滴，散發着油煙的誘人氣息。每一根豆都飽滿鮮嫩，每一口都是清新的田園滋味。咀嚼間，豆香和微辣的調料完美融合，如同一幅豐收的畫卷，在舌尖上綻放~

這三款經典，會吃的都必點👇👇👇

1. 沙灣大盤雞

一盤新疆大盤雞，千種滋味！新疆大盤雞猶如大漠深處的風景，草原上的奔騰，獨特的群山地貌，全部匯聚到這一大盤！一口一口，你會感到猶如在新疆的星空下醉飲，讓雞肉的嫩滑與香料的狂歡在你的口腔中交織出壯麗的交響曲~大口吃肉+綿密洋芋=激情四溢！

2. 和田燜烤刀郎羊排

羊排在爐火的烘烤下，逐漸呈現出金黃的外表和肉質的鮮美。刀郎羊排不僅讓你嚐到了嫩肉的極致，鮮嫩多汁，還有鹹香的辣椒面，吃下一口，彷彿漫步在天山山脈的陽光下，陽剛之美，無法抗拒！

3. 手抓肉

用手抓住這塊新疆羊，你會感受到肉質的柔軟。當你抬起手，肉汁滴下，配上新疆特有的香料，在口中瀰漫芬芳，獨特的風味讓你的味蕾陷入狂熱。咬下一口，那醇厚的汁液在口中爆發！彷彿在咀嚼的瞬間，整個世界都停滯了！

走進阿娜爾，就像進入了一幅色彩斑斕的異域風情畫卷。裝潢典雅，新疆風情濃郁，彷彿讓你身處浪漫西域。阿娜爾餐廳不時還會有民族歌舞表演，讓你在享受美食的同時，也能感受到濃厚的新疆文化。

放下節食計劃，走進新疆的饕餮盛宴，讓味蕾去冒險，讓胃去旅行！

阿娜爾·新疆菜

龍華壹方天地店

地址：深圳龍華區壹方天地D區L2-025號

交通：深圳地鐵4號線龍華站A出口

時間：11:30-14:00,16:30-21:00

電話：19924589565

皇庭廣場店

地址：深圳福田區皇庭廣場L1-36

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心站C出口

時間：11:00-21:00

電話：19076192509

龍崗萬達店

地址：深圳龍崗區龍崗萬達廣場6F 6006鋪

交通：深圳地鐵10號線華南城站A出口

時間：11:30-14:00,16:30-21:00

電話：15361657545/18018718696

前海HOP天地店

地址：深圳南山區前海HOP天地2F

交通：深圳地鐵5號線寶華站B2出口

時間：11:30-14:00,16:30-21:00

電話：19065016036

光明萬達店

地址：深圳光明區光明萬達廣場3樓309-3010號

交通：深圳地鐵6號線鳳凰城站C出口

時間：11:30-14:00,16:30-21:00

電話：19925192716



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