深圳福田美食｜延邊朝鮮族料理¥60位　必食烤肉包菜木魚花海鮮餅

饞哭深圳人，吃哭延邊人，「明玥館」這店有點本事。



正宗延邊料理，又發現一家

延吉（吉林省延邊朝鮮族自治州首府，鄰近北韓），我素未謀面的快樂老家。火辣辣肥腸、大冷麪、打糕、米腸、米酒……想想就很饞。於是大數據又給我推送了不少深圳的延邊料理店，選了一家評價還不錯的，二話不說直接衝！

剛開10天，就有回頭客

這家店叫「明玥館」，是一家社區延邊料理店。老闆是延邊人，很多食材也是特地從老家空運過來的，味道夠正宗地道，難怪剛開不久就收獲一波回頭客。

試試這些，延邊老鄉推薦菜👇👇👇

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延邊烤牛肉鍋

延邊烤肉可是出了名的好吃，所以這個特色烤牛肉鍋一定不能放過！牛肉先用秘製醬料醃製，還沒開炒那香味就很誘人了。份量也不含糊，適合2-3人吃。

高溫熱油下，洋葱與孜然的香味混合在一起，耳邊盡是滋滋滋的炙烤聲，等待牛肉翻炒熟的這段時間是真難熬……

為了能讓大家儘快享用美食，老闆一般會在後廚把牛肉炒熟。

烤牛肉的最佳吃法，當然是蘸點烤肉醬再包生菜吃啦。一來是為了解膩，二來就是……蔬菜加蛋白質嘛，這不就是減脂餐。牛肉吃起來是比較焦香微甜的，不屬於嫩滑範疇的哦。

木魚花海鮮餅

木魚花海鮮餅，更適合中國寶寶體質的「披薩」。它的做法在深圳比較少見，海鮮餅上撒上一層厚厚的木魚花，剛端上來木魚花還在舞動，香味陣陣撲鼻。

更驚喜的是，海鮮餅上還覆蓋着一層濃香芝士。趁熱一扯直接拉絲，食慾感倍增啊！

海鮮餅卷着木魚花一起入口，餅邊焦脆，餅餡香軟綿實，好吃到還能再吃一份的程度。

大派鍋

在延吉，有家店叫做大派屋，而這個大派鍋正是店裏招牌。它其實有點類似韓式火鍋的迷你版，有魚餅、芝士年糕、豆腐等，料還蠻多的，湯底喝起來酸酸辣辣的，還蠻開胃的。

延邊打糕

延邊打糕，沒人可以拒絕的糯嘰嘰延邊小吃。手工現做的打糕裹上一層黃豆粉，黏軟且糯。

一定要蘸綿白糖，綿白糖很細膩，有種淡淡的清甜感，兩者搭配起來更香。

延邊米腸

每一塊米腸都是粉糯中帶着嚼勁，本身口味比較淡，蘸上鹹甜的醬汁更有風味。

趁還沒火快衝

這家店開在福田新洲，原木風的裝修，給人非常亮堂寬敞的感覺。熱氣騰騰的鍋物，飄着淡淡甜味的米酒，音樂再一放，像是到了延邊家庭小館裏一樣，整個人都沉浸在其中，特別舒適。

明玥館．延邊朝鮮族料理

人均：60人民幣／人（豐儉由人）

營業時間：周一至周日11:00-23:00

地址：深圳福田區新洲九街嘉葆潤B座1層99-21、99-22號（新洲一街與新洲九街交界處）

電話：13944220811



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