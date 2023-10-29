深圳福田美食｜意式手工Pizza窯爐現烤　羅馬披薩世界盃亞軍主理

深圳少有的「意大利純手工披薩」，披薩國際大師賽指定評委坐鎮主廚顧問，MONY CC莫莉西西，意大利人吃過都説贊！



主打意式純手工窯爐披薩 | 400°C現烤

意大利進口主食食材 | 還原地道風味

主廚顧問帕拉休·顏炎 | 意大利羅馬比薩世界盃亞軍



深圳西餐榜第一 MONY CC主打意式純手工Pizza

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在深圳想吃正宗的意大利手工披薩，還得是MONY CC莫莉西西。除了穩定的西餐出品，MONY CC莫莉西西主打的就是意式純手工窯爐Pizza，為了帶來傳統地道的意大利風味，從定製窯爐到進口食材樣樣講究，讓人在深圳都能在莫莉西西享受到獨特的意式生活方式。

純手工現做，400度現烤

要保證意大利式的口感風味，堅持手工現點現做是必然程序。現拋的自然發酵麪糰搭配多種意式醬料和精選優質食材，經過400°C高温烘烤，出爐濃香四溢。

法國比薩師協會成員、資深比薩培訓師、諮詢師，上海比薩國際大師賽指定評委、第十四屆意大利羅馬比薩世界盃亞軍的帕拉休·顏炎親自坐鎮MONY CC莫莉西西主廚顧問，匠心把控每一份產品的出品品質。

（ShenzhenTIME提供）

（ShenzhenTIME提供）

MONY CC莫莉西西和經驗豐富的披薩匠人帕拉休·顏炎共同把正宗的Pizza用符合中國人的方式呈現，旨為食客奉上美味的披薩。

美味Pizza的秘密

00麪粉12小時自然發酵麪糰，手工拋轉

進口水牛芝士，清甜奶香低糖低卡無負擔

意式配方手工番茄醬，還原意式本味



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那不勒斯瑪格麗特披薩

世界上有兩種披薩，一種叫那不勒斯瑪披薩，一種叫其它。那不勒斯是披薩的起源地，瑪格麗特披薩是為了紀念薩沃伊王朝女王瑪格麗特而發明的，只要吃過一次的人，都會因為它獨特的味道而念念不忘。

那不勒斯瑪格麗特披薩被稱為卓越的披薩，自然也是MONY CC莫莉西西的經典招牌。堅持手工窯爐烤製得邊緣酥脆中央柔軟，餅底薄、麥香四溢，風味濃郁，一口夢迴那不勒斯。

帕爾瑪火腿帕瑪臣芝士披薩

意大利經典口味披薩，選用意大利帕爾瑪火腿搭配帕瑪臣芝士。火腿的鹹香與芝士的奶香完美融合，喜歡吃生火腿的，這份披薩一定是你點單的不二之選。

帕瑪臣芝士口感比一般芝士更清爽柔滑，奶酪香也濃郁，配上帕爾瑪火腿的煙燻鹹香，微酸的番茄醬，點綴着的羅勒葉，一口打開舌尖上的意大利漫遊~

碳烤安格斯板腱牛排

精選高品質澳洲安格斯牛排，歷經整整14天乾式熟成保鮮，表層風乾硬化，內層牛肉自然分解產生的濃郁香氣和鮮美肉汁都被牢牢鎖住。

採用傳統炭火碳烤鎖住食材原味，用鹽與黑胡椒粉簡單輔味就已足夠醇香，肉汁多而鮮美。MONY CC莫莉西西店員還會根據個人口味推薦不同部位牛排，讓每一位食客都有豐富舒適的就餐享受~

香草烤蘑菇

香草烤蘑菇是意式餐廳的經典菜式之一，經過簡單烤制，把蘑菇至原始的味道發揮得淋漓盡致。表面焦香，內裏多汁鮮嫩，口感微辣爽脆，一口一個根本停不下來。

碳烤水果辣椒

這款會爆汁的辣椒果肉厚實，經過烤制後更是酸甜可口，維他命C含量是普通辣椒的兩倍噢~一口咬下爆汁，酸甜辣的豐富口感超上癮！

意大利提拉米蘇

提拉米蘇的名字在意大利語有「帶我走」的含義，莫莉西西的提拉米蘇咖啡味濃郁，亦苦亦甜，沒有甜膩感，餐後必點！

豐富酒水 | 自助水果

MONY CC莫莉西西店裏酒水有近百種，款式豐富，各種風味的酒都有，假日與朋友在此小酌一杯，真的鬆弛感拉滿~同時還有品種豐富多樣的應季水果無限量供應，自助暢享超free！

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氛圍感意式餐吧設計，意大利羅馬風情MAX

MONY CC莫莉西西門店應用原木材質和色調簡約裝潢，簡單的塗鴉和裝飾點綴出意式風情，暖色的燈光和透亮的櫥窗增添了復古街頭感，落座於此彷彿置身羅馬街頭。

開放的用餐空間與私密小型餐桌兼具，不管是約會還是聚會都非常適宜！純正的意大利手工披薩、豐富的酒水特調，食客愜意交談，在MONY CC莫莉西西沉浸意式的生活美學~

MONY CC 莫莉西西

1. 卓越intown店

地址：深圳市福田區福華三路卓越世紀中心皇崗商務中心東側負一樓

交通：深圳地鐵1/10號線崗廈站

營業時間：10:30-22:30

電話：18524749296/17615019240

2. 車公廟店

地址：深圳市福田區車公廟泰然七路17號

交通：深圳地鐵9號線下沙站C出口步行330米

營業時間：11:00-22:30

電話：13943134213/15702498140



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