格拉斯哥酒店10間推介｜鄰近購物街／現實版霍格華茲／人均$215起

英國格拉斯哥酒店推介2024！格拉斯哥（Glasgow）為蘇格蘭第一大城，亦是蘇格蘭唯一擁有地鐵的城市，對於遊客來說非常方便！在格拉斯哥有被譽為現實版霍格華茲魔法學院的格拉斯哥大學（University of Glasgow）、布坎南街、格拉斯哥大教堂等景點，更有不少歷史古蹟及藝術建築。《香港01》「好食玩飛」記者是次整合10間格拉斯哥酒店，最平人均只需$215起！想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！（文章內提及之價格以發稿日期為準）

格拉斯哥大學是蘇格蘭歷史第二悠久的名校，學校的風格很有「哈利波特」霍格華茲魔法學院氛圍！（圖片來源：EGGROLL＠小紅書）

格拉斯哥酒店推介【1】阿蓋爾酒店（Argyll Hotel）

阿蓋爾酒店（Argyll Hotel）位於柳叢街（Sauchiehall Street），雖然距離地鐵站及火車站較遠，但在10分鐘步程內便可抵達被譽為現實版霍格華茲魔法學院的格拉斯哥大學、凱文葛羅夫藝術博物館、阿奇博爾德噴泉等著名景點，出行觀光相當方便！酒店客房採用簡約風格，格子紋路的裝飾增添了蘇格蘭風情。雖然客房空間不大，但室內環境乾淨整潔，而且提供不同房型選擇。此外，全部客房均沒有配備冷氣，但就有暖氣及毛氈，對於怕冷的旅客來說非常友好！

阿蓋爾酒店（Argyll Hotel）

房價：人均HKD$215起（標準雙床房）

地址：973 Sauchiehall St, Finnieston, Glasgow G3 7TQ, UK

交通：展覽中心火車站（Exhibition Centre (Glasgow) Station）步行10分鐘；凱爾文布里奇地鐵站（Kelvinbridge Underground Station）步行14分鐘

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格拉斯哥酒店推介【2】格拉斯哥杜文酒店（One Devonshire Gardens a Hotel du Vin）

格拉斯哥杜文酒店（One Devonshire Gardens a Hotel du Vin）與格拉斯哥市中心距離較遠，如果乘坐地鐵前往市中心大約要30分鐘。格拉斯哥植物園、蘇格蘭聖公會及Bingham's Pond等景點均在步行可達的距離。酒店極具古典氣息，客房走傳統英式奢華設計，部分客房內有浴缸，可以隨時隨地浸浴暖身。客房亦提供暖氣、遮光簾、地毯，讓你可以舒適地待在客房！

格拉斯哥杜文酒店（One Devonshire Gardens a Hotel du Vin）

房價：人均HKD$383起（經典房）

地址：1 Devonshire Gardens, Glasgow G12 0UX, UK

交通：希爾黑德地鐵站（Hillhead Underground Station）步行17分鐘

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格拉斯哥酒店推介【3】格拉斯哥一號酒店（Motel One Glasgow）

格拉斯哥一號酒店（Motel One Glasgow）坐落在格拉斯哥中部，距離地鐵站及火車站均在5分鐘步程內，鄰近喬治廣場、格拉斯哥現代藝術美術館、Saint Enoch Square等人氣景點，附近亦有餐廳、酒吧、購物中心等，生活機能性極佳！酒店風格走現代時尚設計，乾淨舒適，裝修新穎，照明選擇出色。客房窗戶可以飽覽街上的傳統英式建築，採光度及景觀同樣滿分！

格拉斯哥一號酒店（Motel One Glasgow）

房價：人均HKD$284起（標準特大床間）

地址：78-82 Oswald St, Glasgow G1 4PL, UK

交通：聖以諾地鐵站（St Enoch Underground Station）步行5分鐘；格拉斯哥中央火車站（Glasgow Central station）步行2分鐘

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格拉斯哥酒店推介【4】格拉斯哥草蜢酒店（Grasshopper Hotel Glasgow）

格拉斯哥草蜢酒店（Grasshopper Hotel Glasgow）位於市中心的Union Street，距離布坎南街地鐵站（Buchanan Street Underground Station）僅7分鐘步程，前往知名購物街「布坎南街」、格拉斯哥現代藝術美術館、威靈頓公爵騎馬雕像等均在步行10分鐘內可以抵達，地理位置極佳！酒店客房設計簡約沒有多餘裝飾，整潔舒適且安靜。雖然客房空間不大，但能夠躺平行李箱之餘亦有空間走動。客房亦備有暖氣，即使天氣再冷也不怕！

格拉斯哥草蜢酒店（Grasshopper Hotel Glasgow）

房價：人均HKD$247起（雙人間）

地址：87 Union St, Glasgow G1 3TA, UK

交通：布坎南街地鐵站（Buchanan Street Underground Station）步行7分鐘；格拉斯哥中央火車站（Glasgow Central station）步行4分鐘；

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格拉斯哥酒店推介【5】阿拉莫旅館（The Alamo Guest House）

阿拉莫旅館（The Alamo Guest House）坐落在一個19世紀的維多利亞建築內，只提供10間客房，私隱度極高。酒店客房設計奢華有格調，最特別是有一個開放式的景觀浴缸，浴室則以自然元素為主。不少曾經入住酒店的旅客都表明會再次到訪，可見酒店在各個方面都非常卓越。酒店的地理位置同樣優越，距離凱文葛羅夫藝術博物館僅7分鐘步程，前格拉斯哥大學亦只需10分鐘，更可以在大學內參觀不同博物館及藝術館，打卡更是一流！

