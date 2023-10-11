深圳羅湖美食｜向西村不止雞煲一條街　城中村性價比高12家店推薦

擁有630多年歷史的向西村，是深圳最早的城中村之一，不少深漂來羅湖的第一站，落腳就在這兒。它是名聲在外的「娛樂村」「不夜城」，更為人熟知的是「雞煲一條街」，各區食客慕名前來。雞煲，就是向西村的流量密碼。



向西村 不止雞煲一條街

但要是耐心逛逛，你會發現這裏很好吃。街巷中藏匿着不少寶藏小店，不是什麼美食榜單常客，可隨便打聽，都有可能是開了十幾年的老字號，味美價廉的店比比皆是。

向西村美食地圖：12家店👇👇👇

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1. 百佳食館：當地村民推薦的老字號雞煲

龍發、百佳、渝君……深圳老字號的雞煲店幾乎都在這兒了，入夜都是座無虛席的景象，誰都不甘示弱。

百佳食館，沒有隔壁名氣大，但在村民中口碑不錯。明檔炒雞，香氣襲人，勾引着過路行人駐足。他家雞煲肉質彈嫩入味，濃香醬汁更是米飯殺手，在我這兒稱得上幾乎滿分。

百佳食館

地址：深圳羅湖向西村1024號

時間：周一至周日 00:00-24:00

️電話：15361066724



2. 東寶茶餐廳：最早一批港式餐廳，村裏沒人不知道這家

村裏沒啥咖啡店，想要打發時間，大多會選擇東寶茶餐廳。它家是最早一批港式餐廳，90年代裝潢，TVB裏同款那種，開業20多年。菜品也是經典的港式味道：菠蘿豬扒包、漏奶華、焗意麪、扒類、鮮奶加蛋……從早上營業至凌晨，承包居民們的三餐和夜宵。

東寶港式茶餐廳

地址：深圳羅湖向西路72號向西綜合樓1樓

時間：周一至周日 10:00-24:00

電話：0755-28881691



3. 健安堂涼茶：砂鍋煲的涼茶，街坊喝了20多年

比起咖啡奶茶，村民們就更中意這碗現煲的涼茶。村裏兩家涼茶鋪，兄弟倆開的，舊點的開了21年。涼茶都用瓦煲文火熬煮，9蚊/碗。還有龜苓膏，加了蜂蜜甜絲絲的。這股令人安心的味道，對街坊來說總是難以替代的。

健安堂陳氏涼茶

地址：深圳羅湖向西花園向群樓19號一樓

時間：周一至周日 16:00-次日05:00

電話：13714020912



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4. 甜滿屋甜品：60+種糖水甜品，放學後的吹水聖地

兩張菜單，60+多種甜品小吃，都是再熟悉不過的味道，物價也很感人，10幾蚊就有一大碗。它其實和每個人家樓下的那家甜品店沒差，不算特別，但總是和朋友吹水聚會的首選地。這家啊，估計也承載了不少向西孩子的青春吧。

甜滿屋甜品

地址：深圳羅湖向西村西區64號104

時間：周一至周日 11:30-23:30

電話：18123925899



5. 肥豬仔小吃店：潮汕油炸小吃，蒜香雞翅是羅湖第一

潮汕夫妻經營的油炸小吃店，靠蒜香雞翅拿下羅湖第1。作為夢中情翅，它外酥裏嫩咔滋作響，入口有濃郁的蒜葱香，不愛這味兒的可以點原味。店裏還有肉蒜炸豆乾、反沙四拼、海石花等近百種。店鋪有些難找，沒有座位，建議外賣哦。

肥豬仔小吃店

地址：深圳羅湖向西村西區74號樓103號

時間：周一至周日 15:00-23:00

電話：13510511130



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6. 小東北砂鍋居：老東北砂鍋菜，就這一家

這個家庭小店，主做東北老式砂鍋菜，也是「深圳東北菜口味榜第1名」。排骨酸菜，是最受歡迎的，砂鍋裏湯汁翻滾，酸菜和排骨燴成一鍋，香迷糊了。還有砂鍋官配的壇肉、塊頭翻倍的酸菜包子、硬貨血腸……樣樣都還原了東北的老味道。聽說有人，每周都從龍崗打車來吃上一兩回呢。

