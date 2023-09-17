深圳美食｜重慶洪燈籠麻辣火鍋登陸福田　必食盲盒、地道泥鰍

從重慶新牌坊開來深圳，洪燈籠老闆今天教廣東人吃正宗重慶火鍋，真的太好喇！



老板好囂張：「你們會不會吃重慶火鍋？」

在重慶火爆的洪燈籠也開來深圳啦！來自山城，沒噱頭，不搞事！重慶老闆說，他家就是老老實實做味道，用新鮮優質的食材，好價好味。所以才能走出重慶，成為深圳火鍋界的一匹黑馬。老闆說：「你們廣東人都不會吃重慶火鍋，今天來給你們上一課！」

「火鍋底料，我們都是從重慶運過來」

洪燈籠的底料都是從重慶坐車來的！ 4 斤牛油1斤料，獨家秘製底料，配上重慶本地紅花椒、山地椒，越煮越香，越煮越辣，越煮越地道！

重慶火鍋嘛 應該這麼點才巴適

招牌涮品 | 麻辣火鍋必備👇👇👇

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極品草原鮮毛肚

吃重慶火鍋怎麼能少得了毛肚！每日新鮮運送的牛大肚，老闆都是選上好品質的，給客人切的大片給的量足，七上八下之後變的鮮脆，紅油裹着一筷子蘸下去，麻辣爽脆！

爽脆大刀腰片

他家的腰片也是每日師傅挑選新鮮的，不用急凍貨，都是選的大個頭的，每一片都大份，短短十幾秒的涮燙，就能吸收足夠的火鍋湯汁，爽脆入味。

現切鮮吊龍牛肉

廣東人愛的吊龍牛肉這裏也有的涮！吊龍現吃現切，滿滿一大盤，涮辣鍋也不錯哦，一筷子夾起幾片，在滾燙的熱鍋中涮十幾秒就可以了～

洪燈籠盲盒

驚喜盲盒每桌必點，種類太多不知道吃什麼？點一份盲盒，隨機四款菜品，這次我抽到外婆滑肉、千絲喉、牛筋和千層肚，都是川渝的特色，特適合單人雙人來吃。

特價冷鍋血

只要6元的冷鍋血，老闆不賺錢！老闆保證，都是新鮮鴨血，不是合成貨，還有質檢報告呢！冷鍋血一定要冷鍋下，煮久一點浮起來就可以吃了，搭配乾碟更美味哦。

重慶特色 | 山城才懂火鍋👇👇👇

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現殺泥鰍

重慶火鍋必點八葷八素中就有泥鰍，很多人沒吃過，但是味道是真好！老闆大力推薦，泥鰍現點現殺，在鍋裏滿滿煮，最後吃，十幾分鐘後肉質軟爛入味，老重慶人才會點，你也一定要嚐嚐！

泡泡豆乾

重慶特色的泡泡豆乾，放在鍋裏煮會起泡，吃到嘴裏感覺有泡泡爆裂，讓你瞬間感覺油潤爽辣，豆香濃郁，綿軟的豆乾超級吸汁，太入味了，分分鐘可以消滅一盤！

石磨黑豆腐

老闆特地從安徽找來的黑芝麻豆腐，煮得時間久越好吃。俗語說：千滾豆腐萬滾魚。豆腐充分吸收火鍋內湯汁的味道，豆香混合着鍋底的香氣。

方竹筍

老闆特選的重慶來的方竹筍，將鮮嫩竹筍在沸騰的火鍋之中煮熟，筍完美吸收了火鍋特有的鮮美味道，加上筍本身含有的脆嫩口感，滋味非凡，幸福感滿分！

大紅燈籠高高掛，坐在路邊吹垮垮

店裏裝修以紅色為主，紅燈籠掛滿天花板，店內有兩層，設有大圓桌與雙人位四人位，除此之外店門口還有露天座位可以坐。與兩三好友點上滿滿一桌，慢慢涮菜慢慢吃，暢聊一天的生活，這就是紅燈籠下的煙火氣吧～

洪燈籠火鍋（八卦一路店）

地址：深圳市福田區八卦嶺八卦一路18-6號

交通：深圳地鐵9號線園嶺站A出口步行500米

營業時間：11:00-14:00，17:00-次日02:00

電話：0755-82345750



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