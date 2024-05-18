日本旅行人潮爆滿　網民嘆服務態度也變差　內行人：這樣避開就行

香港人瘋出外觀光，日本更是許多港人熱愛的旅遊勝地之一。不過，近日有網友觀察，日本觀光景點遊客「大爆炸」，想拍個照片竟滿滿都是人潮，他目睹友人旅日遇「1情況」後，更忍不住感嘆，日本餐廳、住宿雙漲價，旅遊品質卻反而下降了。



一名網友在PTT上以「今年去日本玩的會覺得旅遊品質變差嗎？」為題發文，他指出，最近看到身邊的人去日本玩，感覺觀光客爆炸多，以前不用排隊的餐廳，現在看別人排了1個多小時，「日本餐廳、住宿漲價，但感覺旅遊品質下降，光看就不想去人擠人了」。

貼文曝光後，許多網友紛紛表示認同：

「我2014開始狂旅遊日本，現在真的跟10年前差很多，黑門現在變超貴」

「櫻花季住宿比去年貴4倍，還有品質？」

「外國人和台灣人爆炸多，大陸人少很多」

「根本沒淡旺季之分了」

「去年10月就很糟了，黑門市場東西貴、地雷一堆，以前680、780元的拉麵店，現在賣破千元還要排隊」

「疫情後是真的變差」

「今年京都旅客是疫情前（2019年）兩倍」



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不少人也指出，日本最大的轉變是服務態度：

「日本旅遊品質從好幾年前就一直在下滑，遇到態度差的店員頻率越來越高」

「便利超商店員臉很臭，雖然是外國人」

「感覺日本店員沒有以前有禮貌，服務也沒有以前細緻」



另外，也有內行人建議：

「如果去京阪神、東京這些人多的地方當然會（品質變差），佐賀、仙台、名古屋、岐阜、伊勢都不錯」

「大城市旅遊品質變差很多，直接去東北人少的地方，看櫻花、住宿都便宜」

「觀光客愛去的景點就那些，懂得避開就好」

「我去2、3線城市玩超爽，以前很難在鄉下玩，但現在店家很多都能接受外國人了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】