台灣旅行｜台南自由行4大隱世台南景點　東山近郊親子遊住宿推介

來台南不只有市區好玩，台南近郊景點更值得前往遊玩，南搞團隊為大家整理出4大台南近郊出遊提案，提供假日前往台南的妳不同的玩法！



台南近郊4大隱世景點非常適合一家大細遊玩！👇👇👇

+ 9

台南近郊景點｜前往東山，享受山中秘境一日遊！

曾被褚士瑩外籍攝影團隊譽為「山中的寶石」——東原老街，有別於觀光客絡繹不絕的老街，這裡多了份清幽，街道旁的日式木造老房子讓人進入不同時空的感覺。老街內的Co:Lab:D工作室，是由一群熱愛農村青年組成，深入認識在地，嘗試探索出農村的美好讓更多人看見，如對秘境老街有興趣的你/妳不妨可以至CoLab：D工作室粉專詢問！

隱藏在山林中的仙湖農場，寬廣遼闊的草地配上清幽的山中景色，讓前來的旅客可以忘卻煩惱，優閒的享受下午時光。目前農場有提供兩種形式的體驗課程：農事體驗、農村廚房，喜歡深度旅遊的朋友們，記得要至仙湖農場官網提前預約噢。

台南景點｜走入鹽鄉——北門，探索在地人的私藏景點！

台南海岸線綿長，台17線沿線擁有著許多特色鄉鎮，而以鹽鄉風情與海岸景色著稱的台南市北門區，更是擁有著迷人的鹽田景色與悠閒氛圍。

北門當地擁有許多以新鮮在地食材製作優質餐點的店家， 如鹽鄉餐廳、北門嶼餐廳等等， 廚師們以精湛的廚藝， 料理著當地盛產的美味。

彎進灣裡小巷，體驗台南最在地人情味！

灣裡 ，座落在黃金海岸旁的美麗小鎮，擁有著綿延海岸線與迷人的小鎮風情。 穿梭蜿蜒的巷弄間，不只可以感受到悠閒的氣氛，更可以發現到許多私房景點與充滿人情味的職人們 !

喜歡大自然的妳，絕不能錯過的虎山國小！

「虎山國小」是台南市的一座實驗小學，鄰近台南知名景點「奇美博物館」與「十鼓文化村」，學校場域附近環境優美，有一座人造林在校園後方，每逢假日，總是吸引了不少的人前往此地度過午後時光，享受與沐浴在森林陽光下的感覺呢 !

相關文章：吉卜力22個靚景屏東神還原！千尋與無臉男海上列車、輝耀姬櫻花樹👇👇👇

+ 37

台南住宿推薦——Google評價4.8顆星，高質感的小南天生活輕旅！

小南天生活輕旅位於台南火車站、熱門台南景點及美食走路可達之中心位置，小巧俱全的日系和洋風旅館，很多評論也提到了他們的親切服務！ 每間房間皆配備浴缸，藏身台南巷弄間，可以好好探索台南，更是一間友善女性的旅店喔！

小叮嚀：出外旅遊，請記得戴上口罩，並保持適當的社交距離！也請勿前往危險的地方，以防發生意外！



【本文獲「妳好南搞」授權轉載，原文：台南近郊景點｜出走去台南，一日台南近郊行程推薦！】