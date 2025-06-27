峴港酒店15間推介｜直達沙灘/私人無邊際泳池/新開幕/人均$118起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

峴港酒店推介2025！越南峴港近年成為港人旅遊新選擇，有沙灘、歷史遺產、主題樂園等景點。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合15間性價比高的酒店推介，有專屬海灘、無邊際泳池、開幕的酒店等，人均只需$118起更包早餐！

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峴港酒店推介【1】峴港漢江萬豪萬怡酒店（Courtyard Danang Han River）

峴港漢江萬豪萬怡酒店（Courtyard Danang Han River）於2025年5月底開幕，坐落於峴港海洲郡，鄰近峴港博物館、峴港大教堂、翰江市場等。酒店擁有300間房，房間舒適寬敞，設備奢華，大部分房間坐擁翰江景觀，非常寫意！酒店另設室外游泳池、健身室及餐廳等設施。

峴港漢江萬豪萬怡酒店（Courtyard Danang Han River）
房價：人均HK$316起（城景豪華特大床房）
地址：No 58 Bach Dang Street, Hai Chau Ward, Hai Chau District, 海洲郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程13分鐘
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峴港酒店推介【2】富森度假村及別墅峴港（Fusion Resort & Villas Da Nang）

富森度假村及別墅峴港（Fusion Resort & Villas Da Nang）於2024年開業，距離五行山車程約5分鐘，亦可步行到達諾曼高爾夫俱樂部球場。酒店共有172間客房，房間均配備景觀浴缸、面景睡床、客廳、露台等，坐擁高爾夫球場景或海景，部分房型亦設有私人泳池。酒店另設室外游泳池、健身室、網球場、兒童遊樂場、專屬海灘區等設施。

富森度假村及別墅峴港（Fusion Resort & Villas Da Nang）
房價：人均HK$513起（高爾夫球場景雙床套房；包早餐）
地址：Truong Sa, Hoa Hai, 五行山郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程30分鐘
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峴港酒店推介【3】峴港洲際陽光半島度假酒店（InterContinental Danang Sun Peninsula Resort）

峴港洲際陽光半島度假酒店（InterContinental Danang Sun Peninsula Resort）山茶郡，設有專屬海灘區，且提供浮潛、滑浪風帆、皮划艇等水上活動體驗。酒店於2022年翻新，供應189間客房，房間帶有度假風情，坐擁海景，配備露台及打卡浴缸，部分房間更設私人無邊際泳池！酒店另有3個泳池、籃球場、網球場、健身室、兒童俱樂部等設施。

峴港洲際陽光半島度假酒店（InterContinental Danang Sun Peninsula Resort）
房價：人均HK$1,699起（1 張特大床經典全景海景房）
地址：Thọ Quang, Sơn Trà, 山茶郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程39分鐘
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峴港酒店推介【4】TIA養生度假村-含SPA（TIA Wellness Resort - Spa Inclusive）

TIA養生度假村-含SPA（TIA Wellness Resort - Spa Inclusive）位於五行山郡，鄰近有2個沙灘，酒店設有專屬海灘區，並提供各類沙灘活動體驗。酒店曾於2020年翻新，擁有87棟別墅，別墅面積寬敞，配備私人泳池、景觀浴缸、客廳、臥室，最大的房型可容納7人入住。酒店另設無邊際游泳池及戶外泳池、健身室、Spa、兒童俱樂部、餐廳及酒吧。

TIA養生度假村-含SPA（TIA Wellness Resort - Spa Inclusive）
房價：人均HK$1,308起（一卧室泳池別墅｜私人泳池；包早餐）
地址：109 Vo Nguyen Giap Str., Khue My Ward, 五行山郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程20分鐘
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峴港酒店推介【5】Radisson RED 丹昂（Radisson RED Danang）

