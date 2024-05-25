日本交通｜搭的士「畀信用卡」恐被司機黑面拒絕？3大原因曝光

日本地理位置近、飲食風俗類似，是香港人最愛旅遊的國家之一，而近期甜甜的匯率也讓不少人以刷信用卡代替現金結帳，但若在日本搭的士時掏出信用卡來結帳，可能會讓司機露出不悅的表情，甚至拒絕接受刷卡付款，有內行人就透露3點原因，提醒大家小心別踩雷。



Facebook Page「日本省錢小站」發文提醒，赴日旅遊者常為節省時間和不想費力拖拉行李，選擇搭計程車移動，但當使用信用卡付款時，卻可能面對司機不悅的表情，或是遭到拒絕，這種情況即使選擇乘坐「支援信用卡」的計程車也難倖免，其中有3個原因。

首先，是司機薪水會變少，因為使用信用卡付款時，需要支付手續費給信用卡公司，有些計程車公司會將手續費的部分或全額轉嫁給司機，導致他們實際收入減少。

其次，是不熟悉操作而拒絕使用，尤其是年紀較大的司機，對刷卡專用的器材不熟悉且覺得麻煩，更不願使用。

最後，就是時間問題，刷卡支付需要連線操作專用機器，一旦操作不熟或信號不佳，就會拖長停車時間，若是停在交通繁忙的鬧區，也會給周圍車輛造成麻煩。



日本省錢小站提醒，若要避免刷卡被拒的情況，可以上車時就先跟司機確認可否刷卡支付，同時也在身上備妥現金，一旦機器故障或網路訊號不佳時，就能立刻改以現金支付。

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文章發出後網友紛紛留言：

「很實用，學到了」

「不想負擔刷卡手續費，可以理解」

「台灣有些司機也是」

「要被抽手續費各國都一樣啦」

「台灣也是啊……會假裝刷卡機故障」

「台灣很多小額成本的店也是這樣」

「台灣有些店家也是，門口也貼LINE PAY貼紙，結帳時才說不能用，根本就是不想付手續費」



也有人表示：

「沒有遇過，每次刷卡都很平常」

「應該是搭到了個人計程車，公司的計程車不會拒收」



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