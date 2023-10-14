深圳龍華希爾頓逸林酒店自助餐　佛跳牆龍蝦任食　近地鐵交通方便

撰文：ShenzhenTIME
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深圳龍華希爾頓逸林酒店全日制餐廳，100+新鮮美食任吃。

深圳龍華希爾頓逸林酒店2樓的「開」全日制餐廳，環境高端大氣，主打高奢浪漫的格調，180°大落地窗，盡享窗外深圳繁華景色，多個互動式開放廚房， 從中餐到西餐，造就舌尖上的美味~

按圖看看深圳龍華希爾頓逸林酒店自助餐環境👇👇👇

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酒店緊靠深圳北站與地鐵4號線，交通十分方便。毗鄰星河iCO購物中心與龍華文體中心，吃飯、遛娃、逛街都行~

立即預訂：深圳龍華希爾頓逸林酒店

「為了對得起酒店的招牌，老闆直接下重本」
「菜品全新升級，食材都是萬裡選一」
「還有自助午餐限量佛跳牆、現煎鵝肝」
「自助晚餐限量半隻芝士焗龍蝦、現煎鵝肝」
「做自助餐，我們是認真的」

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「開」全日制餐廳，一站式打卡美食👇👇👇

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一、海鮮吃到爽

海鮮大軍在長條形檔口一字排開，鮑魚、蟹、皮皮蝦……通通裝盤裏！海鮮特有的絲絲清甜從舌尖傳來，細膩的口感，鮮甜的滋味，真的很絕！

二、刺身，拿多幾盤

日料師傅們時刻準備着，只為讓你吃到一口「鮮」。刺身、壽司都是精選的食材，現切現做，這誘惑誰能擋啊！刺身按盤端就對了！閉眼拿都能回本。

來自深海水域的刺身，每一塊都帶着鮮甜，肉質細膩，油脂豐富！像吃雪糕一樣，輕輕吃上一口便融化於味蕾之中！

三、午餐限量佛跳牆

佛跳牆保留了各種食材的本味，吃起來軟嫩柔潤，郁葷香味道更是征服一眾愛吃的老餮，葷而不膩，味中有味，多重滋味輪番夾擊，口口都是享受。

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四、晚餐限量芝士焗龍蝦

平時單點都要三位數的芝士焗龍蝦，酒店直接每人派送半隻，撬起飽滿細膩的龍蝦肉，入口濃郁鮮甜~微鹹醇香的芝士就着細嫩的龍蝦肉，滋味夠飽滿！

五、晚餐供應：好吃到吮指的小龍蝦

不得不舉雙手推薦的麻辣龍蝦，每一隻都被醬汁滿滿包裹，這大概就是麻辣星人的瘋狂~舌頭抵在蝦頭上，輕輕一吸，能感受蝦肉的醇厚和鮮辣的湯汁在舌尖打轉，好吃到難以形容！

六、晚餐供應：金湯過橋龍躉魚 👇👇👇

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一條龍躉魚，兩種吃法，可以是細火慢燉出來的魚湯，鮮美香甜；也可以是濃稠的魚粥，吃起來細膩延綿，很是鮮！！

七、現煎牛扒才夠爽

扒類也要安排上，都是貴的隨便拿！牛扒羊扒鮮嫩多汁，好吃得讓人回味無窮！遇到壕氣沖天的酒店就應該張開嘴邁開腿，但凡你拿少了，我都會傷心的！

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八、第二個胃用來裝甜品

從開頭吃到結尾，永遠都要記得把第二個胃留給酒店的甜品啊~畢竟款款都是資深大廚的鉅作，到外面花大價錢都可能吃不上噢~

九、攜兒童用餐　暢玩全新森林兒童樂園

在這吃飯遛娃兩不誤！森林兒童樂園，暢玩！在綠意葱蘢的靈動空間，盡情釋放天性，開啟一場叢林探險！！

不僅是味蕾！從頭到腳都是享受~

端坐在舒適典雅的酒店餐廳裏，不只是味蕾的滿足，更是心情的愉悦和放鬆！

來「深圳龍華希爾頓逸林酒店全日制餐廳」吃自助餐，不用擔心吃垮老闆！往貴的拿，拿好的吃，來個實打實的舌尖美食之旅！

深圳龍華希爾頓逸林酒店開全日制餐廳
地址：深圳市龍華區東環二路8號希爾頓逸林酒店2樓自助餐廳
交通：深圳地鐵4號線清湖站D出口，步行10分鐘
營業時間：周一至周日06:30-10:30；12:00-14:30；17:30-21:30
電話：0755-61888636

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【本文獲「ShenzhenTIME」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】

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