廣州好去處｜廣州8大必去景點　沙面歐式建築/珠江夜遊附地鐵交通

撰文：廣州吃喝玩樂生活
出版：更新：

來廣州旅遊，這些打卡點可不能錯過！收下這份「廣州景點攻略」，第一次來廣州的朋友們不迷路！

每個景點附近都有很多特色小吃，大家不用擔心錯過赫赫有名的廣州美食哦～

+8

1. 陳家祠

來廣州當然要感受當地的嶺南文化，陳家祠就是非常著名的一個景點，裝飾精緻的祠堂式建築彰顯了嶺南文化的博大精深，踏進陳家祠，感覺走進了歷史時空。

這座「嶺南建築藝術明珠」，集嶺南民間建築裝飾藝術之大成，當然在這附近藏有許多嶺南風味的美食，誠成煎餃、貞姨美食、大橘烤包、雲騰砂鍋粥……附近還有上下九步行街熱門步行街，美食更是數不勝數！

營業時間：9:00-17:30（17:00停止售票）
地點：廣州市荔灣區中山七路恩龍里34號

廣州長隆野生動物世界門票酒店美食交通攻略　亞洲最大私立動物園廣州融創雪世界室內滑雪場：廣州熱雪奇蹟交通門票設施酒店懶人包

2. 永慶坊

永慶坊離陳家祠也沒有特別遠，在這裏能感受到新舊文化交替的痕跡，越來越充滿藝術感的同時也不是失老西關的韻味，如今已經成為廣州具代表性景點之一，不僅好逛，更是能拍出不少大片！

記得中秋節擠滿人的月亮橋，為的就是可以拍出月亮形狀的倒影，雖然去的人很多，但美也是真的美！

恩寧路上的美食也是非常多！陳添記魚皮、恩寧雪糕行、吳財記麵家……保證你吃好喝好逛好，還拍出美美的照片！

營業時間：10:00-22:00
地點：廣州市荔灣區恩寧路與蓬萊路交叉口

3. 沙面島

沙面的歐式建築感覺讓人一秒穿越到了歐洲，這裏較完整地保留了19世紀英法租界的歐陸風情，是廣州著名的外事遊覽區和歷史文物保護區，在這邊有很多人來拍照打卡，也的確很漂亮！

走走停停隨手拍都很好看，沙面島內有各種特色咖啡廳、麥當勞、星巴克等，在沿江西路上很多好看且好吃的餐廳，附近還有一個非常大的領展購物廣場，裏面各種吃飯逛街都有，想吃小吃的話也可以去上下九步行街～

地點：廣州市荔灣區沙面島

廣州瑰麗酒店108層高住宿實探　中西合璧呈現廣府美學
+3

4. 聖心大教堂

實話實說，廣州的大教堂絲毫不輸國外！去過的朋友就知道，真的很美，典型的哥德式和羅馬式結合的建築風格，具有悠久的歷史和藝術價值。

大家一定要看準時間來！不用門票不用預約，在營業時間內可以直接進去參觀，裏面還有專門的人講解教堂歷史！

教堂外面就是一德路，也是水產乾貨一條街，可以帶家人朋友帶點手信什麼的，路上還有很多小吃店，糖水鋪等。

營業時間：周二至周五：8:30-11:30、14:00-17:00；周六日：8:30-17:00
地點：廣州市越秀區一德路舊部前56號

5. 夜遊珠江

來廣州總要來看看珠江吧，遊珠江的方式主要有兩種，一種是可以去船面上走動吹江風看江景，或者是包自助餐，可以邊吃飯邊欣賞美景。廣州的夜景真的很美，可不是說說而已！一般的營業時間是晚上7點以後。