小東北砂鍋居

地址：深圳羅湖向西雍睦豪庭62-1號

時間：周一至周日 11:00-23:00

電話：13652353252



7. 鵬任白塔牛肉粿條湯：全天營業的潮汕湯粉店

這家，是村民和附近上班族解決午晚餐的心儀之地。明檔切肉燙肉，新鮮不必多說。粿條分乾湯，點乾撈粿的一定得試試他家沙茶醬，再搭碗牛肉牛丸湯，是讓打工人心花怒放的套餐了。價格、份量能讓錢包和肚子都很滿意，難怪飯點過後，也有不少人來幫襯。

鵬任白塔牛肉粿條湯

地址：深圳羅湖農業銀行住宅樓向西路89-1號

時間：周一至周日 00:00-24:00

電話：18823870597



8. 湖北荊州鍋盔：夫妻小店，開了十幾年

被譽為「羅湖最好吃」的鍋盔，開了十幾年，依然沒有準確定位，在臭豆腐和鴨脖中「夾縫生存」的就是了。新鮮出爐的鍋盔薄脆酥香，梅菜鮮肉賣得最好，7元／個。路過的話總忍不住打包一些，等待出爐的客人層層圍在檔口前，也是常見的陣仗啦。

湖北荊州鍋盔

地址：深圳羅湖向西村金稻園砂鍋粥旁

時間：周一至周日 17:00-次日02:00

電話：13543349288



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9. 薇記江西米粉：被江西老鄉認證的米粉店，搬家了

它可以用深藏不露來形容，某評某團上幾乎是清一色的好評。開店4年多，搬到更寬敞的新店面，鐵粉也追着來了。招牌拌粉，勁道熱辣，滿嘴滷香，瓦罐湯的肉餅紮實。總之是選擇多且實惠的那一掛，味道也得到了老鄉們的狠狠誇讚。

薇記江西米粉

地址：深圳羅湖向西村西區53號103

時間：周一至周日 00:00-24:00

電話：15018515110



10. 汕尾菜粿：20多年老字號，只賣正宗的潮汕粿

店裏只賣四種汕尾小吃：肉粿、菜粿和薯粉粿，每種都皮韌料足。還有深圳比較少見的重糕粿，口感順滑鹹香。純手工製作，經常提前沽清。街坊鄰里極好這一口家鄉味道，外區的人也會特意來打卡。

汕尾菜粿

地址：深圳羅湖向西村西區66棟104號

時間：周一至周日 09:00-22:00

電話：0755-82289910



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11. 向西村串串香：大叔串串香，這麼多年都吃不膩

村裏串串香有很多，但懂的都會去大叔家。沒有招牌，沒有座位，只能打包帶走。串串選擇不多，但勝在都是爆款，秘製醬汁溢出紅油香，惹得直咽口水。大叔每天準備2000來串，一般賣到凌晨3點就清空了。

向西村串串香

地址：深圳羅湖向西村西區107棟-2（巷子盡頭）

時間：一般19:30-凌晨3點（賣完收攤）

電話：13670243136



12. 老地方：45年廚師餐廳，不容易發現

60歲的老闆蔡爺爺環遊世界學廚，在世界各地當了45年廚師，什麼菜都做過，什麼菜都會做。雖然主打港式菜，但西式扒類、日式關東煮、泰式小食都是他的拿手菜。店裏還有隱藏菜單，新鮮感十足~

老地方

地址：深圳羅湖向西村西區54-1號

時間：周一至周日 18:00-次日04:30

電話：13143310333



晚上 它是羅湖「不夜城」

入夜的向西村，像是參加了變裝舞會，白日裏略顯嫺靜的面貌變換成了喧囂火熱的模樣。水會、KTV、棋牌室、飯館的霓虹燈亮起，人聲鼎沸，「娛樂村」的派頭彰顯無遺。

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配合着熱鬧非凡的夜生活，向西村的許多小店都營業至凌晨，無論多晚下樓覓食，都能填飽空虛的胃。不得不說，真羨慕住這的人啊！

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