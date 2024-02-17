深圳羅湖美食｜文錦「新疆一條街」老字號匯集　品嚐正宗西北味道

提起深圳的羅湖文錦，因為它毗鄰香港，文化交融的同時也充滿了香港的風情。

但偏偏，這個深圳最香港的地方竟然是新疆人的「大本營」。皆因這片區域的前身是新疆街道辦事處所在地，一些天時地利人和，一批接一批的新疆人都選擇來這定居發展。



雖然現在新疆辦事處已經搬走，但這裏依舊保留着西北邊疆獨特氣息。👇👇👇

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走在街上不僅能聽到他們用新疆方言交流，新疆人深邃的面孔、新疆樂曲、新疆特產售賣店……許多獨特風味的肉乾和堅果小食。

在這裏定居的新疆人也把家鄉的味道帶了過來，所以在深圳想吃正宗地道的新疆菜，來文錦準沒錯。

除了散落在文錦的新疆美食小店，最出名的要屬錦星花園的新疆一條街，連開4家新疆菜，每50米一家店的距離。今天帶大家去感受這些幾十年來歷經歲月洗禮的老字號美食。

用十個胃總結出來的新疆美食

1. 十五年亞克西餐廳

雖然店名寫着「十五年亞克西餐廳」，但是老羅湖人都知道他們家在這區域已經紮根二十年了，從店員到老闆都是新疆喀什人。

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新疆烤包子

他們家的招牌是烤包子，每天下午五點左右是做包子time，肉餡選用肥瘦均勻的羊腿肉，放入饢坑裏十幾分鐘就烤熟了，金燦燦的外表在視覺上刺激着味蕾。

（ShenzhenWeekly提供）

饢坑烤羊肉串

在新疆，萬物皆可入饢坑。他家的羊肉串是烤串界的「巨無霸」。先是要在上面刷蛋液，再用烤饢坑裏的餘炭燜熟，不直接接觸明火，為的是讓它保留更多的水分，吃起來有一股淡淡的奶香味，羶味不重，肉質也是相當彈牙。

十五年亞克西餐廳

地址：深圳羅湖區春風路1005號錦星花園4座102室

交通：深圳地鐵9號線文錦站B出口，步行200米

營業時間：週一至週日 10:00-23:00

點評人均：98元



2. 老楊家亞克西．20年新疆菜

距離不到50米的老楊家，已經開業二十幾年了，牆上掛滿了一幅幅異域風情的新疆畫，為店裏注入了一抹異域的色彩。

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饢坑烤羊排

問老闆招牌菜是什麼？他指了指説，這是他們家賣了二十年的饢坑烤羊排了。

果不其然，烤出來的羊排外焦裏嫩，一口一個爆汁，連啃了兩根。推薦蘸乾碟，不辣純香，基本都是肥瘦相間的口感，這時候先捨棄卡路里吧。

紅柳羊肉串、清燉羊湯

他家的紅柳木烤串和羊湯也很受歡迎，選用紅柳木串肉，紅柳汁散發出來的香味會滲進在羊肉裏，還能分解掉羊羶味，會比普通的羊肉串更好吃。

羊湯是一道「食補」藥膳，除了放鹽，基本不放其他的調味料，目的是為了保留羊肉的原汁原味。

老楊家亞克西．20年新疆菜

地址：深圳羅湖區春風路1005號錦星花園3棟

交通：深圳地鐵9號線文錦站B出口，步行380米

營業時間：週一至週日 10:30-02:00

點評人均：92元



3. 耶麗米婭西域主題餐廳

相比於這條街的其他店，這家裝修風格保留着更濃郁的新疆特色，巧妙的融合了傳統與現代元素，木質餐桌，水晶吊燈在天花板上，給整個空間增添了豪華與熱情。

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新疆大盤雞

新疆餐桌上除了有名的羊肉，還有一道同樣口感出眾的雞肉。

份量很驚人，雞塊、薯仔、手擀寬面浸泡在辛辣的湯汁裏很入味，在我看來，軟糯的薯仔比雞肉更出色。

石河子涼皮、老酸奶

新疆老酸奶經過發酵後酸度加持，搭配上果仁裏葡萄乾和蜂蜜糖漿的甜，吃起來酸甜交融。

厚厚軟滑嫩的涼皮，吸滿湯汁的麪筋。新疆自產辣椒是石河子涼皮的靈魂伴侶。

耶麗米婭西域主題餐廳

地址：深圳羅湖區春風路與文錦南路交匯處聯城聯合大廈首層

交通：深圳地鐵9號線文錦站B出口，步行50米

營業時間：週一至週五10:30-14:00，17:00-22:30；週六日10:00-14:00，17:00-22:00

點評人均：90元



4. 雪蓮美食

這家店也已經開了24年，我羅湖朋友私藏的店，基本都是新疆老鄉和周邊的回頭客居民。

一品饢

阿姨特地為我們推薦了他們家的一品饢，「這道菜，別家沒有」，原來饢也可以用來爆炒。饢丁是提前炸過的，再加料爆炒，吃起來口感超級酥脆，根本停不下來。

再來一杯新疆的特色「啤酒」卡瓦斯，主要材料是蜂蜜和啤酒花，氣泡很足，似酒非酒，不含任何酒精的。

雪蓮美食

地址：深圳羅湖區春風路1034號

交通：深圳地鐵9號線文錦站C出口，步行340米

營業時間：週一至週日 09:00-22:00

點評人均：87元



5. 古粒手抓飯

這條街的新面孔，去年新開的新疆餐廳，專做新疆手抓飯和缸子湯。

手抓飯是新疆人的「日常快餐」，也是新疆特色美食之一。點睛之處在於加了新疆黃蘿蔔，使得整體味道鮮中帶着一絲甜味。

缸子湯可以理解為清燉羊肉湯的迷你版，將一大塊羊肉放在罐罐裏燜煮，有一股奶香味，但是吃不慣的朋友可能會覺得略羶了。

古粒手抓飯

地址：羅湖區深南東路2000-1號

交通：深圳地鐵9號線文錦站D出口，步行260米

營業時間：週一至週日 10:30-23:30

點評人均：48元



6. 花小小新疆炒米粉

這家也是新搬過來的，只做新疆炒米粉和炒饢，有4種不同的口味，微微辣至爆辣。

新疆米粉很掛汁，每嗦一口都能感受到靈魂醬汁的濃郁，滑滑糯糯有點像薯粉，配上脆爽芹菜增加口感又解辣。但真的謹慎選擇辣度，新疆辣椒不容小覷，微微辣已經讓人噴火。

花小小新疆炒米粉

地址：深圳羅湖區深南東路2102號振華大廈首層

交通：深圳地鐵9號線湖貝站C出口，步行340米

營業時間：週一至週日 08:00-23:59

點評人均：20元



今天實現一個小目標，哈密瓜自由！

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