還有種經濟實惠的水上巴士帶你夜遊珠江！這種也被稱作「水巴」，一般是不能上露台，只能坐在船艙內，但也能欣賞到美美江景，順便看個日落！

水巴一般最晚營業到七點前，具體要以碼頭的時間為準！

地點：
天字碼頭（廣州地鐵6號線北京路站A出口）
西堤碼頭（廣州地鐵6號線文化公園A出口）
海心沙西區碼頭（廣州地鐵APM線海心沙站A出口）

廣州好去處｜白雲山高空滑索中國最長　1500米時速90km刺激下降
+7

6. 廣州塔

不會吧不會吧，有人來廣州會不來看「小蠻腰」嗎？來看廣州夜景當然要來看廣州塔啦！一般亮燈的時間是19:00-23:00，順便還可以來走走海心橋（要提前預約）。

小編這邊推薦的路線是坐地鐵到廣州塔站，然後上海心橋，跨過橋之後一路逛到海心沙，海心沙那邊的花城匯廣有非常多的美食，都值得一去！還有廣東省博物館、大劇院、K11、高德置地等，吃喝玩樂的地方很多，就怕你逛不完～

地點：廣州市海珠區閲江西路222號

7. 北京路

對於老廣州來說逛北京路不止是逛步行街，是來欣賞前年來的古道遺址，是來千年大佛寺祈福還願求平安，是來感受曾經廣州最繁華的西關街道。

這邊有很多小吃，隔壁惠福東路一條街都是美食，大型商場、電影院、小吃街通通都有，附近還有南越王博物館，對歷史感興趣的朋友要看看，營業時間是9:00-17:30，逢周一閉館。

地點：廣州市越秀區北京路文化旅遊區

8. 太古倉

說到太古倉，很多人印象都是酒吧一條街，其實不僅如此，這裏還是看日落好地方。太古倉海岸線長，很適合散步，釣魚，欣賞江景，這邊也會經常舉行一些市集、展覽，十分熱鬧。

走了累了就找一家餐廳一邊用餐一邊欣賞夜景，這邊有很多網紅餐廳、音樂餐吧、遊艇等，基本大小節日都會有駐場歌手演出為大家助興，不得不說吹着晚風聽着歌，賞夜景再小酌幾杯，帶你感受愜意又浪漫的廣州！

地點：廣州市海珠區革新路124號太古倉碼頭

怎麼樣，風情萬種的廣州還喜歡嗎？廣州是個包容性很強的城市，有美食美景還有深入人心的歷史文化，都值得仔細探究。

佛山4大必遊景點｜嶺南天地祖廟傳統新潮兼備　暑假免費巴士去齊深圳美食｜芸山季野生菌宴登大眾點評火鍋榜首　近地鐵附分店地址深圳好去處｜新景點南山環西麗湖綠道　4大亮點打卡玩水近地鐵站廣州最新30萬㎡水上樂園連酒店　570m超長水上過山車仲有30+設施廣州周邊好去處｜橡皮艇漂流刺激又安全　玻璃棧道平台驚險啱打卡深圳龍華好去處｜數百年古村變身地標藝術村　塗鴉壁畫處處有驚喜深圳美食｜龍崗螺螄粉大街4間推介附地址　惹味柳州螺螄粉¥11蚊起深圳好去處｜3大免費燈光秀夜景有驚喜！一晚三場地鐵可達附交通深圳地鐵遊｜隱世「歐洲古堡」龍崗網紅景點　仲有樹屋花園任打卡深圳最新特產「華強北¥2手機殼」　上萬款式可定製平過淘寶拼多多深圳龍華好去處｜觀瀾4大景點　有軌電車如日漫　版畫古村有花海深圳好去處｜福田6個免費公園藝術館　大草地野餐露營玩水任打卡

【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】

廣場有哪些景點好去處？

感受嶺南文化的陳家祠、感受新舊文化交替的永慶坊、沙面的歐式建築、 聖心大教堂、「小蠻腰」廣州塔等都是必遊景點，按此看看廣州8大景點介紹和相片，還有周邊美食推薦！

廣東廣州旅遊
大灣區旅遊
大灣區生活
大灣區
大灣區藝文地圖
人氣景點
廣州
景點
打卡
旅遊
日落
廣州吃喝玩樂生活
旅遊Jetso