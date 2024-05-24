吉隆坡酒店10間推介｜近雙峰塔／新開幕／私人泳池／人均$131起

吉隆坡酒店推介2024！馬來西亞是東南亞熱門旅遊國家，吉隆坡更是不少港人旅遊首選的目的地！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦10間吉隆坡酒店，大部分鄰近熱門景點，亦有高CP值的選擇，最平人均$131！



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吉隆坡酒店推介【1】吉隆坡市中心帝國公寓（Imperial Lexis Kuala Lumpur）

吉隆坡市中心帝國公寓（Imperial Lexis Kuala Lumpur）於2024年3月全新開幕，地理位置極佳，鄰近城中城水族館、錯覺博物館、雙峰塔等熱門景點，來往康萊站亦僅需4分鐘步程。酒店提供客房及套房，全部房間都配備小露台及私人景觀游泳池，部分房型亦帶有浴缸。房間可以觀看電影，床頭部分亦有充足電源插座。酒店亦附設頂層無邊際泳池、景觀健身室，地標景觀一覽無遺！

吉隆坡市中心帝國公寓（Imperial Lexis Kuala Lumpur）

房價：人均HK$753起（行政泳池房／私人游泳池；包早餐）

地址：15, Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur

交通：康萊站步行4分鐘

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吉隆坡酒店推介【2】吉隆坡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur）

吉隆坡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur）座落於著名的金三角地區，鄰近錯覺博物館、吉隆坡會展中心、阿羅街、成功時代廣場主題樂園等景點，來往地鐵站亦只需步行5分鐘，觀光出行都十分方便。酒店客房設計奢華有格調，全部客房均配備浴缸，浴室更是以華麗的白色雲石打造，非常打卡able！房間設備齊全，有不同規格的電源插座、洗漱用品及迷你吧等。酒店亦附帶室外游泳池、SPA、桑拿、健身室等設施。

吉隆坡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur）

房價：人均HK$466起（豪華特大床房）

地址：168, Jalan Imbi, Kuala Lumpur

交通：武吉免登站步行5分鐘

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吉隆坡酒店推介【3】如瑪酒店（The RuMa Hotel and Residences）

如瑪酒店（The RuMa Hotel and Residences）坐落在吉隆坡金三角地帶，鄰近地鐵站及著名景點雙峯塔、城中城水族館、吉隆坡塔等，附近亦有不少購物中心。酒店獲得Trip.com上的吉隆坡豪華酒店第5名，旅客評價亦相當高。客房新中式的時尚裝修風格別具特色，擁有特大床、景觀浴缸、免費迷你吧、各規格電源插座等，設備齊全。酒店亦附設高層無邊際泳池、健身室、酒吧等，更提供免費私人停車場！

如瑪酒店（The RuMa Hotel and Residences）

房價：人均HK$514起（豪華大床房）

地址：7,Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur

交通：康萊站步行7分鐘

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吉隆坡酒店推介【4】吉隆坡泛太平洋高級服務公寓（Pan Pacific Serviced Suites Kuala Lumpur）

吉隆坡泛太平洋高級服務公寓（Pan Pacific Serviced Suites Kuala Lumpur）是於2022年新建成的公寓式酒店。酒店鄰近地鐵站，以及阿羅街、科索莫世界、錯覺博物館等景點，附近亦有商場及餐廳，吃喝玩樂都方便！酒店房間均為套房房型，附帶廚房、客廳、浴室及卧室等，設備齊全且空間寬敞，豪華套房更有衣帽間！酒店亦設有頂層無邊際泳池、健身室、Spa、桌球室等休閒娛樂設施。

吉隆坡泛太平洋高級服務公寓（Pan Pacific Serviced Suites Kuala Lumpur）

房價：人均HK$440起（一卧室套房）

地址：Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, Kuala Lumpur

交通：武吉免登站步行6分鐘

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吉隆坡酒店推介【5】吉隆坡JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Kuala Lumpur）

吉隆坡JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Kuala Lumpur）位於吉隆坡主要商業及娛樂區—武吉免登，來往武吉免登站僅需步行6分鐘，附近亦有不少商場及熱門景點，地理位置極佳！酒店設計時尚典雅，分為客房及套房，全部房型均配備浴缸、沙發區、各規格的電源插座等基本設施，空間十分寬敞！酒店亦附帶桑拿、Spa、健身室及室外泳池等設施，喜歡游泳的旅客更可以選擇池畔套房，可以步出房門直接跳進泳池！

吉隆坡JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Kuala Lumpur）

房價：人均HK$348起（高級特大床房）

地址：183, Jalan, Kuala Lumpur

交通：武吉免登站步行6分鐘

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吉隆坡酒店推介【6】吉隆坡大華酒店，傲途格精選酒店（The Majestic Hotel Kuala Lumpur, Autograph Collection）

