「國家級夜遊」名單出爐　深圳南頭古城、佛山嶺南天地皆上榜

國家文化和旅遊部公布了第三批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區名單，其中廣東四地上榜，快來一起來了解下。



文化和旅遊部公布第三批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區名單👇👇👇

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1. 深圳：南頭古城

深圳是一座年輕的城市，但是在這座年輕的城市中卻藏了一座近1700年悠久歷史的古城。

南頭古城又稱新安故城，被譽為「粵東首郡·港澳源頭」，是一個歷史文化基底豐富、文化創意業態多元、夜間消費活力旺盛的城市創意街區。

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文物古蹟、歷史建築、文化展覽、非遺博覽、創意辦公、文化創意、精品零售、特色餐飲……多種建築形態和生活方式匯聚古城兼容幷蓄。

南頭古城

門票：免費，部分展覽需預約

地址：深圳市南山區南山大道與深南大道交叉口

交通：深圳地鐵12號線南頭古城站／中山公園站



2. 珠海：海韻城大劇院文旅綜合體

珠海海韻城大劇院文旅綜合體，坐落在被譽為珠海「萬里長城」的情侶路沿線，是遊客到珠海旅遊必打卡的景點之一。

珠海海韻城大劇院文旅綜合體（佛山吃喝玩樂蒲提供）

由華發海韻城新天地及珠海大劇院組成，以文化藝術為主，特色餐飲、濱海休閒、家庭親子娛樂為輔的多元化業態，創新打造夜演、夜讀、夜遊、夜展、夜購、夜宴、夜市、夜宿等業態，全面開啟「文化休閒娛樂+夜生活」新模式。

3. 汕頭：小公園開埠區

汕頭小公園開埠區位於汕頭小公園核心區域，是20世紀30年代汕頭商業繁榮的特色商業區和文化區，擁有中國內地面積最大的一片騎樓群，也是唯一呈放射狀格局的騎樓街道。

騎樓裏上百家的商鋪，都在訴說着上世紀初的故事。於汕頭人而言，哪怕離開家鄉，也會時時惦掛這個地方。

4. 佛山：嶺南天地

嶺南天地位於佛山市禪城區祖廟街道，它既是佛山中心城區內文物古蹟最為密集、規模最大、保存最為完整的一處歷史文化街區，又因為引進了眾多商業，是佛山煙火氣最旺的地點之一。

簡氏別墅、嫁娶屋、孔廟、李眾勝堂祖鋪，鍋耳式山牆、瓦脊、雕花屋檐、蜿蜒街巷……一起感受嶺南建築特色吧！

佛山4大必遊景點 嶺南天地祖廟傳統新潮兼備👇👇👇

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