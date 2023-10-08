深圳寶安美食｜福虎汕牛腩煲火鍋　川粵結合廣式牛腩煲＋川式火鍋

深圳什麼店這麼狂！整家店就一道菜，專注牛腩煲！晚了就吃不上啦！



17:30準時營業，來早都沒得吃

深圳這家名叫「福虎汕牛腩煲火鍋」的店，牛腩煲是它家的招牌，剛開業就憑它的地道牛腩煲味道吸引了一大波食客。

整家店的店面不大，也沒有亮眼的裝修，每天17:30才開始營業，就是這樣看似普普通通的一家店，牛腩煲的味道可並不普通！👇👇👇

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路邊擺攤賣牛腩煲，還是頭一次見

從坪洲地鐵站下了地鐵後一路走過來，一整條都是美食街，但還是抵擋不住「福虎汕牛腩煲火鍋」的誘惑，把牛腩煲都擺到路邊來賣了，怪不得老遠就聞到了香味！

鎮店招牌 川粵結合牛腩煲來了

對於牛腩，老闆有兩大要求：

（1）牛腩，只用每日屠場直送

（2）牛腩煲，只會每日現煲



這川粵結合的湯底，太夠味

這湯底，是「福虎汕牛腩煲火鍋」的特製湯底！廣式牛腩煲和川式火鍋的湯交融在一起，簡直是愛吃牛腩煲和愛辣星人的福音，雙廚狂喜！

一整鍋剛端上來就已經香氣四溢了，開火等湯沸騰就可以動筷子啦，光是看着這整整一大鍋實打實的牛腩，就已經口水直流了好嗎！

秘製湯水與爆炒後的牛腩香味相融，牛腩在濃稠的湯汁裏一起煮沸後，讓每一塊牛腩都吸飽了湯汁。肥瘦相間的牛腩，軟嫩中帶着肉香，真的超級入味。

愛吃牛雜的小夥伴看過來！除了鎮店招牌牛腩煲，牛雜煲也十分值得一試！一鍋就彙集了牛牛的好幾個部位，每一口吃下去都是滿足感~

這些牛腩煲經典CP 少一個味道都不完整

點上一份牛腩煲該怎麼選配菜？選擇困難症犯了……老闆：「不用你自己選，這裏的配菜隨便吃，個個都是牛腩煲經典CP！」每一種配菜只要放入牛腩煲裏，吸滿湯汁後的它們個個都足夠驚豔！

主食也不能錯過，把一整個即食麪放入煲中，靜靜等待它煮熟後，狠狠嗦上一口，牛腩煲香味和麪一起吸進嘴裏，簡直不要太夠味！

湯汁澆到飯上，整一個牛腩湯泡飯。一口飯，一口牛腩，這味兒太正了！吃不夠，一碗根本吃不夠！

福虎汕牛腩煲火鍋

地址：深圳市寶安區樂群社區寶安大道南沙新村中一巷1號

營業時間：17:30-次日01:00

交通：深圳地鐵1號線坪洲站



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