Radisson RED 丹昂（Radisson RED Danang）於2024年開幕，坐落於山茶郡，步行可達公共海灘。酒店擁有197間客房，房間均帶有露台，可以遠眺海景，部分房間亦配備浴缸，最多可容納3人入住，整體空間舒適寬敞。酒店同時設有室外游泳池、健身室、餐廳、酒吧等休閒設施。

Radisson RED 丹昂（Radisson RED Danang）
房價：人均HK$224起（高級房）
地址：90 Vo Nguyen Giap, Son Tra, 山茶郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程18分鐘
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峴港酒店推介【6】峴港M酒店（M Hotel Danang）

峴港M酒店（M Hotel Danang）於2024年6月開幕，坐落在五行山郡，鄰近峴港夜市，酒店對出就是美溪海灘。酒店提供195間客房及套房，套房房型均坐擁海景，部分客房則面向城市。酒店全部房間均配備浴缸、休息椅及免費迷你吧，套房另設客廳。酒店房價包含免費早餐，住客亦可免費使用無邊際海景泳池及24小時健身室。

峴港M酒店（M Hotel Danang）
房價：人均HK$332起（城景豪華房；包早餐）
地址：286 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ Phú, 五行山郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程15分鐘
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峴港酒店推介【7】峴港KOI度假村及公寓（Koi Resort & Residence Da Nang）

峴港KOI度假村及公寓（Koi Resort & Residence Da Nang）於2024年1月開幕，位於五行山。酒店面向努爾卡海灘，擁有專屬海灘區，離開酒店即可直達沙灘！酒店提供175間客房及別墅，配備露台、浴缸、免費迷你吧等設施，別墅則附設私人泳池、廚房、客廳等，可供多達7人入住！酒店亦提供免費自助早餐、海景泳池、桑拿、健身室、水上樂園、小童俱樂部等設施。

峴港KOI度假村及公寓（Koi Resort & Residence Da Nang）
房價：人均HK$449起（豪華特大床房；包早餐）
地址：11 Trường Sa, 五行山郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程23分鐘
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峴港酒店推介【8】峴港貝爾馬沃科酒店（VOCO Ma Belle Danang）

峴港貝爾馬沃科酒店（VOCO Ma Belle Danang）於2023年6月開幕，位於山茶郡，鄰近范文同海灘、東海公園等景點。酒店提供464間客房及套房，坐擁城景或無敵海景，部分房型亦設有露台及景觀浴缸，最大的房型可供5人入住，空間十分寬敞！酒店亦提供室外無邊際泳池、健身室、小童俱樂部、餐廳及酒吧等設施。

峴港貝爾馬沃科酒店（VOCO Ma Belle Danang）
房價：人均HK$243起（豪華間）
地址：168 Vo Nguyen Giap Street, 山茶郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程16分鐘
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峴港酒店推介【9】峴港海灣酒店（Bay Capital Danang）

峴港海灣酒店（Bay Capital Danang）於2023年6月開幕，鄰近峴港博物館及峴港大教堂。酒店提供317間客房及套房，均配備落地景觀窗、用餐區、浴缸、免費迷你吧等，套房為公寓式房型，另設客廳、飯廳及小廚房。酒店亦提供室內及室外游泳池、桑拿、SPA、健身室、酒吧及餐廳等休閒娛樂設施。

峴港海灣酒店（Bay Capital Danang）
房價：人均HK$235起（豪華特大床房）
地址：17 Quang Trung, 海洲郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程12分鐘
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峴港酒店推介【10】峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店（Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas）

峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店（Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas）於2023年10月開幕，坐落在努爾卡海灘旁邊，擁有專屬海灘區。酒店提供122間房，均為別墅房型，可供5至9人入住，空間十分寬敞。別墅內均配備戶外平台、私人游泳池、露台、廚房等。酒店亦提供室外無邊際游泳池、桑拿、兒童遊樂場、小童游泳池、健身室等娛樂設施。

峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店（Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas）
房價：人均HK$487起（2卧室別墅，帶私人泳池的花園景觀；包早餐）
地址：Truong Sa, Ngu Hanh Son, 五行山郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程25分鐘
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峴港酒店推介【11】覺醒峴港酒店（Awaken Da Nang Hotel）

覺醒峴港酒店（Awaken Da Nang Hotel）於2023年12月開幕，位於范文同海灘旁邊，鄰近鯨魚公園。酒店提供287間客房及套房，全部房間均坐擁海景，設備齊全，空間及採光同樣充足，部分房型附設浴缸或露台。酒店亦提供半露天無邊際泳池、Spa、桑拿、健身室、酒吧及餐廳等休閒設施。

覺醒峴港酒店（Awaken Da Nang Hotel）
房價：人均HK$238起（局部海景豪華雙床房；包早餐）
地址：148 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn, 山茶郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程16分鐘
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峴港酒店推介【12】峴港河畔温克酒店（Wink Hotel Danang Riverside）

峴港河畔温克酒店（Wink Hotel Danang Riverside）於2023年初開幕，鄰近韓江、情人橋、龍橋、峴港大教堂等景點，地理位置優越！酒店以可持續發展作設計，房間內配備環保及智能設備，空間不算很大但設備齊全。酒店更提供24小時住宿保證，不用早起退房，非常貼心！酒店亦提供游泳池、健身室、便利店、酒吧等，所有空間都超打卡able！

峴港河畔温克酒店（Wink Hotel Danang Riverside）
房價：人均HK$118起（城景豪華房；包早餐）
地址：351 D. Tran Hung Dao, An Hai Trung, Son Tra, 山茶郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程12分鐘
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峴港酒店推介【13】峴港凱悦Spa度假酒店（Hyatt Regency Danang Resort and Spa）

峴港凱悦Spa度假酒店（Hyatt Regency Danang Resort and Spa）坐落在白色努爾卡海灘旁邊，來往沙灘非常方便，部分房型更可以從房間直達沙灘！酒店於2023年完成翻新，提供371間客房、套房、公寓及別墅房型，均配備景觀浴缸、戶外平台或露台，公寓房另設廚房及客廳；別墅房型更提供私人游泳池，可供多達7人入住！酒店亦擁有5個泳池、健身室、水療中心、水上活動等設施及體驗，光是待在酒店都玩不完！

峴港凱悦Spa度假酒店（Hyatt Regency Danang Resort and Spa）
房價：人均HK$501起（特大床房）
地址：Hoa Hai, 五行山郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程22分鐘
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峴港酒店推介【14】峴港福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Danang）

峴港福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Danang）坐落在范文同海灘旁邊，大部分房間坐擁絕美海景！酒店擁有390間客房及套房，均配備露台、大理石浴室、智能電視，套房房型亦設有景觀浴缸。酒店亦設有高空景觀泳池、屋頂酒吧、健身室等設施。

峴港福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Danang）
房價：人均HK$261起（海景高級特大床房）
地址：118-120 Vo Nguyen Giap Street, Phuoc My Ward, 山茶郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程17分鐘
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峴港酒店推介【15】瑟爾海洋套房酒店（SEL de Mer Hotel & Suites）

瑟爾海洋套房酒店（SEL de Mer Hotel & Suites）鄰近美溪沙灘，步行10分鐘內便可抵達沙灘。酒店提供164間客房及套房，最多可供7人入住。酒店房間設計寬敞、乾淨舒適，配備露台，能眺望海景或城景，部分房型更設有景觀大浴缸！酒店亦擁有無邊際泳池、日式水療中心、池畔餐廳、健身室、兒童遊樂場等設施。

瑟爾海洋套房酒店（SEL de Mer Hotel & Suites）
房價：人均HK$240起（城景高級特大床房；包早餐）
地址：92 Vo Nguyen Giap, Son Tra, 山茶郡, 峴港, 越南
交通：峴港國際機場車程17分鐘
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