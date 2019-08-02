【中國高鐵遊】由深圳玩到南京！玩盡最美高鐵線13個車站全攻略

旅行，已經成了當今很流行的一件事，IG裡甚至一年四季都能看到有朋友去旅行。而講到旅行的方式，大家一般選擇坐飛機。可有人畏高，或者覺得飛機機程太長、還有機票太貴，平機票時間唔夾等原因，都不喜歡坐飛機。不過沒有關係，現在內地高鐵已經非常發達，很多旅遊城市都可以坐高鐵直達。今年7月10日，內地鐵路部門實行新的列車運行圖，由深圳北站出發，乘坐列車即可直達全國18個省（直轄市）。

7月10日，鐵路部門實行新的列車運行圖，深圳北站出發，乘列車可直達全國18個省（直轄市）（深圳吃喝玩樂）

而且還新開了從深圳直達天津、南京的高鐵。而最關鍵的是深圳北↔南京南G1604/3次列車，號稱「加長版中國最美高鐵」，途徑好多個著名旅遊城市，總有你想去的地方。之前由深圳到南京只有動車，現在終於開通高鐵。時間上快兩小時，路線與動車也沒有重疊的地方，還經過了被譽為「中國最美高鐵線」的杭黃客運專線。最重要的是，很多站都能到達人們嚮往已久的旅遊地。

之前從深圳到南京只有動車，現在終於開通高鐵啦。（深圳吃喝玩樂）

1. 鲘門站

外地的朋友看到​​「鲘門站」會覺得陌生，而汕尾就大家都知道。汕尾的紅海灣是必打卡旅遊地之一，海水和沙灘都很乾淨，天空也很藍，附近還有一個南海觀世音景區。

浪完紅海灣，再浪風車島。這是一個還沒被開發的小島，比較原生態，人也沒那麼多。巨型風車在隨風轉動，感覺這裡的風都變得涼快了。從紅海灣前往風車島會經過一條跨海公路，有幾公里長，很壯觀、風景也很美。想體驗滑翔傘的朋友可以去汕尾的日月湖生態園，這是廣東地區最高的滑翔傘基地，不過價錢有點貴，860元人仔一次包拍片。

2. 葵潭站

這個站聽着也很陌生，其實它位於潮汕地區之一的揭陽。揭陽的望天湖是個玩樂熱點，彩虹滑道、懸崖鞦韆、玻璃橋、玻璃滑道、空中走廊、摩天輪、城堡、花海、吶喊噴泉等很多好玩過癮的項目。

寶山湖也有很多網紅項目:懸崖鞦韆、旱滑道、水滑道、滑索、索橋、彩虹橋、山地車等等，還有小朋友又喜歡又害怕的恐龍谷。

3. 潮汕站

潮汕站位於潮州，下一站饒平也在潮州。在這座國家歷史文化名城，連景點都有一種古香古色的韻味，逛一逛有超多牌坊的牌坊街。

走一走「中國四大古橋」之一的廣濟橋，就在牌坊街附近，晚上還有光影Show。來到潮州，最不能錯過的當然還有食食食！

玩完潮州再去汕頭，南澳島一定不能錯過。藍天大海，風景絕美，沿著環島路，一面是海，一面是山。青澳灣的海很舒服，讓人忘卻煩惱、流連忘返。

網紅打卡聖地歐美文化小鎮，真的有一種置身歐洲的感覺，可以來一組假裝在國外的「照騙」。汕頭也有很多美食小吃，保證讓大家飲飽食醉。

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4. 漳州站

詔安、雲霄、漳州三個站都位於福建漳州，漳州有好幾個海島都很有人氣。最近在小紅書和抖音上經常看到，火山島特別適合拍照，有很多網紅打卡拍照裝置: 熱氣球、巴士、鞦韆、鳥巢、玻璃球等，海邊的山坡上還有一條小滑道。

橙色的地學博物館也是一處網紅打卡地，有點像現實版紀念碑谷。

漳州東山島拍攝過電影《左耳》和綜藝真人show《我們來了》。島上有多個海灣：南門灣、金鑾灣、馬鑾灣等。金鑾灣的海灘最好看，南門灣最有生活氣息，蘇峰山環島路的藍色鐵橋也很好看。

