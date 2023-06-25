深圳美食最新黑馬「新疆烤全羊」　4000㎡農莊養鹽池灘羊現宰現烤

深圳新疆菜年度「黑馬」來了！

就憑這道「上一秒還在奔跑，下一秒送到嘴角」的維吾爾族「金牌烤全羊」！



太離譜！4000㎡+的新疆農莊 居然真的有羊？

年度新疆菜「黑馬」，非它莫屬！

最近接到美食線報，有家藏匿在深川龍崗平湖的寶藏新疆菜農莊，據說曝光後會成為2023年的年度黑馬！新疆菜也吃過不少，在深圳像這樣的新疆菜還是第一次吃：

「開在花果山裏，對就是花果山」

「只有熟客知道，上次是一個新疆朋友開車帶我來的」

「環境很接地氣，味道很local」

「很原生態，為了吃它踩了2次羊屎」

「跟之前在烏魯木齊吃的烤全羊一個味道，很地道」



究竟有多好吃，讓熱衷探店的美食策劃，不畏call車來回快70公里路程，也要一周跑3次！

4000㎡農莊，把「大美新疆」搬到你面前！

果然真正的美食，是值得付出一定的體力，翻過長長的樓梯，近4000㎡的新疆農莊展露眼前，錯落的蒙古包，有種誤入新疆牧民家中的錯愕感。

超大的戶外環境，錦鯉池和葡萄架，各種不拘小節的新疆西域風情裝飾，還原農家本色，看到這家餐廳的瞬間，我就知道：來對地方了！

這個農莊，居然真的有羊？

說到新疆菜不得不提到「羊」，誰能想到這家開在深圳的新疆餐廳，為了保證食材的鮮度，居然直接在店裏養了羊！

懂吃的老饕，一定知道的寧夏鹽池灘羊，這一隻隻活蹦亂跳的樣子，就知道他們肉質緊實，如此鮮活的程度，真正做到了上一秒還在奔跑，下一秒就送到嘴角。👇👇👇

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太難了！不提高24小時預約 你可吃不上！

吃它可太講究，得計好時間來！

千里迢迢就為了這一口烤全羊，十幾道工序，20多種調料，耗時2小時的烤全羊，每天都是現點現宰，得計好時間來，來早了吃不上，來晚了賣完就沒有了。

沒點耐心，你可真吃不了

優質食材只需要簡單的調味，在抹上秘製調料後，進入今日的重頭戲，250°恆温慢烤兩小時。

老闆對食材的選擇也十分苛刻，只用體重控制在60斤以內的鹽池灘羊，這樣才能保證肉質飽滿細嫩，所以食客必須提前預定，才能享受到這人間至味！

因為每隻羊的體型差異不同，這裏也會安排專業師傅嚴格控温，隨時調整，當烤到外皮金黃，細看還在流油的時候，我就知道，這場等待是值得的！

這一口，儀式感拉滿

隨着烤羊師傅，一路大聲吆喝，冒着香氣的烤全羊終於登場，是時候，迎接一場味蕾與視覺雙重享受的感官盛宴。

在這裏連開羊的方式，都保留了新疆草原的原生感，全程手撕，粗礦中透着力量美，在撕扯的途中，還能看到肉汁不斷流出，忍不了了，現在就想大吃一口！

正宗烤全羊，其實一點都不羶

烤羊腿、羊排、羊肉，平時都要只能吃到一個部位，這次終於一次all in了！值得一提的是，這裏的羊肉一點也不羶，還透出一股淡淡的奶香味。

還可以根據自己的口味蘸上辣椒粉，口感再升一級，來吃烤全羊，上桌還會有維吾爾族舞蹈，上桌儀式感再度拉滿！

這些菜都是坐着飛機來的 全都來自新疆！👇👇👇

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西域饢包肉

提到新疆菜，還有一樣不容忽視的實力王者，那便是新疆烤饢，熱騰騰的饢坑，賦予了小麥粉二次生命，簡單的幾種食材，變成香香脆脆的烤饢。

奶香十足的烤饢，單吃已經足夠誘人，但是吸滿肉汁的「西域饢包肉」一出場，便是白月光與紅玫瑰的差別，羊肉的鮮美搭配鬆軟的烤饢，滿滿的幸福感！

新疆沙灣大盤雞

「新疆沙灣大盤雞」閉眼點準沒錯，實打實的硬菜，同樣是上一秒還在走地的走地雞，下一秒就連同土豆辣椒，一起下鍋了！

雞肉飽滿細滑，辣油吊足胃口，不知不覺就變成米飯殺手，配菜土豆絲毫不遜色，綿而不爛，吸足了湯汁，多層豐富的口感，下飯極了！

伊犁肚包肉

「伊犁肚包肉」顧名思義就是羊肚包着羊肉，外表像一個小小的福袋軟萌至極，鮮美的羊湯温柔的滋潤着每一塊羊肚，香氣十足！

一口要看Q彈的羊肚，內裏的羊肉包裹着滿滿的湯汁，羊肉選用的是精華部位的羊腿肉，每一口都柔嫩多汁，鮮到掉眉毛。

新疆巴楚炒沙葱

看起來平平無奇的素菜，之所以能上我的推薦榜，當然要歸功於這野生的巴楚菇，生長在自然胡楊林山區中，生產量極少，每一口都彌足珍貴。

產於高海拔西北地域的沙葱，鮮美至極，脆爽沙葱配上厚實巴楚，相信我，只要一次就會淪陷！

手抓羊肉

鮮羊肉的吃法，當然少不了手抓羊肉，作為新疆菜中的老大，從上桌開始就能感受到它的霸氣，這一刻無需矜持，上手直接抓取，才是對這道菜的尊重！

來自維吾爾族的熱情招待 儀式感拉滿！

像許久未見的老朋友

來到大美新疆，除了被實力菜品圈粉，也會被這裏濃郁的民族文化觸動，充滿西域風情的裝修，愜意的環境，好像到了老朋友家做客。

+ 3

在新疆人心中，接待尊貴的客人，一定要配上他們的八寶茶，裏面的果脯、枸杞……所有用料都是從新疆空運過來的！

他們，都來自新疆

這裏的廚師團隊也都是來自新疆，明檔廚房現點現做，只為做出一口原滋原味地道的新疆菜！

目光所及之處更是細節滿滿，除了食材和團隊是來自新疆，連飲品酒水都是新疆直送，這些鮮味十足的果汁，把新疆地區的甜美滋味搬到你眼前！

趁開業，快來大口吃羊肉

店裏還有不同主題的包間，以及可同時容納200人團建的超大空間，滿足你的所有需求！

大美新疆農莊

店鋪地址：深圳龍崗區禾花社區花果山一巷6號104號

營業時間：10:00-次日凌晨01:00

預約電話：17713540856



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