深圳行山新手指南：10個易行推介　適合初哥家庭親子遊｜地鐵可達

秋雨剛剛下完，傳説中的冷空氣終於準備出發，秋涼天氣，最適合爬山的季節來了！



今天給大家介紹10座值得爬的深圳好山，攀登難度都不大，開發成熟且安全看花，看海，看落日，看繁華城景。

總有一座山，能給你想要的風景。

寶安行山地點推薦👇👇👇

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1. 尖崗山公園：看山林包裹的深圳小青島

尖崗山堪稱公園中的「最佳新人」，位於寶安的它，交通非常便利，而且景點眾多，看都看不過來。

目睹大片橙色房子的「小青島」，充滿神秘色彩的山頂圍樓，古風百米紅木連廊，「宮崎駿草坪」……只需半小時左右的攀登時間，好玩的景點應有盡有。

位置：深圳寶安區鐵崗水庫南側

交通：深圳地鐵5號線興東地鐵站D出口（步行547m）



2. 鐵仔山公園：看飛機劃過的金色天空

就在尖崗山的不遠處，海拔204米的鐵仔山同樣並不難爬，不費力氣的攀登卻能換來最夢幻的日落。

1條純白空中長廊、1個紅色觀景台、2條高空棧道，剛好都修建在最好看的風景面前，因為離機場不遠，你可以拍下飛機劃過的橙色天空。

位置：深圳寶安區鐵仔路與西鄉大道交匯處北側

交通：深圳地鐵1號線西鄉地鐵站A出口（步行2117m）；公交M249路、M378路鐵仔山公園站



南山行山地點推薦👇👇👇

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3. 小南山公園：看繁忙港口的浪漫日落

小南山公園處於深圳的西南角，附近是繁忙的集裝箱貨運碼頭，讓這裏的山頂有了不一樣的美妙色彩。

一面是陽光「澆」在海面上，像幅水彩畫；另一面是不遠處的南山區夜景，仔細看看，是不是有點像太平山頂的繁華景象？

位置：深圳南山區南山街道前海路與棉山路交匯處

交通：深圳地鐵2/5號線赤灣地鐵站B出口；或乘巴士到南山公司、天后宮、赤灣工業區公交站



4. 塘朗山郊野公園：看遠離喧囂的空中園林

今天介紹的塘朗山郊野公園，主要是給大家認識其中的深雲谷景區，它位於公園的南面，分為「三谷六徑」，在深雲谷入口途中，最近有片粉色花海秋冬專屬的異木棉已經盛開了。

順着登山道——茶香徑走去，直到盡頭還能看到中式園林風格的涼亭。往外一看，又能被深圳的繁華城景所震撼。

位置：深圳塘朗山郊野公園深雲入口（南山區龍苑路深圳地鐵大學北）

交通：深圳地鐵7號線桃源村站C出口，導航步行前往塘朗山公園-深雲入口



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5. 筆架山公園：看繁燈閃耀的美麗福田

筆架山公園在市中心不遠處，北鄰梅林，南接華強北，東面則是八卦嶺和筍崗，如此優越的地理位置，卻一直很低調。

很多公園都能俯瞰城景，而筆架山公園的視角是特別在這裏，你能同時目睹新深圳的繁華以及老深圳的迷人魅力，重點是地鐵直達，去走走也不算麻煩。

位置：深圳福田區梅崗路26號

交通：深圳地鐵9號線銀湖站B出口，過天橋後即可抵達北門；7號線黃木崗站13號出口，直走右轉進入梅崗路走到盡頭



6. 梅林山郊野徑：看福田最「野」的森林

它可能是深圳最「野」的路，作為深圳首條郊野徑手作步道，它不在城市郊區，而在福田後花園——梅林。

建造理念源於美國「無痕山林」概念，這樣的步道，在深圳乃至廣東都罕見，走過一段又一段原始森林般的路，看見山頂呈現的城市風景，整個內心都豁然開朗~

位置：深圳福田區梅坳八路

交通：深圳地鐵4/9號線上梅林站B出口，深燃大廈路口往裏步行100m左右到達梅坳入口

遊玩時間：07:00-18:00



7. 蓮花山公園：看這座城市最經典的秋日景色

深圳的秋天很是獨特，不像別的城市會落下滿地黃葉，而是原有的碧綠森林漸變出一絲微黃，草坪上有棵「孤獨的樹」，以及油畫般的漾日湖。

雖説看山頂的鄧小平像和城景是很多人遠道而來的理由，但山下的秋天美景，我不許你錯過。

位置：深圳蓮花山公園

交通：深圳地鐵3/4號線少年宮站F1出口，3/10號線蓮花村站D出口



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8. 銀湖山郊野公園：看最低調的隱秘森林

銀湖山，羅湖人的著名後花園，很多人只知道它很大，植被很漂亮，但並不知道到底怎麼玩更盡興，你可以選擇從羅湖未來學校旁進入，來一場輕鬆的徒步之旅，又可以踩單車、走郊野徑。

是的，它和前面提及的塘朗山、梅林山連起來就叫做中部郊野徑。這裏人並不多，有空了，去散散心吧。

綠道入口：深圳銀湖山郊野公園（南門），銀湖山郊野公園相思林（東門），銀湖山郊野公園（北門）

*綠道入口較多，可選擇就近入口



9. 梧桐山公園：看雲霧中的城市和限定花海

對於爬山的淺度愛好者而言，能夠征服梧桐山，就説明自己達到了入門的段位。

有人認為這是一座「鍛鍊有餘，美景尚可」的山，但我需要狠狠地強調一次，梧桐山最美的時光，是3月底至4月初。

那時候，漫山杜鵑花限時盛開，化為一片片美麗的粉色海洋。

位置：深圳梧桐山風景名勝區—西北門



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10. 陽台山森林公園：看深圳版本的天空之鏡

陽台山森林公園非常巨大，而論打卡價值，最有趣的必屬龍華環城綠道（陽台山段），一座攬勝台，拍出深圳版的天空之鏡，還有半月廊、卧龍遺蛋等親近自然的景點。

夏天去打卡顯然太熱了，現在去，剛剛好。

位置：深圳龍華區福龍路西100米

交通：深圳地鐵6號線陽台山東站A出口，步行約12分鐘；公交陽台山站，步行約10分鐘

自駕：導航搜索 「陽台山森林公園-勝利大營救」



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