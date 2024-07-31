沙巴酒店10間推介｜水上別墅／私人泳池／專屬沙灘／人均$297起

沙巴酒店推介2024！有小馬爾代夫之稱的沙巴是個潛水、親子旅行或度蜜月的絕佳選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間超靚的沙巴酒店，部分為水上別墅，更設有私人泳池及專屬沙灘區，人均只需$297起！



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沙巴酒店推介【1】加雅島度假村（Gaya Island Resort）

加雅島度假村（Gaya Island Resort）位於馬來西亞的外島加亞島上，雖然交通相對不便，四周均被沙灘及雨林環抱，可以盡情潛水、划船、浮潛等，超多活動任你玩！酒店提供121棟山景別墅，均設有景觀休息椅、大浴缸、露台等，更可步行至專屬海灘區！酒店亦設有室外泳池、健身室、水療中心、海洋中心及4間餐廳，更可以進行多種水上活動！

加雅島度假村（Gaya Island Resort）

房價：人均HK$689起（巴渝別墅；包早餐）

地址：Malohom Bay, Pulau Gaya, Tunku Abdul Rahman Park, 加亞島, 沙巴, 馬來西亞

交通：哲斯頓港碼頭轉乘快艇

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沙巴酒店推介【2】莎利雅香格里拉，哥打京那巴魯（Shangri-La Rasa Ria, Kota Kinabalu）

莎利雅香格里拉，哥打京那巴魯（Shangri-La Rasa Ria, Kota Kinabalu）坐落在自然保護區內，鄰近Pantai Dalit白色沙灘，更擁有專屬海灘區，可以進行沙灘及水上活動！酒店494間房，房間均以大地色調裝飾，配有平板電視、迷你吧、遊戲機等設施，從私人陽台可以欣賞到園景或海景。酒店亦提供高爾夫球場、2個室外泳池、兒童遊樂場、多種球類活動室、水上滑梯、小童俱樂部、9間餐廳等，亦可以在前台安排户外活動，如騎馬和叢林徒步旅行等，超多豐富活動！

莎利雅香格里拉，哥打京那巴魯（Shangri-La Rasa Ria, Kota Kinabalu）

房價：人均HK$579起（花園翼熱帶雨林高級特大床房；包早餐）

地址：Pantai Dalit, 鬥亞蘭, 沙巴, 馬來西亞

交通：亞庇國際機場車程49分鐘

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沙巴酒店推介【3】哥打京那巴魯香格里拉丹絨亞路酒店（Shangri-La Tanjung Aru, Kota Kinabalu）

哥打京那巴魯香格里拉丹絨亞路酒店（Shangri-La Tanjung Aru, Kota Kinabalu）位於亞庇，距離市區僅10分鐘車程，鄰近丹絨亞路海灘，地理位置優越。酒店提供498間客房及套房，分別坐擁海景及游泳池景觀，部分房間設有露台，家庭客房則附設兒童主題設計、設施及玩具。酒店亦提供室內及戶外游泳池、健身室、SPA、小童俱樂部、水上樂園等設施，更可以參加潛水、釣魚及浮潛等水上活動體驗！

哥打京那巴魯香格里拉丹絨亞路酒店（Shangri-La Tanjung Aru, Kota Kinabalu）

房價：人均HK$670起（京那巴魯翼山景特大床房；包早餐）

地址：No 20, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100, 亞庇, 沙巴, 馬來西亞

交通：亞庇國際機場車程14分鐘

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沙巴酒店推介【4】哥打京那巴魯希爾頓酒店（Hilton Kota Kinabalu）

哥打京那巴魯希爾頓酒店（Hilton Kota Kinabalu）於2016年開幕，坐落於哥打京那巴魯市中心，華麗山廣場、神山鏈、菲律賓夜市等景點皆步行可達。酒店提供304間客房及套房，房間均坐擁城市景觀，配備大浴室，空間寬敞。套房另設浴缸及客廳。酒店亦設有健身房、室外泳池、按摩池以及桑拿浴室等設施。

哥打京那巴魯希爾頓酒店（Hilton Kota Kinabalu）

房價：人均HK$297起（特大床客房）

地址：Jalan Tunku Abdul Rahman, Asia City, 88000, 亞庇, 沙巴, 馬來西亞

交通：亞庇國際機場車程14分鐘

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沙巴酒店推介【5】加亞娜海濱度假酒店（Gayana Marine Resort）

加亞娜海濱度假酒店（Gayana Marine Resort）位於加亞島，酒店於2009年開業，並於2023完成翻新，提供77間水上別墅，配備戶外平台、私人浴室、海洋景觀等，空間十分大！酒店亦提供潛水、森林遠足等各項活動，以及室外游泳池、專屬海灘區、小童俱樂部以及許多康體設施。酒店以保護珍貴的海洋生態為宗旨，設有海洋生態研究中心，住客更可以同參與海底修復工作！

