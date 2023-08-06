中山好去處｜景點必去孫文西路影相打卡　美食要嚐地道中山乳鴿

厭倦了大城市快節奏的生活，這裡是香港人周末好去處！

它的名號有很多：中國第一個宜居城市、全國文明城市……到達本次目的地：中山！



來中山，可以這麼玩！

按圖看看中山景點、美食、住宿推薦👇👇👇

+ 7

第一站：孫文西路步行街

這裏既是中山市受歡迎的購物和餐飲區，又是擁有百年歷史的建築古羣，融合了中西建築風格。

你能在中山的教堂、海關、郵局、酒店、圖書館等新式建築上，瞥見其中混合西方古典建築的複合色彩。

在周邊各類商店逛逛買買，或是漫步在街道感受「南洋」文化風情，拍照打卡都是出片聖地。

第二站：中山市博物館

愛逛展的人，怎麼能不來中山市博物館。瞭解中山歷史文化，可以從常設展「風起伶仃洋——中山歷史陳列」逛起。

展廳面積3200多平方米，展出文物資料800多件（套），講述香山（中山）5000多年的發展歷史。展現中山人的日常生活和風俗習慣的演變，凸顯了中山人勇立潮頭、敢為天下先的精神。

去看展參觀無需門票，提前預約方可進入~

TIPS：中山市博物館開放時間為週二至週日9:00-17:00，16:30停止入館。諮詢電話0760-88230200



晚餐：也來嚐嚐中山的乳鴿

來中山怎麼能不吃中山乳鴿，能跟光明乳鴿齊名的中山乳鴿，體大肉嫩、胸肉特厚，色澤金黃，皮脆肉滑，骨軟味美，吃後齒頰留香，被眾多食家盛讚。

作為「粵菜名城」的中山，自然有許多老牌粵菜酒樓，哪家都不會踩雷。不必像在香港一樣急匆匆吃一頓晚飯，在去這些本地人都愛的茶樓吃傳統粵菜，慢悠悠感受當地人的悠閒生活。

+ 6

睡個好覺，我推薦這家中山利和希爾頓酒店

這家中山利和希爾頓酒店（Hilton Zhongshan Downtown），酒店大堂直接與購物中心利和廣場相連，下樓兩分鐘去哪都方便。

房間內配置着柔軟的「希爾頓恬靜之牀」，奔走整天也能舒服入睡。浴室內還有一個超大圓形浴缸，結束了一天的疲憊，舒舒服服泡個澡。

【本文獲「深圳Book」授權轉載，微信公眾號：BookSZ0755】