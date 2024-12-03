墨爾本酒店10間推介｜新開幕／市中心／無邊際泳池／人均$353起

撰文：陳映蓉
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墨爾本酒店推介2024！墨爾本是澳洲第二大城市，既有時尚發達的城市面貌，也有豐富的自然資源及文化背景，非常適合深度遊！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間墨爾本酒店，大部分全新開幕，也有酒店配備特色泳池及景觀，人均只需$353起！

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墨爾本酒店推介【1】墨爾本麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Melbourne）

墨爾本麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Melbourne）於2023年開幕，樓高80層，坐擁丹頓農山脈、維多利亞港和菲利普港等優美全景。房間配備大面積落地窗、奢華浴缸、串流媒體服務、3D電視等，在房間內都有超多打卡位！酒店亦附設無邊際泳池、健身室、水療中心、餐廳及酒吧等休閒娛樂設施。

墨爾本麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Melbourne）
房價：人均HK$1,569起（豪華房）
地址：650 Lonsdale St, Melbourne VIC 3000, Australia
交通：南十字站步行7分鐘
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墨爾本酒店推介【2】墨爾本艾美酒店（Le Méridien Melbourne）

墨爾本艾美酒店（Le Méridien Melbourne）於2023年開幕，坐落在墨爾本中心地段，步行前往柯林斯街及墨爾本購物中心分別僅4分鐘及11分鐘。酒店提供235間房，配備串流媒體服務、大浴室、齊全的迷你吧等。酒店亦擁有室外游泳池、24小時健身室、桑拿、棋牌室、3間餐廳及酒吧等設施。

墨爾本艾美酒店（Le Méridien Melbourne）
房價：人均HK$673起（豪華房）
地址：20 Bourke St, Melbourne VIC 3000, Australia
交通：議會站步行2分鐘
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墨爾本酒店推介【3】Next墨爾本酒店，希爾頓格芮精選（Next Hotel Melbourne, Curio Collection by Hilton）

Next墨爾本酒店，希爾頓格芮精選（Next Hotel Melbourne, Curio Collection by Hilton）在2023年12月正式營業，鄰近多個旅遊景點及車站，周邊配套設施齊全。酒店共有298間客房及套房，均設高級家具及家電、大浴室、景觀窗、智能電視等，配備串流媒體服務，部分房間亦帶有大浴缸。酒店亦設有健身室、餐廳及酒吧等休閒娛樂設施。

Next墨爾本酒店，希爾頓格芮精選（Next Hotel Melbourne, Curio Collection by Hilton）
房價：人均HK$547起（次大床房）
地址：103 Little Collins St, Melbourne VIC 3000, Australia
交通：議會站步行7分鐘
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墨爾本酒店推介【4】莫特利酒店（The Motley Hotel）

莫特利酒店（The Motley Hotel）坐落在Richmond，搭地鐵只需15分鐘便可抵達墨爾本市中心，非常方便！酒店於2023年開業，全館只有69間房，房間設計時尚型格，而且乾淨寬敞，配備咖啡機、3D電視、串流媒體服務等設備。酒店附設健身室、酒吧及餐廳。

莫特利酒店（The Motley Hotel）
房價：人均HK$477起（特大床房）
地址：205 Bridge Rd, Richmond VIC 3121, Australia
交通：西裏士滿站步行12分鐘
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墨爾本酒店推介【5】墨爾本彭特瑞奇阿迪娜公寓酒店（Adina Apartment Hotel Pentridge Melbourne）

墨爾本彭特瑞奇阿迪娜公寓酒店（Adina Apartment Hotel Pentridge Melbourne）是由彭特里奇監獄遺址開發而成的酒店，酒店於2023年開幕，保持歷史悠久的建築，同時擁有現代舒適設施。酒店僅設有客房及公寓房型，均配備特大床、陽台、電視等，公寓房型亦設小廚房、客廳及洗衣機等。

墨爾本彭特瑞奇阿迪娜公寓酒店（Adina Apartment Hotel Pentridge Melbourne）
房價：人均HK$353起（客房）
地址：1 Pentridge Blvd, Coburg VIC 3058, Australia
交通：科堡站步行10分鐘
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墨爾本酒店推介【6】The Interlude

The Interlude同樣是由彭特里奇監獄遺址的部份建築進行改建的奢華度假酒店。酒店在2023年正式營運，只有19個房間，設備一應俱全，擁有咖啡機、迷你吧、電視、暖氣、大浴室等，套房另設浴缸。酒店提供高級餐飲服務、現代藝術畫廊、地下燭光泳池、健身室等等休閒娛樂設施。

The Interlude
房價：人均HK$799起（套房）
地址：1 Pentridge Blvd, Coburg VIC 3058, Australia
交通：科堡站步行11分鐘
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墨爾本酒店推介【7】The Royce Hotel

The Royce Hotel開業於2023年，坐落在維多利亞區，酒店雖然與車站有段距離，但酒店提供自行車租借服務，來往車站或在城市穿梭亦非常方便！酒店共有88間客房、套房及複式套房，房間都設有浴缸、迷你吧、冷氣等。酒店亦配備健身室、餐廳及酒吧。

The Royce Hotel
房價：人均HK$1,103起（普拉蘭）
地址：379 St Kilda Rd, Melbourne VIC 3004, Australia
交通：普拉蘭站車程9分鐘
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墨爾本酒店推介【8】北科林伍德酒店（Veriu Collingwood）

北科林伍德酒店（Veriu Collingwood）在2023年1月底開幕，位處維多利亞，搭乘地鐵無需換線，20分鐘內便可抵達墨爾本市中心！酒店提供101間套房，配備小廚房、電視、洗衣機等，部分房型配備浴缸、露台及客廳。酒店亦設有室外游泳池、健身室及小食吧。

北科林伍德酒店（Veriu Collingwood）
房價：人均HK$391起（套房）
地址：25 Johnston St, Collingwood VIC 3066, Australia
交通：維多利亞公園站步行13分鐘
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墨爾本酒店推介【9】墨爾本 W 酒店（W Melbourne）

墨爾本 W 酒店（W Melbourne）坐落在墨爾本中央商務區，周邊擁有不同地標、商場、餐廳等，配套設施齊全，非常方便！酒店於2021年才開幕，配備294間客房及套房，配備咖啡機、串流媒體服務、遊戲機、大浴缸等。酒店亦設有餐廳及酒吧、可飽覽城市天際線的室內游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

墨爾本 W 酒店（W Melbourne）
房價：人均HK$834起（舒適房）
地址：408 Flinders Ln, Melbourne VIC 3000, Australia
交通：弗林德斯街站步行10分鐘
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墨爾本酒店推介【10】墨爾本皇冠大都市酒店（Crown Metropol Melbourne）

墨爾本皇冠大都市酒店（Crown Metropol Melbourne）位於南岸區，距市區僅幾分鐘路程，步行可達中央商務區、南墨爾本市場等景點。酒店共有570間房，房間空間十分大，配備大面積落地窗及寬敞的浴室，部分房間更坐擁無敵海景！酒店附設無邊際泳池、健身室、保齡球場、Spa、2間餐廳及酒吧等休閒設施。

墨爾本皇冠大都市酒店（Crown Metropol Melbourne）
房價：人均HK$621起（奢華特大床房）
地址：8 Whiteman St, Southbank VIC 3006, Australia
交通：南十字站步行14分鐘
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