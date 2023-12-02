深圳福田美食｜圓腸粉/鼎溜粿/面猴汕尾小吃店推介　Top1推薦菜？

腸粉，竟然還有圓形的……在深圳福田的「汕尾小吃銅盤推」嚐嚐！



用銅盤做的「圓腸粉」

深圳福田這家汕尾小吃店，有用銅盤「推」出來的圓腸粉，是汕尾腸粉的鼻祖，也被汕尾人稱之為Tiu粿（跟潮汕同事學了100遍還是唸不準……）👇👇👇

+ 2

銅盤推最開始是在銅盤上蒸的，店裡空間不夠，就換成了小電鍋。米漿倒入電鍋，利用水蒸氣蒸熟，再撒上各種配料，等一小會兒就好啦。

銅盤推要加入的蝦米和魷魚乾等原料是從汕尾老家寄來的，豐富的餡料增添了銅盤推的鮮美，每一口都能吃出驚喜。

店家自製的蒜蓉醬油，微微有些咸，但本重口味愛好者還是搭配了辣椒醬一起吃，店家自己做的，很香。

銅盤推不像腸粉那麼爽滑，也沒有加雞蛋的做法，吃起來更紮實。

吃遍汕尾特色小吃

面猴、鼎溜粿、咸橄欖粉腸湯……若非汕尾人，看到菜單時簡直是一臉懵懂。但對汕尾人來說，它們都是在異鄉的小確幸。👇👇👇

+ 5

面猴

面猴乍一看很像東北的面疙瘩，加了魷魚乾、瘦肉……吃起來多了些鮮味。面片也特有嚼勁，一碗就飽。

鼎溜粿

把米漿沿著鼎（鐵鍋）的邊緣滑下去，在沸騰的熱水下得到的一片片的粿皮就是鼎溜粿（用鼎來溜的粿）。煮好的鼎溜粿特別Q彈爽滑，能咕嚕咕嚕一口喝光光。

咸橄欖粉腸湯

喝過那麼多湯，咸橄欖粉腸湯我倒是第一次見。鹹澀口感的鹹橄欖和煮得軟爛的粉腸，這種奇怪的組合，第一次去的可能不敢喝。

推薦菜TOP1：南瓜炒飯

南瓜炒飯一上來就給你點顏色看看。大顆黃燦燦的南瓜肉，入口香甜軟綿，秋天是吃它的最好季節。他家炒飯所用的米都是隔夜飯，晾乾後炒出來的米飯粒粒分明，也沒有添加醬油生抽等調料，很有家裡的味道。

1大盤能分出3碗的量，餓的時候來一碗，能吃到你打嗝，可以說是很超值了。私以為牛肉餅湯和南瓜炒飯很配，湯底清淡不油膩，飯後喝剛剛好。

開在籃球場旁的家庭小店

店面不算很大，由一家人打理。阿公阿嬤剪蝦米，媳婦負責收銀+做銅盤推，兒子炒飯。我們去拍攝的時候炒飯大叔還笑說他們成「網紅」了。

中午，櫃檯上堆滿了外賣，總能看到外賣小哥來回穿梭的身影。出餐口那裡也貼著很多訂單，人氣真的很高（ps: 去之前一定要注意店家營業時間哦）。

這家開在巷子裡的店，我跟著導航都找錯地方。唯一有辨識度的就是旁邊的「埔尾籃球場」，找到籃球場就對了。

汕尾小吃銅盤推

地址：深圳市福田區南園路埔尾村21棟102號商舖（埔尾籃球場旁）

交通：深圳地鐵1/6號線科學館站F出口

營業時間：11:00-15:00，19:00-24:00

電話：15814007992



【本文獲「食妞」授權轉載，微信公眾號：aishiniu】