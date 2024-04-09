布吉酒店10間推介｜下樓就是沙灘／泳池別墅包早餐／人均$204起

布吉酒店推介2024！布吉是泰國熱門旅遊點之一，是香港人度假天堂，不論是浮潛、潛水或是享受陽光與海灘，都讓人樂而忘返！《香港01》「好食玩飛」記者大家推薦10間高性價比布吉酒店，當中有酒店配有私人沙灘，也有獨立靚景泳池，也有酒店訂房包早餐等，最平只需人均HKD$204起！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

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布吉酒店推介【1】沃霖度假村格林（Wolin Resort Greeen）

沃霖度假村格林（Wolin Resort Greeen）是2024開業的全新渡假村，坐落在布吉芭東區，距離芭東海灘大約18分鐘步程，沿途亦有購物中心及餐廳，酒店亦設有室外游泳池及日光浴區，非常方便！酒店僅提供8間客房，私隱度極高之餘空間感十足。客房分為兩室一廳及一室房型，以黑白灰色調及木質元素為主，簡約舒適。客房內的不同空間均設有電源插座，落地窗坐擁庭園景觀，房價更包含免費早餐！兩室一廳房型最多可供4人入住，最適合與親朋好友一起住！

沃霖度假村格林（Wolin Resort Greeen）

房價：人均HKD$359起（舒適大床房G2；包早餐）

地址：V7JW+MVJ, Pa Tong, Kathu District, 83150, 甲塗縣, 普吉府, 泰國

交通：布吉國際機場車程60分鐘

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布吉酒店推介【2】漁人路海灘別墅（Fisherman Way Beach Villa）

漁人路海灘別墅（Fisherman Way Beach Villa）坐落在布吉的拉崴海灘，開車15分鐘亦可抵達卡塔海灘和卡隆海灘，鄰近亦有餐廳及Villa Market，地理位置優越！酒店於2023年進行過翻新，提供39間客房，部分客房設有私人游泳池，最大的房型更可供12人入住！全部客房均提供廚房、用餐區、客廳空間，木質小屋更設有戶外淋浴空間！酒店亦提供額外付費接機服務、室外游泳池及兒童遊樂場，更設有專屬海灘區，可以盡情玩餐飽！

漁人路海灘別墅（Fisherman Way Beach Villa）

房價：人均HKD$338起（木質小屋）

地址：5/11 Moo.5, Vises Road, 83130, 普吉直轄縣, 普吉府, 泰國

交通：布吉國際機場車程56分鐘

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布吉酒店推介【3】拉威泰晤士塔拉泳池別墅（Thames Tara Private Pool Villa Rawai Phuket）

拉威泰晤士塔拉泳池別墅（Thames Tara Private Pool Villa Rawai Phuket）主打別墅房型，最小的房型亦有兩間卧室及廚房，可供4人入住，最大的客房則可容納多達8人，適合家庭出遊。全部房間均設有獨立泳池，從臥室側門可直接到泳池，床頭部分亦設有不同規格的電源插座，便利又貼心！雖然酒店不近沙灘，但勝在有私人泳池，亦鄰近租車場所，酒店亦有提供機場接駁服務及穿梭巴士服務，亦算方便。

拉威泰晤士塔拉泳池別墅（Thames Tara Private Pool Villa Rawai Phuket）

房價：人均HKD$499起（兩卧室泳池別墅）

地址：71/112 Moo 4 Rawai Subdistrict, 83130, 普吉直轄縣, 普吉府, 泰國

交通：布吉國際機場乘坐酒店接駁巴士

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布吉酒店推介【4】布吉米達大度假村（Mida Grande Resort Phuket）

布吉米達大度假村（Mida Grande Resort Phuket）位於布吉島西側的蘇林海灘，距離布吉國際機場亦僅需30分鐘車程，出行觀光都方便！酒店曾於2022年進行翻新，因此客房內的設備都非常新穎，以古典泰式風格融入現代簡約風格打造，空間寬敞舒適。全部客房均設有露台，部分客房更設有戶外泳池及按摩浴缸，可以無死角欣賞蘇林和邦濤海灘景色！酒店亦設有天台無邊際游泳池，亦提供額外收費的穿梭巴士及接送機服務。

布吉米達大度假村（Mida Grande Resort Phuket）

房價：人均HKD$204起（豪華房）

地址：普吉府, 布吉, 它朗縣, 179/450 Had Surin Soi 4, Moo 3, Choengtalay, 83110, 它朗縣, 普吉府, 泰國

交通：布吉國際機場車程30分鐘

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布吉酒店推介【5】奈涵度假村（The Nai Harn）

奈涵度假村（The Nai Harn）坐落在山坡上，距離奈涵海灘大約4分鐘步程可以盡情暢玩沙灘排球、浮潛及潛水！酒店大部分客房均設有浴缸，床架更是超過2米的特長睡床，床頭部分附設各規格的電源插座，設備齊全！部分客房則設有景觀浴缸及露台，戶外沙發區更可以俯瞰奈涵海灘的絕美景色！酒店亦設有室外游泳池、按摩室及健身室等休閒娛樂設施。酒店亦有提供額外收費的機場接駁服務，收費大約2000泰銖。

奈涵度假村（The Nai Harn）

房價：人均HKD$519起（山景房；包早餐）

地址：23/3 Moo 1, Vised Road, Tambol Rawai, Amphur Muang, 83130, 普吉直轄縣, 普吉府, 泰國

交通：布吉國際機場車程69分鐘

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布吉酒店推介【6】布吉諾庫酒店（Noku Phuket）