阿拉莫旅館（The Alamo Guest House）

房價：人均HKD$447起（7號房 - 標準特大床（私人浴室在房外）；包早餐）

地址：46 Gray Street, Glasgow, G3 7SE, United Kingdom

交通：展覽中心火車站（Exhibition Centre (Glasgow) Station）步行12分鐘

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格拉斯哥酒店推介【6】格拉斯哥中心希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Glasgow Central）

格拉斯哥中心希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Glasgow Central）位於格拉斯哥市中心的Cambridge Street，步行4分鐘便到靠卡登斯地鐵站，前往查令十字街大廈、The Tenement House等景點亦僅需10分鐘步程，地理位置極佳！酒店希爾頓的其中一個酒店品牌，客房設計簡約，而且空間非常大，即使躺平行李亦有很多走動空間。酒店亦有室內泳池、健身室、桑拿等休閒設施可以盡情享用！

格拉斯哥中心希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Glasgow Central）

房價：人均HKD$333起（雙床房）

地址：36 Cambridge St, Glasgow G2 3HN, UK

交通：靠卡登斯地鐵站（Cowcaddens Underground Station）步行4分鐘

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格拉斯哥酒店推介【7】馬里奧特格拉斯哥AC酒店（AC Hotel Glasgow）

馬里奧特格拉斯哥AC酒店（AC Hotel Glasgow）位於格拉斯哥市中心，旁邊就是建築古色古香的斯特拉斯克來德大學，酒店對面就是人氣景點喬治廣場，前往格拉斯哥現代藝術美術館、格拉斯哥員警博物館等均在10分鐘步程內，步行到布坎南街地鐵站（Buchanan Street Underground Station）亦僅需5分鐘，交通非常方便！酒店設計時尚現代，客房內亦帶有輕奢華格調，部分客房可以飽覽喬治廣場及繁華的城市景色。酒店除了提供暖氣以外亦有空調，即使天氣較熱亦不用擔心睡不著，部分客房亦有提供浴缸讓你好好放鬆！

馬里奧特格拉斯哥AC酒店（AC Hotel Glasgow）

房價：人均HKD$313起（標準特大床間）

地址：266 George St, Glasgow G1 1QX, UK

交通：布坎南街地鐵站（Buchanan Street Underground Station）步行5分鐘；格拉斯哥皇后街火車站（Glasgow Queen Street Station）步行3分鐘

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格拉斯哥酒店推介【8】The Address Glasgow

The Address Glasgow位於格拉斯哥市中心，距離布坎南街地鐵站（Buchanan Street Underground Station）3分鐘步程，鄰近司各特紀念塔、Buchanan Steps等歷史地標，觀光打卡都十分方便！加上附近有不少餐廳及小店，吃喝玩樂一應俱全！酒店外型非常有歷史感，客房則走溫馨格調，客房景觀開揚，空間十足。值得一提的是，客房設有加熱毛巾架，在寒冷天氣下絕對是一大恩物！搭配暖氣、毛毯、地毯等設施，溫馨感十足！

The Address Glasgow

房價：人均HKD$281起（標準雙人房）

地址：39-45 Renfield Street, Glasgow G2 1JS, UK

交通：布坎南街地鐵站（Buchanan Street Underground Station）步行5分鐘；格拉斯哥皇后街火車站（Glasgow Queen Street Station）步行5分鐘

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格拉斯哥酒店推介【9】格拉斯哥鄉村酒店（Village Hotel Glasgow）

格拉斯哥鄉村酒店（Village Hotel Glasgow）毗鄰克來德河，雖然遠離了格拉斯哥市中心，但前往地鐵站亦僅需步行約13分鐘，前往市中心亦相當方便。此外，酒店亦鄰近格拉斯哥科學中心、TS Queen Mary、Bell's Bridge等景點。酒店客房採用別具特色的英倫輕工業風格打造，但亦帶有時尚現代感，房間寬敞乾淨，酒店亦備有設備齊全的健身室、室內泳池等休閒區域。

格拉斯哥鄉村酒店（Village Hotel Glasgow）

房價：人均HKD$259起（雙人床房）

地址：7 Festival Gate, Pacific Dr, Glasgow G51 1DB, UK

交通：塞斯諾克地鐵站（Cessnock Underground Station）步行13分鐘

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格拉斯哥酒店推介【10】格拉斯哥克萊頓酒店（Clayton Hotel Glasgow City）

格拉斯哥克萊頓酒店（Clayton Hotel Glasgow City）位於Clyde Street，毗鄰克來德河，距離地鐵站3分鐘步程。從酒店出發前往著名商圈St Enoch Square、格拉斯哥聖安德魯大教堂、聖安得魯廣場等景點均在15分鐘步行距離內，吃喝玩樂都非常方便！酒店融合了古老與現代的建築風格，提供303間客房，最多可供3人入住。酒店部分客房窗戶可以俯瞰克來德河景，更提供景觀大浴缸！

格拉斯哥克萊頓酒店（Clayton Hotel Glasgow City）

房價：人均HKD$310起（華麗客房）

地址：298 Clyde St, Glasgow G1 4NP, UK

交通：聖以諾地鐵站（St Enoch Underground Station）步行3分鐘

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