深圳美食｜雲南土菜必試汽鍋雞、蒸汽石鍋魚　茉莉花雞蛋有驚喜

深圳的云海肴專門賣2000米海拔來的「土菜」（編按：土菜指用最簡單，最原始的方法製作的民間小菜），戴草帽的魚、會生「汽」的雞，雲南人來這，都吃哭了？



來這兒一趟，去雲南的機票錢都省了

「云海肴」，14年老牌雲南菜館，說起滇菜都會想起這家。全國超100+家門店，環境設計千店千變，用不同的元素展現彩雲之南的地方文化。

地道滇菜風味，吃哭雲南人

店內主打雲南特色菜，最知名的還是汽鍋雞和蒸汽石鍋魚。懂的人到店都不用看菜牌，直接下單這兩道。

會生「汽」的雞，廣東人都認證

「原味汽鍋雞」是云海肴的鎮店之寶，來店裏你就會發現，幾乎桌桌必點。不論是食材、口味還是蒸制的容器，都很有講究。

云海肴精選鐵腳麻雞，雞肉口感緊實富有彈性；放進專門定製的紫陶汽鍋當中，全程不加一滴水，只靠蒸汽凝結而成，出來的雞湯滴滴都是精華。

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不止做法有講究，連吃法也要「講規矩」：

第一步，先品鮮美雞湯。蒸汽凝結而成的雞湯，融合了雞肉的油脂和精華，啖啖香濃鮮甜，不會膩~饒是嘴巴挑剔的廣東人，也被收服！



第二步，細味撈雞。一雞兩吃，喝過雞湯後將雞肉撈出放進豆芽裏，倒進秘製的辣椒醬攪拌均勻，毫不誇張，骨頭裏都是麻辣鮮香呀！



草帽當鍋蓋 · 蒸汽石鍋魚

這道戴着草帽上桌的魚可是大有來頭，「雲南十八怪」之一，下寬上窄的草帽蓋足有1公斤重，把整個石鍋蓋得嚴嚴實實，鎖住每一絲熱氣。

第一次來推薦選鮰魚，肉嫩無細刺，無比鮮甜！

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消暑必點 · 雞絲涼米線

夏日時節，適合來一份雞絲涼米線。將雞絲、牛肉、韭菜、北風菌、胡蘿蔔和黃瓜等，倒上一碗麻醬和米線一起攪拌均勻，入口涼涼的，食慾大開~

黑三剁

《嚮往的生活》同款，這裏也能吃到！名字新奇的黑三剁，實際上是由雲南特產玫瑰黑大頭、肉末、辣椒三種食材炒制而成，椒香十足。拌着飯吃，更香~

茉莉花雞蛋碰石頭

用茉莉花苞來做菜，還真是第一次嘗試。在經過高温燒製的鵝卵石上打進幾個雞蛋，再倒入花蕾翻炒，40秒即熟，超嫩的！記得趁熱吃噢~

還有必點

鹹鮮入味的小麥瓜、帶着清香的檸檬香葉雞、柔滑的蒜香火腿包漿豆腐以及下飯神器火瓢小炒肉，全部點來嘗一遍~

云海肴·雲南菜

金光華店

地址：深圳羅湖區人民南路2028號金光華廣場F6層

交通：深圳地鐵1號線國貿站B出口

海岸城店

地址：深圳南山區文心五路33號海岸城購物中心5層535號

交通：深圳地鐵2號線後海站E2出口

領展中心城店

地址：深圳福田區福華一路領展中心城東走廊外圍-L1層RL1094A

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心站B出口

寶安壹方城店

地址：深圳寶安區新湖路99號壹方城L4層032-033號舖

交通：深圳地鐵1/5號線寶安中心站A出口



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