深圳南山日韓美食街　6大CP值高老店日韓人都讚（附必食推介）

深圳好吃小馬路，南山區日韓特色料理街！



全長幾百米，越逛越飽，美食攻略來了！

日本料理美食街：南光路海德二道👇👇👇

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「定居深圳的日本職員穿着西裝進進出出，日劇照進現實」

「夜幕降臨時這條街氛圍拉滿，性價比也不錯」



南光路拐彎走進海德大道，十幾家各種風格的日本料理和居酒屋在兩旁一字排開，超顯眼德日文大招牌，瞬間從深圳穿越到了東京。

這裏的日本料理店有2個特點：1. 味道經得住日本人圈子的挑剔；2. 價錢公道。

1. 味吉彩日式拉麵

這家營業到凌晨2點的拉麵店，是深圳日本人的深夜食堂。它很小很擠，只有16㎡，卻很温馨。

博多豚骨らーめん是作為店裏的主打款，湯汁濃郁卻清爽，麵有嚼勁，且細而爽口。除了4款拉麵，油拌麵也是不錯的選擇，麵條更粗，吃起來更有滿足感~

2. 隅日式炸豬扒專門店

這條日本料理街唯一的一家豬扒專門店，它的裝修比較明亮簡潔，有適合一人食的吧枱座位，也有卡座。

來它家建議直接點套餐，炸得金黃酥脆的豬扒，配上解膩的包菜絲，還送一份味噌湯，胃口小的可吃不完。

（ShenzhenWeekly提供）

3. 備長扇屋．燒鳥．無國界料理

備長扇是一家燒鳥居酒屋，日式風的氛圍感拉滿，點個朝日啤酒加日式燒鳥拼盤，不超百元，就能得到一個非常放鬆的夜晚。

地址：深圳南山區海德二路繽紛假日豪園



韓國料理美食街：學府路南光路👇👇👇

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「基本都是韓國人開的，上學就吃到現在」

「本來一整條街都是韓國料理，現在幾乎都關門了」



在深圳桃園附近有一條韓國料理街，這些店都很老，裝修簡單，像極了韓國家庭式飯館。由於附近有學校，也是很多人吃到畢業的回憶老店。

1. 莊園韓國料理

莊園韓國料理在這條街開了10幾年了，現在是兩個韓國婆婆在打理。菜品跟其他韓國料理店一樣，都是一些經典款。重點要提的是她們自己做的小菜，薯仔和泡菜真的跟其他店不一樣，特別是薯仔，甜糯糯的，還是無限添加的。

2. 金花溪韓國料理

金花溪的烤五花肉是我每週五上班的盼望！五花肉份量很大，現點現烤，醬料很足很入味，端上來的時候滋滋作響，可饞了。老闆還會送你一份生菜搭配着吃，解解膩。

（ShenzhenWeekly提供）

3. 韓國炸醬麵．友利超市

再往南光路多走幾百米，有一家很特別的韓國料理店。這家料理店，開在了超市裏，吃完韓國料理還可以順便shopping一下！

招牌韓國炸醬麵，吃之前要先暴風攪拌，別家韓國料理的炸醬麵都會帶藥味，只有這裏會將炸醬麵做的很清爽，麵條口感滑溜溜，略帶甜口！

地址：深圳南山區學府路南海明珠



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