中大女博士赴四川雲南災區改造危房9年　能抗8度地震兼具設計感

萬麗，貴州人，34歲，香港中文大學建築學博士畢業後，跑到雲南和四川的貧困山區，為當地人改造危房，9年來，共親自改造了4個村子裡的8棟房子。 這些房子現在可以抗8度地震，而且很有設計感，居住很舒適，造價也不高，當地人都特別喜歡。 她改造的房子，還獲得了聯合國大獎。 自述：萬麗

萬麗：我在農村改造房子

萬麗是香港中文大學建築學博士畢業生。（一条提供）

我大學學的是建築設計，本以為一輩子就是待在設計院裡畫圖紙，讀研究生的時候，我參加了一個農村建造的志願者活動，才發現，建築師還能給農村造橋，改造危房！

現在，我在香港中文大學做「一專一村」的項目，跑去偏遠農村，專門造抗震的夯土房子。我去的第一個村子，是四川攀枝花附近的馬鞍橋……

看看萬麗如何改造出屢奪國際大獎的抗震屋（點圖閱讀）↓↓↓

2015年1月，我們在昆明理工大學做過實驗，房子的第一層可以抵禦9度地震，第二層可以抵禦8度。“度”指的是地震烈度，2010年的玉樹地震，震中烈度達到9度，黎克特制7.1級。

村民們學會這個技術以後，3到4個月的時間，就完成了33戶重建。四川的這個項目獲得了很多獎項：2011年，聯合國教科文組織亞太區文物古跡保護獎，2016年，Terra國際生土建築大獎。

我去的第二個村子，是雲南魯甸的光明村……

點圖觀看她幫助雲南山區居民的故事↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

我最想做的是工匠培訓，讓當地人可以自己掌握這個技術，就可以在附近找到工作。我覺得不管是造摩天大樓還是土房子，都是為人服務的。我們國家是一個農業大國，有超過40%的人生活在農村，就應該有這麼多建築師，為農村裡的人服務。

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