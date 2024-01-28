深圳福田美食｜貴州酸湯牛肉火鍋極少見　特色湯底打邊爐酸辣交融

從上海開來深圳，從沒見過這麼「酸」的火鍋。費功夫，菜從貴州空運，毛辣果發酵，酸爽通透靈魂。傳承貴州味，深圳火鍋的頂流終於來了！



深圳華強北新開的「王奮鬥貴州酸湯牛肉火鍋」，以獨特的貴州酸湯和選材精良的牛肉為亮點，打造一場令人陶醉的火鍋之旅。店內氛圍獨具特色，試營業期間門店就人滿為患。

專做貴州酸湯牛肉火鍋 深圳真的很少見👇👇👇

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能喝三碗湯的火鍋

酸湯紅豔點燃「煮沸」生活，一鍋煮遍人間煙火。凱里紅湯傳承古法自然發酵，上桌煮沸後，先喝上三碗湯，帶你一秒飛到貴州。

秘製萬能蘸水，調味萬物

貴州的蘸水被譽為萬能佐料，「王奮鬥貴州酸湯牛肉火鍋」打磨出兩款秘製蘸水。對於嗜辣者，可選擇嘗試「地道香辣蘸水」，而不喜歡辣味的客人則可享用「蒜香蘇子蘸水」，搭配涮菜，味覺體驗更為豐富。

黔地特色食材，點睛之筆

貴州酸湯鍋的點睛之處在於這兩種食材——野生木姜子、折耳根。木姜子散發着高調而奇妙的氣味，為湯中加入些許刺激感，還有統領貴州街頭小吃半壁江湖的折耳根，口感帶有腥土的爽脆。一鍋中匯聚了貴州的七滋八味，由此打開味蕾的新世界。

每日空運野菜，即刻自然鮮活

每日從貴州空運而來的野菜，18元人民幣無限量自取，不得狠狠裝上幾筐。菊花、斑斕葉、芝麻葉、枸杞頭、三七……不同於市面上常見的青菜，野菜自帶的風味，在酸湯鍋中簡單涮燙，即刻就能享受鮮美清香的滋味，筷子根本停不下來。

貴州酸湯牛肉火鍋的特色美食👇👇👇

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1. 先喝三碗湯：凱里紅酸湯鍋

湯汁的酸鮮全賴於毛辣果秘製，古法發酵八個月以上，帶着點微辣的酸湯可以泡飯，也能齋喝，涮燙萬物、直擊人心。一鍋沁人的酸湯上桌，瞬間收集了所有人的目光，酸味極具衝撞感侵襲而來，還原貴州特色的原汁原味。

2. 空運新鮮貴州味：酸菜鍋

鍋內加入經過自然發酵的酸菜，煮沸後的香氣激發出深層香辣酸爽的口感。酸菜鍋主要體現在酸爽、清爽和鹹鮮的組合上。通過酸菜的發酵，為湯底賦予了濃郁的酸味，在品嚐過程中能感受到酸辣交融的美妙滋味。酸菜的清爽與其他食材的交融，使得整體口感更層次分明。

3. 特色涮菜，精選黃牛肉

涮火鍋怎麼少得了精選黃牛肉？鮮嫩多汁的它，再涮入鍋裏飽吸湯汁，一口雙重鮮美滋味。黃牛肉脂肪分佈均勻，為火鍋提供了豐富的滋味和口感。搭配蘸水和幹辣椒粉，享受獨一份的美味。

無需太久，十幾秒涮燙就能迅速享受火鍋的美味，嘴刁的食客們一定不會放過它，牛肉肉質粉嫩，鮮香滋味令人回味。

4. 火鍋搭子，安格斯牛上腦

減肥的人估計忍不住破戒了，安格斯牛上腦的口感獨特鮮美，肉質鮮嫩多汁。每一口都充滿着濃郁的牛肉香氣，20秒就能撈起一口吃，沾着蘸水就是涮火鍋時的一大美味享受。

5. 精選食材，安格斯肥牛

選用牛肉圈裏的實力派——安格斯肥牛。雪花紋理堪比大理石，肉質結實。整塊切成0.2cm的薄片，讓湯汁更好地滲入其中，愛吃牛肉的人真抵抗不了。

還有這些貴州特色美食，不能不試👇👇👇

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1. 貴陽煎小腸

來店裏不試試這道貴陽煎小腸真的會走寶，作為具有濃厚地方特色的美食，這道小吃選用豬小腸，經過巧妙烹製，小腸外皮金黃酥脆，內裏保持着肉質的鮮嫩，風味獨特，值得一試。

2. 貴陽炸三寶

三寶分別是軟哨、折耳根和桑葉。桑葉裹上特有的酥脆外皮和內裏葉子的軟糯多汁，吃完只想讚賞貴州人真的太會吃了，還有「魔鬼」折耳根，炸制過後味道十分特別，平時對折耳根拒之千里的不妨來試試這次的全新口感。

3. 苗家玉米粑粑

苗家玉米粑粑用優質的玉米麪製作而成，口感韌勁十足，外層酥脆，內部飽滿細膩。玉米粑粑的獨到之處在於其細膩的口感中藴含着玉米的香甜，蘸上白糖玉米的鮮味更凸顯。

4. 糟辣椒蛋炒飯

吃的時候注意小口品嚐，不然超容易被燙到，炒飯的顆粒分明，每一粒都充滿了蛋液和糟辣椒的香氣。飯中有一定的辣味，但同時也伴隨着微微的酸甜，口感更加飽滿。

5. 紫蘇楊梅汁&折耳根檸檬茶

折耳根檸檬茶你喝過嗎？聞名已久卻從未試過的它這次終於吃到了，兼備新奇、顏值與口味，推薦都試試。

一腳走進貴在深圳的大本營 喧鬧的市井氣息撫慰人心

走進店內，彷彿融入了貴州的風情，這裏就是貴州人在城市的「鄉土」 角落。

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餐桌上一鍋酸湯，如同一抹貴州的味道，勾勒出淳樸的鄉野風情。在這裏，各個角落擺滿了貴州文化的精髓，民族元素隨處可見，彷彿置身於貴州在深的大本營。

店裏的市井氣息格外親切，讓人感受到貴州的淳樸和獨特魅力，來吃飯還能穿戴上苗家民族服飾打卡拍照，好吃又好拍的火鍋店終於被人發現了。飯點剛到店門口就大排長龍，在華強北來場滋味十足的酸辣火鍋盛宴才是幸福。

王奮鬥貴州酸湯牛肉火鍋

地址：深圳福田區深南中路2020號

交通：深圳地鐵1號線科學館站B出口，步行160m

營業時間：11:00-23:00



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