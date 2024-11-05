香港月租酒店10間｜近地鐵站／長租／可煮食／服務式住宅／新裝修

香港月租酒店推介2024！香港有許多適合短期住宿的酒店及服務式住宅，有更多生活空間和家用設施之餘合約亦相對靈活。《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間香港月租酒店推介，大部分交通方便，而且配套齊全，月租低至$782／晚！



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香港月租酒店推介【1】星寓（The Stellar）

星寓（The Stellar）坐落於打卡熱點北角春秧街，鄰近ARTE M HONG KONG及K11 ATELIER，從酒店出發只需步行5分鐘便可抵達地鐵站。酒店擁有164間客房及套房，亦提供服務式住宅，均設有客廳、用餐桌、私人浴室、雪櫃等設施，亦特別配置二合一洗衣乾衣機，窗戶可有限度地開啟。酒店亦設有健身室、共享廚房、休憩區等供住客免費使用。

星寓（The Stellar）

房價：HK$30,241起；平均每晚HK$1,008起（開放式雙人床單位）

地址：北角春秧街68號, 東區, 香港

交通：北角站步行6分鐘

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香港月租酒店推介【2】香港灣仔奕凨（朗廷酒店集團旗下）（YING’nFLO, Wan Chai, Hong Kong （Langham Hospitality Group））

香港灣仔奕凨（朗廷酒店集團旗下）（YING’nFLO, Wan Chai, Hong Kong （Langham Hospitality Group））位於灣仔，酒店提供多種房型選擇，提供日租及月租形式選擇，其中活客房及樂客房為服務式住宅，配備廚房、客廳、臥室等設施。酒店亦配備健身室、休憩區、洗衣房、戶外平台及餐廳。

香港灣仔奕凨（朗廷酒店集團旗下）（YING’nFLO, Wan Chai, Hong Kong （Langham Hospitality Group））

房價：HK$33,702起；平均每晚HK$1,123起（活客房）

地址：灣仔峽道3-5號

交通：灣仔站步行5分鐘

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香港月租酒店推介【3】香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）

香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）距離銅鑼灣站僅5分鐘步程。酒店曾於2023年進行翻新，主打法式情調的房型，提供188間客房及公寓。房間均配備私人浴室、迷你吧、音響設備、電影頻道、雪櫃、床頭電源插座等，公寓房型則另設客廳、飯廳及開放式小廚房。酒店亦附設健身室、酒吧、餐廳、茶室等設施。

香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）

房價：HK$50,100起；平均每晚HK$1,670起（開放式公寓 - 特大床房）

地址：銅鑼灣禮頓道133號

交通：銅鑼灣站步行5分鐘

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香港月租酒店推介【4】港景匯（The HarbourView Place）

港景匯（The HarbourView Place）位於九龍天璽的50至70樓，坐落於圓方商場和機場快線九龍站的正上方。酒店提供266間客房及套房，其中亦有月租形式的房型。客房為開放式房型，配備全套簡易廚房、浴缸、咖啡機、洗衣機及乾衣機、電視機等，套房另設家庭劇院系統、飯廳、客廳。酒店亦配備室外泳池、健身室、洗衣間等設施。

港景匯（The HarbourView Place）

房價：HK$77,720起；平均每晚HK$2,590起（豪華特大雙人床房）

地址：九龍柯士甸道西1號

交通：柯士甸站步行10分鐘

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香港月租酒店推介【5】意 酒店式公寓（Yi Serviced Apartments）

意 酒店式公寓（Yi Serviced Apartments）位於尖沙咀，鄰近科學館、歷史博物館、K11 Musea、星光大道等景點，來往佐敦站則需步行約9分鐘。酒店提供日租及月租房，開放式客房配備小廚房，提供微波爐、多士爐、咖啡機等，套房房型另設廚房煮食爐、抽氣扇、小客廳及飯廳。酒店提供健身室及洗衣間。

意 酒店式公寓（Yi Serviced Apartments）

房價：HK$23,469起；平均每晚HK$782起（開放式客房）

地址：尖沙咀漆咸圍10-12號

交通：佐敦站步行9分鐘

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香港月租酒店推介【6】The Mercury

The Mercury位於天后，鄰近地鐵站、超市及便利商店，周邊配套設施齊全。The Mercury是2019年才開幕的酒店及服務式住宅，設有69個單位，配有廚房、客廳、臥室等空間及基本設備。酒店亦配有寬敞的屋頂露台、健身室及洗衣房等設施，非常方便！

The Mercury

房價：HK$35,745起；平均每晚HK$1,191起（城景套房）

地址：天后水星街23號

交通：天后站步行5分鐘

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香港月租酒店推介【7】香港普特曼酒店（The Putman）

香港普特曼酒店（The Putman）非常適合在港島上班的打工仔！酒店地理位置優越，鄰近上環站及香港站，開車前往西九龍站亦僅9分鐘車程。酒店僅提供28間套房，部分房型坐擁海景。房內均配有設備齊全的客廳、飯廳、廚房、臥室及浴室，浴室更配備大浴缸！酒店另設健身室、洗衣房等設施。

香港普特曼酒店（The Putman）

房價：HK$90,324起；平均每晚HK$3,010起（全層套房）

地址：皇后大道中202號

交通：上環站步行3分鐘

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香港月租酒店推介【8】香港哲維斯酒店（The Jervois）

香港哲維斯酒店（The Jervois）是2011開幕的酒店及服務式住宅，位處中環蘇杭街，距離上環站及香港站分別4分鐘及14分鐘步程，周邊配套設施齊全。酒店配備49間一臥室及雙臥室套房，雙臥室套房可容納4人入住。房內均設有設備齊全的廚房、客飯廳、臥室及浴室，更有大面積城景景觀窗！酒店亦附設健身室、洗衣房等設施。

香港哲維斯酒店（The Jervois）

房價：HK$64,867起；平均每晚HK$2,162起（一卧室套房）

地址：中環蘇杭街89號

交通：上環站步行4分鐘

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香港月租酒店推介【9】寓館（K11 ARTUS）

寓館（K11 ARTUS）寓館（K11 ARTUS）坐落在Victoria Dockside，鄰近尖沙咀海濱、星光大道等，如果剛好維港有煙花匯演或無人機表演，在客房內都可以欣賞到演出！酒店提供287間房，分為開放式單位至三房單位，單位內均擁有設備齊全的小廚房和私人陽台，可以無死角飽覽維港景致！酒店亦設有無邊際游泳池、桑拿、健身室、餐廳等設施。

寓館（K11 ARTUS）

房價：HK$119,906起；平均每晚HK$3,759起（開放式公寓）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

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香港月租酒店推介【10】香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）

香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）位於旺角，與朗豪坊購物商場相連，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有多達665間房，均以落地玻璃設計，坐擁香港市景，配備大理石浴室、甜夢睡床等，其中高級套房更附設廚房。酒店設有4家餐廳、室外游泳池、桑拿、健身室等設施，房客更可參加多項免費康得思體驗，如品酒班、太極班等。

香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）

房價：HK$68,181起；平均每晚HK$2,272起（高級套房連廚房）

地址：旺角上海街555號

交通：旺角站步行2分鐘

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