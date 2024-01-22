杜倫酒店9間推介｜近市集廣場／免費泊車／朝聖大教堂／人均$224

英國杜倫酒店推介2024！杜倫（Durham）是位於英格蘭東北部的古典城市，擁有有一所歷史悠久的杜倫大學，大學內有多個一級及二級文物保護建築物，世界文化遺產「杜倫大教堂」亦在大學內，連電影《哈利波特》都曾在此取景！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦9間杜倫酒店，最平只需人均$224起！想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！（文章內提及之價格以發稿日期為準）

杜倫大教堂位於杜倫大學校園內，是哈利波特重要拍攝地之一。（圖片來源：小紅書＠uuunicornss）

杜倫酒店推介【1】杜倫皇家郡Delta酒店（Delta Hotels Durham Royal County）

杜倫皇家郡Delta酒店（Delta Hotels Durham Royal County）位於杜倫市中心，距離杜倫火車站13分鐘步程，前往杜倫市集廣場只需步行4分鐘，杜倫大學城亦鄰近酒店，去杜倫大教堂或杜倫城堡觀光亦非常方便！酒店是1629年落成的建築，於2019年進行過翻新，客房設計新穎時尚，空間非常寬敞，最小的客房亦有20平方米，床鋪更是特大床！酒店設有付費私人停車場，對於打算自駕遊的旅客來說非常友善。

杜倫皇家郡Delta酒店（Delta Hotels Durham Royal County）

房價：人均HKD$303起（豪華房（特大床））

地址：Old Elvet, Durham DH1 3JN, UK

交通：杜倫火車站步行13分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Booking.com｜Trip.com

杜倫酒店推介【2】杜倫英迪格酒店（Hotel Indigo Durham）

杜倫英迪格酒店（Hotel Indigo Durham）位於杜倫市中心，距離杜倫火車站15分鐘步程，阿爾維特橋、杜倫城堡、杜倫大教堂均在10分鐘步行距離內，地理位置亦算方便。此外，酒店本身亦非常打卡able！酒店由舊希爾禮堂的前大學辦公區改建而成，採用維多利亞奢華風格，客房有不少特色裝飾和紡織品，舒適優雅，更帶有學院風！酒店亦提供附費私人停車場、充電車位、洗衣、乾洗等設施與服務，非常貼心！

杜倫英迪格酒店（Hotel Indigo Durham）

房價：人均HKD$353起（標準房）

地址：9 Old Elvet, Durham DH1 3HL, UK

交通：杜倫火車站步行15分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

杜倫酒店推介【3】杜倫班納蒂尼酒店（Bannatyne Hotel Durham）

杜倫班納蒂尼酒店（Bannatyne Hotel Durham）距離杜倫市中心及杜倫火車站分別需要6分鐘及10分鐘車程，鄰近有不少商店及購物中心，更有卡丁車場可以體驗飆速的快感！雖然酒店不近市中心，但酒店設有免費私人停車場，出行可以更方便！酒店設計簡約，客房空間寬敞，即使完全躺平行李箱亦有充足的走動空間。客房備有暖氣，部分客房亦提供帶燈化妝鏡及全身鏡。此外，酒店設有壁球場、高爾夫球場、日光浴區、室內游泳池等休閒娛樂設施。

杜倫班納蒂尼酒店（Bannatyne Hotel Durham）

房價：人均HKD$224起（標準雙人或雙床房）

地址：Eden Terrace, Durham DH1 2HJ, UK

交通：杜倫火車站車程10分鐘

搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

杜倫酒店推介【4】哈爾加斯莊園酒店（Hallgarth Manor House）

哈爾加斯莊園酒店（Hallgarth Manor House）位於杜倫近郊，距離杜倫火車站14分鐘車程，前往杜倫大學城則需要15分鐘車程。酒店附近雖然沒有甚麼特別景點，但就可以享受寧靜清幽的環境，附近亦有樹林及草坪可以散步，酒店亦有提供免費私人停車場。酒店僅提供24間客房，私隱度高，最小的客房大部分為閣樓客房，空間只有7平方米，床鋪區域尚算寬敞，但浴室空間相對狹窄。最大的套房則有25平方米，而且帶有景觀浴缸。