吉隆坡大華酒店，傲途格精選酒店（The Majestic Hotel Kuala Lumpur, Autograph Collection）建於1932年，建築被列入為國家歷史文化遺產，於2012年修復後開業。酒店融合現代與殖民風格建築，客房設計奢華、空間寬敞，採用特大床架、220V插座、淋浴間和浴缸分開。酒店另設室外游泳池、健身室、Spa、小童游泳池等休閒娛樂設施。酒店地理位置同樣優越，鄰近吉隆坡站，以及伊斯蘭藝術博物館、國家天文館、吉隆坡唐人街等景點。

吉隆坡大華酒店，傲途格精選酒店（The Majestic Hotel Kuala Lumpur, Autograph Collection）

房價：人均HK$309起（豪華特大床房；包早餐）

地址：No.5, Jalan Sultan Hishamuddin, Kuala Lumpur

交通：吉隆坡站步行4分鐘

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吉隆坡酒店推介【7】吉隆坡阿麗拉孟沙酒店（Alila Bangsar Kuala Lumpur）

吉隆坡阿麗拉孟沙酒店（Alila Bangsar Kuala Lumpur）坐落於中央車站，鄰近小印度、天后宮、新吉隆坡中環綜合廣場等旅遊景點，吃喝玩樂一應俱全！酒店主打文青風格，客房設計時尚簡約，全部房間均配備大面積玻璃窗、梳化區、220V插座等基本設施，豪華房型配備露台；套房房型另設客廳及衣帽間，空間非常大！酒店更獲得Trip.com吉隆坡IG打卡酒店第12名，不少住客大讚泳池景色優美、小零食和咖啡無限供應、早餐選擇多元！

吉隆坡阿麗拉孟沙酒店（Alila Bangsar Kuala Lumpur）

房價：人均HK$324起（特大床一室房；包早餐）

地址：58, Jalan Ang Seng, Kuala Lumpur

交通：孟沙站步行7分鐘

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吉隆坡酒店推介【8】吉隆坡M酒店度假村（M Resort & Hotel Kuala Lumpur）

吉隆坡M酒店度假村（M Resort & Hotel Kuala Lumpur）於2022年開業，是親子友善渡假村，酒店附近更有高爾夫球場！酒店提供多種客房及套房房型，不同客房面向不同景觀，空間十分大且設備齊全，有提供洗漱用品及樽裝水，亦有充足電源插座。雖然酒店不近熱門旅遊區，但酒店有相當多娛樂設施，包括：室外游泳池、兒童俱樂部、水上滑梯、桑拿等，酒店亦提供免費私人停車場，如果自駕遊的話就非常方便！

吉隆坡M酒店度假村（M Resort & Hotel Kuala Lumpur）

房價：人均HK$255起（標準街區景觀特大床房）

地址：No 1, Jalan KGPA, Bukit Kiara, Kuala Lumpur

交通：菲麗亞白沙羅步行10分鐘

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吉隆坡酒店推介【9】萊恩酒店（Sleeping Lion Suites）

萊恩酒店（Sleeping Lion Suites）是於2023年全新開幕的三星級酒店，坐落在武吉免登，鄰近阿羅街、城中城水族館、柏嘉雅時代廣場、錯覺博物館等景點，來往車站亦只需5分鐘步程。酒店提供多達906間客房，全部房間均為2人房且不設相連房。客房設計簡約，坐擁地標及城市景觀，房內提供洗漱用品、食物及飲品，設有各規格電源插座。酒店另設頂層景觀泳池、桑拿、健身室、小童游泳池等休閒娛樂設施。

萊恩酒店（Sleeping Lion Suites）

房價：人均HK$169起（高級房）

地址：Jalan Gading, Kuala Lumpur

交通：武吉免登站步行5分鐘

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吉隆坡酒店推介【10】Societe Suites Hartamas

Societe Suites Hartamas是2024年全新開幕的酒店，距離白沙羅市中心站車程12分鐘。雖然酒店與車站距離較遠，但鄰近酒店有金鑾山山腳、Kids Nation、國家科學館及國家皇宮等景點，附近亦有餐廳及商場，亦算方便。酒店僅提供17間房，全部房間均為公寓式房型，配備開放式廚房、客廳、臥室及浴室，洗衣機、洗漱用品、廚具等設備齊全。酒店亦有無邊際游泳池、小童游泳池及健身室，人均更只需HK$131起！

Societe Suites Hartamas

房價：人均HK$131起（一室房）

地址：Jalan 27/70a, Desa Sri Hartamas, Kuala Lumpur

交通：白沙羅市中心站車程12分鐘

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