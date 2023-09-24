廣州好去處｜廣州8大必去景點　沙面歐式建築/珠江夜遊附地鐵交通

來廣州旅遊，這些打卡點可不能錯過！收下這份「廣州景點攻略」，第一次來廣州的朋友們不迷路！



每個景點附近都有很多特色小吃，大家不用擔心錯過赫赫有名的廣州美食哦～

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1. 陳家祠

來廣州當然要感受當地的嶺南文化，陳家祠就是非常著名的一個景點，裝飾精緻的祠堂式建築彰顯了嶺南文化的博大精深，踏進陳家祠，感覺走進了歷史時空。

這座「嶺南建築藝術明珠」，集嶺南民間建築裝飾藝術之大成，當然在這附近藏有許多嶺南風味的美食，誠成煎餃、貞姨美食、大橘烤包、雲騰砂鍋粥……附近還有上下九步行街熱門步行街，美食更是數不勝數！

營業時間：9:00-17:30（17:00停止售票）

地點：廣州市荔灣區中山七路恩龍里34號



2. 永慶坊

永慶坊離陳家祠也沒有特別遠，在這裏能感受到新舊文化交替的痕跡，越來越充滿藝術感的同時也不是失老西關的韻味，如今已經成為廣州具代表性景點之一，不僅好逛，更是能拍出不少大片！

記得中秋節擠滿人的月亮橋，為的就是可以拍出月亮形狀的倒影，雖然去的人很多，但美也是真的美！

恩寧路上的美食也是非常多！陳添記魚皮、恩寧雪糕行、吳財記麵家……保證你吃好喝好逛好，還拍出美美的照片！

營業時間：10:00-22:00

地點：廣州市荔灣區恩寧路與蓬萊路交叉口



3. 沙面島

沙面的歐式建築感覺讓人一秒穿越到了歐洲，這裏較完整地保留了19世紀英法租界的歐陸風情，是廣州著名的外事遊覽區和歷史文物保護區，在這邊有很多人來拍照打卡，也的確很漂亮！

走走停停隨手拍都很好看，沙面島內有各種特色咖啡廳、麥當勞、星巴克等，在沿江西路上很多好看且好吃的餐廳，附近還有一個非常大的領展購物廣場，裏面各種吃飯逛街都有，想吃小吃的話也可以去上下九步行街～

地點：廣州市荔灣區沙面島



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4. 聖心大教堂

實話實說，廣州的大教堂絲毫不輸國外！去過的朋友就知道，真的很美，典型的哥德式和羅馬式結合的建築風格，具有悠久的歷史和藝術價值。

大家一定要看準時間來！不用門票不用預約，在營業時間內可以直接進去參觀，裏面還有專門的人講解教堂歷史！

教堂外面就是一德路，也是水產乾貨一條街，可以帶家人朋友帶點手信什麼的，路上還有很多小吃店，糖水鋪等。

營業時間：周二至周五：8:30-11:30、14:00-17:00；周六日：8:30-17:00

地點：廣州市越秀區一德路舊部前56號



5. 夜遊珠江

來廣州總要來看看珠江吧，遊珠江的方式主要有兩種，一種是可以去船面上走動吹江風看江景，或者是包自助餐，可以邊吃飯邊欣賞美景。廣州的夜景真的很美，可不是說說而已！一般的營業時間是晚上7點以後。

還有種經濟實惠的水上巴士帶你夜遊珠江！這種也被稱作「水巴」，一般是不能上露台，只能坐在船艙內，但也能欣賞到美美江景，順便看個日落！

水巴一般最晚營業到七點前，具體要以碼頭的時間為準！

地點：

天字碼頭（廣州地鐵6號線北京路站A出口）

西堤碼頭（廣州地鐵6號線文化公園A出口）

海心沙西區碼頭（廣州地鐵APM線海心沙站A出口）



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6. 廣州塔

不會吧不會吧，有人來廣州會不來看「小蠻腰」嗎？來看廣州夜景當然要來看廣州塔啦！一般亮燈的時間是19:00-23:00，順便還可以來走走海心橋（要提前預約）。

小編這邊推薦的路線是坐地鐵到廣州塔站，然後上海心橋，跨過橋之後一路逛到海心沙，海心沙那邊的花城匯廣有非常多的美食，都值得一去！還有廣東省博物館、大劇院、K11、高德置地等，吃喝玩樂的地方很多，就怕你逛不完～

地點：廣州市海珠區閲江西路222號



7. 北京路

對於老廣州來說逛北京路不止是逛步行街，是來欣賞前年來的古道遺址，是來千年大佛寺祈福還願求平安，是來感受曾經廣州最繁華的西關街道。

這邊有很多小吃，隔壁惠福東路一條街都是美食，大型商場、電影院、小吃街通通都有，附近還有南越王博物館，對歷史感興趣的朋友要看看，營業時間是9:00-17:30，逢周一閉館。

地點：廣州市越秀區北京路文化旅遊區



8. 太古倉

說到太古倉，很多人印象都是酒吧一條街，其實不僅如此，這裏還是看日落好地方。太古倉海岸線長，很適合散步，釣魚，欣賞江景，這邊也會經常舉行一些市集、展覽，十分熱鬧。

走了累了就找一家餐廳一邊用餐一邊欣賞夜景，這邊有很多網紅餐廳、音樂餐吧、遊艇等，基本大小節日都會有駐場歌手演出為大家助興，不得不說吹着晚風聽着歌，賞夜景再小酌幾杯，帶你感受愜意又浪漫的廣州！

地點：廣州市海珠區革新路124號太古倉碼頭



怎麼樣，風情萬種的廣州還喜歡嗎？廣州是個包容性很強的城市，有美食美景還有深入人心的歷史文化，都值得仔細探究。

【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】