哈爾加斯莊園酒店（Hallgarth Manor House）

房價：人均HKD$295起（舒適雙人房）

地址：High Pittington, Durham DH6 1AB, UK

交通：杜倫火車站車程14分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

杜倫酒店推介【5】麗笙藍標酒店-杜倫（Radisson Blu Hotel, Durham）

麗笙藍標酒店-杜倫（Radisson Blu Hotel, Durham）位於杜倫市中心，前往杜倫火車站需要步行大約13分鐘，Crook Hall & Gardens、杜倫大學考古博物館等景點均步行可達。酒店客房空間寬敞，最小的客房也有25平方米，最大的套房更有68平方米！客房床鋪亦非常大，但床頭沒有插座略為不方便，不過部分客房則設有斜面窗戶，躺在床上就可以觀星！此外，酒店亦有提供附費私人停車場、充電車位、日光浴區、室內恆溫泳池、健身室等設施與服務。

麗笙藍標酒店-杜倫（Radisson Blu Hotel, Durham）

房價：人均HKD$303起（標準房）

地址：Frankland Ln, Durham DH1 5TA, UK

交通：杜倫火車站步行13分鐘

搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

杜倫酒店推介【6】拉姆塞德廳高爾夫及水療酒店（Cbh Ramside Hotel Golf Spa Durham）

拉姆塞德廳高爾夫及水療酒店（Cbh Ramside Hotel Golf Spa Durham）位於杜倫近郊，距離杜倫火車站車程8分鐘。雖然地理位置略為不便，但酒店亦有提供免費公共停車場、充電車位以及穿梭巴士服務。酒店環境優美，非常適合家庭度假，擁有私人高爾夫球場及水療俱樂部，客房設計古典優雅，空間非常寬敞，連床鋪、浴缸都是特大！此外，酒店亦設有室內及室外泳池、桌球室等設施。

拉姆塞德廳高爾夫及水療酒店（Cbh Ramside Hotel Golf Spa Durham）

房價：人均HKD$520起（經典雙人房）

地址：Ramside Hall, Carrville, Durham DH1 1TD, UK

交通：杜倫火車站車程8分鐘

搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

杜倫酒店推介【7】白宮小屋度假屋（White House Cottages）

白宮小屋度假屋（White House Cottages）位於杜倫郊區的小村莊內，要前往杜倫火車站需要11分鐘車程。酒店鄰近Brancepeth Castle，車程大約5分鐘便可抵達。雖然與市中心有段距離，但酒店有提供免費私人停車場及自行車租借服務，要前往市區亦算方便。此外，酒店只有2間客房，幾乎可以獨自享受整個村舍，客房分為66平方米及130平方米，分別在於客廳及廚房的大小，而房間的設計溫馨舒適，備有暖氣，居家感滿滿！

白宮小屋度假屋（White House Cottages）

房價：人均HKD$331起（村舍, 獨立浴室 （Hen House））

地址：29 Old Gdns, Durham DH7 8RX, UK

交通：杜倫火車站車程11分鐘

搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

杜倫酒店推介【8】城堡景觀旅館（Castle View Guesthouse）

城堡景觀旅館（Castle View Guesthouse）距離杜倫火車站僅10分鐘步程，前往Durham Viaduct、杜倫大教堂、杜倫城堡等景點亦在10分鐘步程內可抵達，地理位置極佳！酒店是一家僅提供5間客房的小型旅館，客房設計亦貼近日常風格，增添了居家的溫馨感。酒店客房空間寬敞之餘，部分更坐擁杜倫城堡景觀！此外，酒店亦包含免費早餐，由幾位年輕人精心烹調，不少住客都大讚出色！

城堡景觀旅館（Castle View Guesthouse）

房價：人均HKD$497起（雙人房-帶淋浴的套房-街景；包早餐）

地址：4 Crossgate, St Margarets Garth, Durham DH1 4PS, UK

交通：杜倫火車站步行10分鐘

搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Agoda｜Booking.com

杜倫酒店推介【9】國王旅館（The Kingslodge Inn - the Inn Collection Group）

國王旅館（The Kingslodge Inn - the Inn Collection Group）位處杜倫市中心，距離杜倫火車站9分鐘步程，前往杜倫市集廣場僅需步行15分鐘，吃喝玩樂都方便！酒店亦有提供免費私人停車場，對於自駕遊旅客非常友善！酒店外建築為精緻可愛的鄉村小屋，擁有21間客房，客房設計簡約，帶有英倫鄉村風格的裝飾，雖然空間不算大，但設備齊全亦乾淨，旅客對酒店的評價都非常高。酒店亦有提供免費英式早餐，CP值相當高！

國王旅館（The Kingslodge Inn - the Inn Collection Group）

房價：人均HKD$369起（雙人房）

地址：Waddington St, Flass Vale, Durham DH1 4BG, UK

交通：杜倫火車站步行9分鐘

搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Agoda｜Booking.com