加亞娜海濱度假酒店（Gayana Marine Resort）

房價：人均HK$995起（熱帶雨林別墅；包早餐）

地址：Malohom Bay, 88000, 加亞島, 沙巴, 馬來西亞

交通：哲斯頓港碼頭轉乘快艇

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沙巴酒店推介【6】大紅花度假村（Bunga Raya Island Resort & Spa）

大紅花度假村（Bunga Raya Island Resort & Spa）坐落於加亞島，從機場抵達哲斯頓港碼頭車程大約10分鐘，再轉乘快艇便可抵達酒店。酒店曾於2022年進行翻新，提供78間別墅及套房，均設有私人戶外平台，部分房型設有私人游泳池，最大的房型可供5人入住。酒店亦設有室外游泳池、小童俱樂部、桑拿、健身室及專屬海灘區等，可以進行多種水上活動！

大紅花度假村（Bunga Raya Island Resort & Spa）

房價：人均HK$843起（高級別墅；包早餐）

地址：Polish Bay, 88778, 加亞島, 沙巴, 馬來西亞

交通：哲斯頓港碼頭轉乘快艇

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沙巴酒店推介【7】哥打京那巴魯艾美酒店（Le Meridien Kota Kinabalu）

哥打京那巴魯艾美酒店（Le Meridien Kota Kinabalu）位於城市的中心地帶，距離菲力賓市場、菲律賓夜市、亞庇城市公園、加雅街等景點均在10分鐘步程內可抵達。酒店提供412間客房及套房，部分房型可以俯瞰海景。雖然房間設計簡約，但設施及用品都十分齊全，採光亦足夠。酒店另設室外游泳池、小童游泳池、健身室、酒吧及餐廳等休閒設施。

哥打京那巴魯艾美酒店（Le Meridien Kota Kinabalu）

房價：人均HK$360起（城景特大床房）

地址：Jalan Tun Fuad Stephen, Sinsuran, 88000, 亞庇, 沙巴, 馬來西亞

交通：亞庇國際機場車程15分鐘

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沙巴酒店推介【8】哥打京那巴魯凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Kota Kinabalu）

哥打京那巴魯凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Kota Kinabalu）坐落於市中心的沿海位置，鄰近婆羅洲大堡礁、露天市集、哲斯頓港免稅店等。酒店是凱悦尚萃酒店在東南亞的首家酒店，於2022年開業，擁有222間客房及套房，均設有落地窗和露台，臥室及浴室空間十分大。酒店亦提供餐廳、屋頂酒吧、24小時開放的健身中心及雙邊無邊際泳池等設施。

哥打京那巴魯凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Kota Kinabalu）

房價：人均HK$540起（客房）

地址：18, Jln Haji Saman, 88000, 亞庇, 沙巴, 馬來西亞

交通：亞庇國際機場車程15分鐘

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沙巴酒店推介【9】哥打京那巴魯萬豪酒店（Kota Kinabalu Marriott Hotel）

哥打京那巴魯萬豪酒店（Kota Kinabalu Marriott Hotel）位於沙巴市中心，前往海灘、加亞島、菲律賓市場、加亞街等都非常方便。酒店於2018年開業，提供331間客房及套房，空間十分寬敞，浴室採用半放式設計，部分房型另設海景浴缸及景觀露台，寫意又打卡able！酒店亦配備室外無邊際游泳池、健身室、小童游泳池、酒吧及餐廳。

哥打京那巴魯萬豪酒店（Kota Kinabalu Marriott Hotel）

房價：人均HK$397起（客房）

地址：Lot G-23A, Jalan Tun Fuad Stephens, 88000, 亞庇, 沙巴, 馬來西亞

交通：亞庇國際機場車程16分鐘

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沙巴酒店推介【10】麥哲倫絲綢度假村（The Magellan Sutera Resort）

麥哲倫絲綢度假村（The Magellan Sutera Resort）位於沙巴沿海位置，鄰近蘇特拉灣高爾夫球俱樂部、北婆羅洲灣、濱海藝術中心及神山鏈等景點。酒店雖然已經開業多年，但2014進行過翻新，因此內部設施亦相當新穎乾淨。酒店全部房間均配備浴缸及露台，坐擁無敵海景！酒店亦提供室外泳池、水上樂園、高爾夫球場、專屬海灘區等設施，想浮潛或潛水都可以安排！

麥哲倫絲綢度假村（The Magellan Sutera Resort）

房價：人均HK$449起（園景麥哲倫豪華房；包早餐）

地址：No 1 Sutera Harbour Boulevard, 88100, 亞庇, 沙巴, 馬來西亞

交通：亞庇國際機場車程13分鐘

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