新疆旅行住宿｜奢華酒店進駐北疆　舒適投入《我的阿勒泰》世界

電視劇《我的阿勒泰》是2024年目前為止國產劇最高分，拿下豆瓣8.8分。MISS曾多次前往位於新疆伊犁的阿勒泰旅行，並且十分關注當地旅訊。如今看着寶藏的阿勒泰憑藉優秀劇作再次翻紅，心裏為它高興。



還有許多讀者未曾瞭解，未來的北疆（包括烏魯木齊與伊犁州）酒店格局將發生什麼樣的變化。因此，MISS也想借這個機會，與大家再度分享一大批準備進駐疆域的國際酒店，告訴大家：

我的阿勒泰，不再是那個酒店荒漠。

按圖看看新疆伊犁阿勒泰地區的美景👇👇👇

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新疆最新的國際酒店藍圖

1. 禾木假日&英迪格酒店（2024年開業）

禾木作為北疆老牌網紅的目的地，其風貌宛如童話世界一般，更是在去年雪季創造了「四萬人湧入禾木村」的出圈新聞。

但之前去禾木住宿，只有當地民宿和小木屋可供選擇。民宿旺季兩三千一晚是常態，還需要早早地和老闆預約搶房。

好在禾木即將迎來第一批國際連鎖高端品牌酒店。洲際集團IHG連落兩子，在禾木吉克普林國際滑雪度假區打造假日&英迪格雙品牌酒店。其中假日酒店已經上線IHG官網，於去年底進行了短暫的試營業。目前酒店正在歇業改造。

禾木假日酒店

禾木假日酒店共有215間客房，窗外即是雪場，可以看着滑雪者從雪道上飛馳而下。高級房型還配有浴缸，剛滑完雪回來泡個熱水澡不要太舒適。

最大的亮點莫過於酒店實現了滑進滑出的雪場度假體驗。下到酒店負一樓即達吉克普林雪場的可可托海大道，前往東大廳步行僅需兩分鐘。

此外，假日酒店還解決了禾木用餐「難且貴」的問題。在酒店158元就能吃上一頓火鍋自助，這可比冒雪進村子裏花大價錢吃飯好多了。

禾木英迪格酒店

西區的英迪格酒店擁有137間客房與套房，其中包括8套獨棟別墅。STACK Studio操刀室內設計，以「雲間禾木，部落牧歌」為主題，打造了一場禾木部落的探索之旅。

客房復現了傳統的氈房特色，配備的氈帶等工藝品均為當地手工藝人制作，居住其中如同來到牧民朋友的家。別墅房型還將帶有私湯泡池，在冰天雪地中泡一場温泉浴，是難得的奢侈體驗。

MISS相當期待禾木假日與英迪格兩家酒店的到來，這意味着禾木優秀的粉雪資源終於擁有了匹配的配套設施，環境不再「艱苦」。這也代表着禾木接入正軌，擁有了規範的舒適豪華度假體驗，或許有朝一日禾木能成為國際級滑雪度假勝地。

2. 布爾津康萊德&希爾頓格芮精選

除了IHG，希爾頓集團也要在禾木打造雙品牌度假村。

根據布爾津縣土地出讓報告，禾木吉克普林還將擁有康萊德與希爾頓兩家度假村。其中的希爾頓酒店或是指2022年簽約的希爾頓格芮精選。

兩家酒店將阿勒泰地區滑雪文化和自然特色融入設計之中，並融合當地特色服務和獨特個性，為旅行者提供高品質的滑雪旅行住宿體驗。

目前二者還處於設計階段，官方顯示開工日期為2024年6月，預計完工時間為2026年，屆時禾木將擁有國內首家冰雪度假康萊德度假村。

3. 烏魯木齊麗思卡爾頓酒店集羣（2026年開業）

省會烏魯木齊承擔着新疆門户的功能，大部分旅客進疆遊玩都會選擇在烏市停留，搭乘飛機中轉或驅車前往阿勒泰地區。

目前烏市的豪華住宿選擇並不多，僅有市中心的康萊德與國際會展中心旁的希爾頓酒店。

去年烏魯木齊福朋喜來登的開業彌補了萬豪集團的空白。並且在8月，中國綠發宣佈將建造烏魯木齊華美勝地麗思卡爾頓酒店集羣，帶來麗思卡爾頓、萬豪與雅樂軒三家不同定位的酒店。