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5. 龍巖站

福建龍巖是享譽海內外的客家祖地，永定客家土樓已被列入世界文化遺產名錄。

而龍巖永福的櫻花園，每到櫻花季便美出天際，十萬多株櫻花、42個品種與5萬多畝的茶園互交輝映，構成一幅絕美風景畫。

6. 武夷山東站

武夷山位於江西與福建兩省交界處，是三教名山，避暑勝地。典型的丹霞地貌，包羅萬象，風景優美，主要景點有天遊峰、大紅袍、一線天、虎嘯岩、玉女峰、水簾洞等。

最輕鬆的遊玩方式是乘坐九曲溪竹筏，欣賞沿途最美溪流的旖旎風光。

去武夷山除了看山看水，還能感受當地原始風俗和茶文化。境內有一個保存完整的下梅古村落，可以去感受一下不一樣的風情。

7. 上饒站

江西的很多山都是著名景區，上饒的三清山便是其中的一座。三清山是道教名山，江西第五高峰，這裡有世界上已知花崗岩地貌中，分佈最密集、形態最多樣的峰林。是《中國國家地理》雜誌推選為「中國最美的五大峰林」之一。

靈山離火山站更近，也可以欣賞到大自然的鬼斧神工，漫山都是奇石，特別有意思。

鄱陽湖也是一大知名景點，身為中國第一大淡水湖、中國第二大湖，鄱陽湖地處九江、南昌、上饒三市，湖域遼闊，湖邊還有一片大草原。

到了秋冬季，鄱陽湖進入枯水期，會形成一大片粉色的蓼子花海，超美超壯觀，還可以坐滑翔傘，在空中又刺激又好看。

鄱陽湖畔的吳城鎮有一條「水上公路」，當水位漫過馬路，便有點《千與千尋》的感覺。

8. 婺源站

上饒市的婺源縣是古徽州一府六縣之一，婺源是唯一一個以縣城命名的景區，被外界譽為「中國最美的鄉村」，分為篁嶺、江嶺、江灣、李坑、汪口、思溪延村、臥龍谷、靈巖洞、嚴田古樟等景點。

春天去婺源看超美的油菜花海，尤以江嶺油菜花最為出名，被譽為「中國四大花海」之一，篁嶺梯田油菜花海也超美超壯觀。

秋天的篁嶺曬秋也很美，充滿了淳樸的生活氣息。

9. 黃山北站

「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看岳」——安徽黃山是世界文化與自然雙重遺產是中國十大風景名勝唯一的山岳風光，黃山代表景觀有「四絕三瀑」

四絕：奇松、怪石、雲海、溫泉

三瀑：人字瀑、百丈泉、九龍瀑

黃山迎客松更是標誌性景觀。

黃山市的宏村也是安徽的代表性景點，它是國家首批12個歷史文化名村之一，也是第一批中國特色小鎮。全鎮完好保存明清民居140餘幢，可以說宏村是徽派建築裡最紅最熱的旅遊景點，幾乎沒有之一。宏村有「畫裡鄉村」之稱，湖中有景，景中有湖，如詩如畫。

10. 千島湖站

杭州淳安的千島湖是一個風光旖旎的寶地。千島湖湖形呈樹枝型，湖中大小島嶼1078個湖中的島嶼形態各異，星羅棋布。翠綠蔥鬱的小島，湛藍清澈的湖水構成一幅絕美的風景畫，超拀。千島湖水在中國大江大湖中位居優質水之首，被譽為「天下第一秀水」。

千島湖的龍川灣可以坐熱氣球，飛上空中俯瞰千島湖更美，不過收費有點貴。

11. 杭州東站

杭州最著名的景點當然是西湖。杭州西湖，聞名天下。傳說中的白娘子和許仙愛的邂逅便是發生在西湖。看了白娘子的電視劇，讓更多人對西湖充滿了嚮往。

實際上西湖很大，有100多處公園景點。一般大家都喜歡去斷橋、雷峰塔、靈隱寺等更為知名的地方，夏天去西湖看荷花還可以去曲院風荷。

杭州的西溪濕地的風景也很美，被稱為「杭州之腎」。環境清幽、水道縱橫，乘坐搖櫓船，慢慢欣賞，相當愜意。

杭州的上天竺法喜寺周邊還藏着一個螢火蟲森林，每年夏至後的6月底到7月中旬是最佳觀賞期，好像一片神秘的綠光森林。

12. 湖州站

在抖音上經常刷到杭州HelloKitty樂園，其實這個遊樂園是在湖州安吉，整個遊樂園都是粉粉的馬卡龍色，到處都是HelloKitty的圖案。摩天輪、城堡拍照超可愛，睇相已經感覺到爆棚的少女心。

HelloKitty樂園（小紅書@Mora）

13. 南京南站

六朝古都南京是首批國家歷史文化名城，中山陵、明孝陵、明城牆、玄武湖、夫子廟等都是南京的經典景點。

南京還有媲美烏克蘭的愛情隧道，這是一條廢舊的火車軌道，生鏽的鐵軌和石子路在茂密的樹蔭下像極了愛情。

大家應該選擇秋天去南京，被染成黃色的南京別有一番風味，也是平日很難看到的美景。

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