布吉諾庫酒店（Noku Phuket）是2022年全新開業的五星級渡假村，坐落在鄰近布吉市中心的山坡上，鄰近查龍寺及周末市場。酒店以融入自然為主，建築與周圍的綠色植物融為一體，客房設計亦以木系元素及自然色調為主，設有浴缸並坐擁山景，讓人感到放鬆，客房亦設有各規格電源插座，部分客房更帶有露台及私人泳池！酒店亦附設超打卡able的無邊際游泳池，看著夕陽游泳超寫意！如有需要亦可以預約額外收費的接機服務。

布吉諾庫酒店（Noku Phuket）

房價：人均HKD$434起（閣樓公寓特大床；包早餐）

地址：48/13 Moo 6, Soi Sai-Namyen, Chao Fa West Road, Chalong, 83130, 普吉直轄縣, 普吉府, 泰國

交通：布吉國際機場車程52分鐘

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布吉酒店推介【7】洲至奢選 - 布吉丁索度假酒店（Dinso Resort & Villas Phuket, Vignette Collection）

洲至奢選 - 布吉丁索度假酒店（Dinso Resort & Villas Phuket, Vignette Collection）位於芭東的山頂上，四周都被熱帶森林環繞，景色宜人。酒店距離芭東海灘大約15分鐘步程，鄰近亦有餐廳及購物中心，生活配套齊全。酒店客房均設有露台，可以看著園景喝咖啡，客房設計亦以簡約自然風格為主，床頭部分設有小型閱讀燈及電源插座，非常貼心！別墅型房間更設有私人游泳池及戶外浴缸，超寫意！酒店亦有室外游泳池、Spa、按摩室等休閒娛樂設施，更提供免費私人停車場及額外收費的機場接駁服務！

洲至奢選 - 布吉丁索度假酒店（Dinso Resort & Villas Phuket, Vignette Collection）

房價：人均HKD$456起（城景豪華房；包早餐）

地址：117 Nanai Road, 83150, 甲塗縣, 普吉府, 泰國

交通：布吉國際機場車程56分鐘

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布吉酒店推介【8】布吉卡隆亞維斯塔格蘭德 - 美憬閣酒店（Avista Grande Phuket Karon - MGallery）

布吉卡隆亞維斯塔格蘭德 - 美憬閣酒店（Avista Grande Phuket Karon - MGallery）是坐落在布吉卡倫海灘上坡上的五星級酒店，鄰近酒店亦有卡塔海灘及不少餐廳，地理位置極佳！酒店客房設計新穎，帶有泰式時尚風情，配備各規格的電源插座、超過2米的特長睡床、浴缸等，而且全部客房均設有山景露台，部分客房更附設私人泳池，一落床就可以直通泳池！酒店亦設有2個室外泳池、Spa、小童俱樂部等設施，亦可以進行潛水或浮潛活動，機場接駁服務則須額外收費。

布吉卡隆亞維斯塔格蘭德 - 美憬閣酒店（Avista Grande Phuket Karon - MGallery）

房價：人均HKD$395起（山景豪華特大床房 - 帶陽台）

地址：38 Soi Luang Phor Chuan Soi 1 District Mueang, 83100, 普吉直轄縣, 普吉府, 泰國

交通：布吉國際機場車程66分鐘

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布吉酒店推介【9】布吉我的海灘度假村（My Beach Resort Phuket）

布吉我的海灘度假村（My Beach Resort Phuket）位於布吉島攀瓦角，雖然與地理位置相對偏遠，但勝在鄰近有不少餐廳，酒店內的設施亦齊全，除了有室外游泳池、小童游泳池、Spa、酒吧等休閒娛樂場所外，更設有專屬海灘區！酒店客房分為六種房型，最小的客房亦有近48平方米，擁有落地大玻璃窗、景觀浴室、特長睡床，部分客房更有露台、室外浴缸、私人泳池，可以看著一流海景好好放鬆！酒店亦有提供額外收費的機場接送服務。

布吉我的海灘度假村（My Beach Resort Phuket）

房價：人均HKD$283起（豪華特大床房；包早餐）

地址：105 Ao-Yon Road, Moo 8, 83000, 普吉直轄縣, 普吉府, 泰國

交通：布吉國際機場車程56分鐘

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布吉酒店推介【10】布吉麥考安納塔拉別墅度假酒店（Anantara Mai Khao Phuket Villas）

布吉麥考安納塔拉別墅度假酒店（Anantara Mai Khao Phuket Villas）位於邁考海灘，是前往安娜塔珊瑚礁潛水、浮潛的最佳選擇！酒店主打別墅房型，揉合古色古香的泰國南部鄉村風格及現代泰式簡約設計，所有別墅均配置私人泳池、户外浴室、陽台，可以不受打擾盡情享受！酒店亦提供户外泳池、網球場、乒乓球室等娛樂設施，以及參加潛水、風帆、大象遠足等活動，讓你享有無盡歡樂！

布吉麥考安納塔拉別墅度假酒店（Anantara Mai Khao Phuket Villas）

房價：人均HKD$1191起（泳池亭閣-位於毗鄰的熱帶花園中；包早餐）

地址：888 Moo 3, Tumbon Mai Khao, Amphur Thalang, 83110, 它朗縣, 普吉府, 泰國

交通：布吉國際機場車程20分鐘

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