深圳美食｜貴州遵義烏江豆腐魚火鍋辣得爽　羊肉粉湯底熬足7小時

説到在深圳吃貴州米粉，都會想到貴鳳凰。為了讓這傳統的貴州味道能延續下去，傳承人在2017年創立了「貴鳳凰貴州米粉」。如今深圳第一家社會門店落地南山，剛開業就排長龍，實力不容小覷。



尋貴州味道無需去貴州，來這就可以

無需搭高鐵去貴州走街串巷，在這裏就能吃遍貴州。

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貴鳳凰堅持每日從貴州空運新鮮食材，包括製作也是遵循傳統工藝，貴州火鍋、米粉、小吃，只為一口正宗的貴州味道。

貴州火鍋，是貴州門面擔當，在當地比川鍋還火👇👇👇

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1. 貴州遵義烏江豆腐魚火鍋

貴州遵義烏江豆腐魚火鍋，一鍋辣味撲鼻的貴州美味！這鍋火辣的湯底裏浸着烏江魚和豆腐，滿滿的香料讓整鍋湯都散發出濃郁的香氣。

他們可是選用最新鮮的烏江魚，然後用特色湯底慢慢熬煮，讓那辣味完全滲透到魚肉和豆腐裏。那個味道啊，辣得讓人上頭，香得讓人忍不住一口接一口！

先試試這新鮮的烏江魚，魚肉嫩滑，一口下去，鮮味直衝味蕾！再來點烏江特產的豆腐，口感綿軟，吸滿了那鍋辣椒的味道，簡直是一種絕配！吃上一口，嘴裏都是濃濃的貴州風情！

2. 貴州凱里酸湯魚火鍋

説到貴州凱里酸湯魚火鍋，簡直是酸辣鮮香的貴州火鍋界代表！就是這麼一鍋，把貴州酸表達得淋漓盡致。首先，得提它那酸爽的底料——紅酸湯，用新鮮番茄、辣椒、薑和野生木姜子經過好幾道工序製成，超級地道！

拿起勺子舀上一碗，喝下去，簡直就是酸爽開胃的代表。這可不僅僅是一道菜，更像是苗嶺凱里的味道精華！這酸湯魚口感嫩滑，酸湯開胃，跟朋友吃一頓，真的有被驚喜到！

3. 貴州帶皮山羊肉火鍋

貴州帶皮山羊肉火鍋湯底鮮美，不腥不羶。帶皮羊肉Q彈軟嫩又有嚼勁，不蘸什麼都很鮮美了！

提前燉煮過的羊肉和羊雜，再涮也不會老。蘸上靈魂蘸水，不愛吃羊肉火鍋的也能吃它個2小時！

4. 貴州豆米火鍋

上過央視的貴州豆米火鍋，究竟有什麼魅力？據説豆子都是從貴州運來的當地農耕紫芸豆，提前泡發後加入肉沫各種配料，熬製成濃稠的湯底，那叫一個酸爽開胃，嚐一次就知道為什麼能上央視了！

來自百萬美食博主的實名推薦，樣樣都經典👇👇👇

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1. 貴鳳凰招牌貴州羊肉粉

來上一碗羊肉粉簡直暖胃暖心！那滾燙的湯底裏，浸泡着嫩嫩的羊肉，每一口都是暖意融融。抬起碗，喝下一口熱氣騰騰的羊肉粉湯，感覺渾身都舒適了！

貴鳳凰把傳統的貴州米粉帶來深圳，味道絕對上乘。一碗米粉只需燙個幾分鐘，瀝乾水分方可出鍋。這時的米粉就是韌而不散，口感彈性較足，正是嗦粉的最好時機！

每天凌晨4點開始吊湯，要熬足整整7小時才可以。這一鍋湯，色澤清亮，潤而不油，澆在米粉上，簡直是羊肉粉的靈魂所在！

每天手工現切的帶皮山羊，肥瘦均勻，鋪在米粉上，再來上一勺不會遮蓋湯底本身鮮味的辣椒油，一筷子米粉就着羊肉下肚，再喝上一口鮮美的羊湯，真的太滿足了！

2. 花溪牛肉粉

再來上一碗花溪牛肉粉！那一碗熱氣騰騰的牛肉粉，滿滿的牛肉香氣，讓人感覺瞬間温暖。一口嚼着Q彈的米粉，嘗一口濃郁的牛肉湯汁，彷彿就是在享受一場滿滿的舒適與暖意！

3. 貴陽肉臊拌麵

這一碗貴陽肉臊拌麵，麵條勁道有嚼勁，肉臊鮮香四溢，那種熱乎乎的感覺簡直讓人心生暖意！肉臊是新鮮現炒，香氣十足！一口口品嚐着熱乎乎的麵條，那肉香溢出來的瞬間，就是感到幸福的秘訣！

4. 貴陽酸菜豆米燙飯

來嚐鮮，總要來一份貴陽酸菜豆米燙飯吧！豆米是特地從貴州運來的，每一口都是滿滿的貴州家鄉情懷。熱氣騰騰的燙飯裏，酸菜的酸爽，豆米的軟糯，讓人感受到一種暖暖的滿足感！

小吃系列、茶飲系列👇👇👇

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還有這些地道貴州小吃，可千萬別錯過啊！香辣拌土豆，辣勁十足！大方臭豆腐酸甜香辣又軟嫩，黑糖餈粑每一口都是甜蜜濃郁的黑糖香。貴陽小烤肉串哦，烤得鮮嫩多汁。最後來點貴州酸甜蘿蔔解解饞！脆脆的蘿蔔絲，酸酸甜甜，簡直是味蕾的享受！

還有這三道，貴鳳凰招牌黑糖玫瑰冰粉、貴州桃桃刺梨氣泡水、貴州綠豆湯，搭配貴州火鍋和米粉，簡直太絕了！

貴鳳凰貴州米粉

南山區店

地址：深圳南山區海德三道航天科技廣場B座負一樓

交通：深圳地鐵2/11號線后海站J出口，麥當勞位置往裏進

營業時間：週一至週日 11:00-21:00

羅湖區店

地址：深圳羅湖區松園路89號怡正發大廈1層101之02號舖

交通：深圳地鐵3/9號線紅嶺站C2出口，步行470米

營業時間：週一至週日 11:00-21:00



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