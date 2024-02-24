深圳春季賞花好去處　金色油菜花海、紅色三角梅隧道免費打卡

紅火的年味漸漸散去，但頭腦，仍沉浸在喜慶的節日氛圍中，不想上班的心正蠢蠢欲動，急需一些療愈的事物，撫平心靈，讓自己重歸工作節奏。

恰好，深圳的花期如期而至，滿城繽紛正擁抱着這座城市。



請收好這份「追花指南」，沿着花開的方向，開啓新一年的生活。

1. 華僑城「香山中路」

誤入都市裏的花海隧道

或許深圳所有的春日浪漫，都集中在了華僑城的香山中街。一千多米的距離，沿途皆是燦爛如火的紅色三角梅。

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掛滿枝頭的三角梅，讓這條本就如電影鏡頭一般的「綠蔭隧道」，變身為「花海隧道」。駕車路過，抬眼便是火紅。

飽滿花蕾像瀑布一樣從枝頭垂下，無論是騎行還是跑步路人，只要經過此處，便會不經意間被花色「輕撫」頭頂。

但這條「花海隧道」的最佳欣賞方式，還是沿着道路自由漫步。踏着褐色的方磚小道向前迎着陽光，盡情享受這城市中難得的春日美景，讓身心重歸平靜。

華僑城香山中街

交通：地鐵8號線僑城北站B出口



2. 南山「大沙河立交」

獨屬於深圳的春日城市浪漫

沿着粉色的春風，抵達大沙河立交，便可以看到道路兩側的三角梅帶也一夜泛紅了，宛如一條花絲帶貫穿着南山各區。

每逢花期，大沙河立交便會成為這座城市最美的道路之一，如期盛放的三角梅，為每日的車水馬龍塗抹上限定的春日色彩。

高慫的路肩也遮不住三角梅蓬勃的生機，從立交橋下路過，抬頭便是洶湧而出的紅色花叢。

沙河立交每一個階梯、橋洞，在這段時間都變成了極佳的賞花空間，引得許多遊人駐足觀賞，感受春日的美好。

趁着陽光明媚，去尋找專屬於你的最佳影相機位吧。

大沙河立交橋

交通：地鐵9號線高新南站C出口，沙河白石立交



3. 光明小鎮「歡樂田園」

豐饒燦爛金色油菜花海

除了三角梅，光明小鎮歡樂田園的油菜花也開得正盛，漫山遍野的金色花海、偶爾經過藍色高鐵，彷彿闖入了宮崎駿的動畫之中。

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今年的油菜花田無需門票或預約，對公眾免費開放。漫步在花田之中，高聳的油菜花輕輕鬆鬆就能沒過雙腿，靜靜地看花放空，過程相當療愈。

沿着梯田小道登上山坡頂端，視線頓時豁然開朗。除了可以一覽整個花海，還能遠眺山林，輕鬆的氣息隨着山風迎面而來。

在這生機盎然的環境裏，只需安靜享受這片花海帶來的浪漫和治癒，不多時，心裏的煩躁便會煙消雲散。

光明小鎮歡樂田園

交通：地鐵6號線光明站B出口，步行1.4km



4. 福田「梅園」

今年最後的梅花

冬去春來，深圳的梅花也迎來了最後的花期，福田梅園的梅花正是綻放得最燦爛的時刻，等到天氣回暖，再想賞梅就得等到下個冬天了。

+ 4

梅園面積很大，約有2000餘株梅樹且梅花品種豐富，有潮塘宮粉、桃紅宮粉美人梅、硃砂梅、綠萼梅等。

這裏的梅樹較矮，可以近距離欣賞梅花的美，潔白的梅花像飄雪一般點綴在梅樹的枝頭，以藍天白雲做背景，滿滿的北國風情。

也許因為是今年的最後一季梅花，平日裏安靜的梅園此時多了不少遊客。漫步、拍照、打卡，氛圍相當的chill。

選一個周末，來到深圳，靜靜感受春日的鬆弛愜意，這樣才是迎接美好春日的最佳儀式。

福田梅園

交通：地鐵8號線僑香站C出口，步行700m



春日「追花指南」TIPS

花期有限，請注意賞花時間，打卡時需注意自身安全。



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