整個項目位於水磨溝區會展大道西側，佔地約25萬平方米。其中麗思卡爾頓酒店將坐落於全市最高的建築中，可一覽市區與天山山脈層疊的美景，或將於2025年12月前完工並運營。

4. 伊寧洲際酒店集羣（2025年開業）

除了阿勒泰，整個北疆的酒店格局也在悄然改變。

伊寧市是伊犁哈薩克自治州的首府，中國綠發集團在伊犁河北岸開啓了伊寧華美勝地項目的建設。

其中將配備一間奢華度假酒店、一間中高端商務酒店與一個3000平的會議中心。其中奢華品牌為洲際酒店，另一品牌暫定為逸衡或假日酒店。

伊寧華美勝地建築羣也會成為伊寧市新的天際線。推開窗，伊犁河國家濕地公園映入眼簾。沿着酒店周邊步道悠然徜徉，不一會兒便走入濕地公園，看水鳥在碧波盪漾的水面嬉戲。

兩家酒店共設置500間客房，由HKS豪科設計操刀建築設計。項目已於去年8月開工，計劃2025年9月底竣工驗收。

5. 那拉提英迪格&智選假日（2026年開業）

作為伊犁四大草原之一的那拉提草原，也將迎來一座華美勝地。該項目位於伊犁哈薩克自治州新源縣那拉提鎮核心區域，總佔地面積達6.64萬平方米。

酒店已確定為主打豪華休閒度假的英迪格酒店與中端智選假日酒店，配套多功能廳及會議室。

其中英迪格酒店以擁有立體之美的空中草原那拉提為靈感，結合草原文化與牧民風情，巧妙融入品牌的現代時尚基因，在廣袤草原上展現疆域的鄰里文化。

項目一期工程規劃建設400間客房及1100平方米左右的會議設施，其建築方案設計單位為意境建築設計有限公司，

6. 庫爾勒萬麗&萬怡（2026年開業）

説起庫爾勒，許多人的第一印象就是「香梨」。也難怪，這裏的梨子太出名，城市都有「梨城」的別稱。但她還是全國十大魅力城市之一，其西部風情與現代風尚足以讓每位旅客沉醉。

庫爾勒市的華美勝地酒店集羣項目位於鴻雁新區，毗鄰鴻雁河。這裏每到春季會有成千上萬的梨花綻放，花落時如同漫天飄雪。

庫爾勒酒店集羣項目用地面積47769.63平方米，一期將引進萬豪旗下萬麗與萬怡兩家酒店。其中萬麗客房數150間，萬怡客房數250間。

庫爾勒萬麗&萬怡（外灘提供）

庫爾勒萬麗的建築形象讓MISS眼前一亮。其設計單位AEDAS凱達環球融合庫爾勒的沙漠城市特色，打造了一座中空的超高內部庭院。

北疆不再「酒店荒」

國際連鎖品牌們紛紛落址北疆，涵蓋了烏魯木齊與伊犁州的多個核心區位。未來前往新疆，我們的住宿酒店終於有了新選擇。

而國內品牌已經開始了在北疆的佈局，除了賽里木湖旁負有盛名的克魯格營地，近兩年還有不少國牌在各大熱門景區「安營紮寨」。

同為四大草原之一的喀拉峻大草原，在去年迎來了花間堂精選度假系列的花間營·雲馳谷。

營地就在景區裏，地處特克斯河谷東段。其設計以特克斯縣的地域情懷出發，運用草原、特克斯八卦城、洞窟彩繪與龜茲壁畫四大元素，打造西域草原營地度假體驗。

庫爾德寧是MISS的寶藏草原，這裏不似其他三大草原般廣闊，小而美的它藏於雪山之間，四面皆是巍峨的山巒。

此前前往庫爾德寧只能從鞏留鎮出發，而中旅度假旗下柏睿營地的出現，很好的解決了這個問題。不用驅車兩小時，直接住在草原上，雪山下，一覺醒來就可以直接登上齊夢德觀景台。

希望日後再次進疆遊玩，所有景區都有完善的配套設施，讓新疆旅行不再是一場耗體力的「特種兵」活動。

高端酒店和度假村的落地，能讓旅客深居美景之中，用一場舒適愜意的旅居生活，慢慢感受真正的大美新疆。