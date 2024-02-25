深圳好去處｜冬日賞湖景　5大公園環湖漫步　曬太陽打卡黑天鵝

夏日看海，冬日賞湖。

自由散漫的涼風拂過湖面，唯美浪漫的落羽杉搖曳生姿，在湖光水色中追逐一場日落，這是最適合賞湖的季節。



1. 龍潭湖：漫步九曲花橋

龍潭公園，龍崗人的後花園，因園內有活水一潭而得名。龍潭湖處在公園的正C位，近32000㎡的超大面積水域，湖岸花草茂盛，湖中亭台樓榭，每走一步皆是不同韻味的美景。

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賞， 一樹紅葉， 一池睡蓮

觀賞龍潭湖，你可以環湖漫遊，也可以穿過被簕杜鵑包圍的九曲橋，直達卧龍亭二樓的最佳觀景點。

風平浪靜的時候，湖水宛如鏡面，雲影相映，一排排落羽松暈染出唯美風景。再走遠一點便會看到古典拱橋，橋下各種顏色的睡蓮清幽地綻放着，如畫一般。

龍潭公園

地址：龍崗區長興南路32號龍城小學附近

交通：深圳地鐵16號線尚景站



2. 四海公園中心湖：江南園林

四海公園，蛇口最老的公園，園內一半湖水，一半荔林。清澈碧透湖水倒映着城市的倒影，給人一種身處喧囂都市卻格外寧靜的反差感。

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小橋流水，盡顯嶺南風情

四海公園的廊橋很多，每片區域都市用拱橋相連，疊水橋、九孔橋、熙春橋等，每座橋都有不同的景色。除了古風廊橋，湖邊還有許多古風亭子，置身於江南園林裏賞湖，説的就是這裏了。

四海公園

地址：南山區公園路82-2‍號

交通：深圳地鐵12號線四海站



3. 萬豐湖：深圳情人湖

萬豐湖位於寶安的萬豐湖濕地公園，分為南、北兩湖，是深圳唯一的「情人湖」。南北湖的觀賞體驗完全不一樣，一面是青翠的草坪和零散的落羽杉，除了躺在草地上愜意地曬太陽的附近居民，還有不少人來湖邊垂釣。

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沿着棧道，浪漫遊湖

而另一面設有雙投橋、在水一方、心形雕塑等以愛情為主題的景點，沿着棧道漫無目的地走着，抬頭低頭皆是治癒的風景。

萬豐湖濕地公園

地址：寶安區大鐘崗路2巷9號

交通：深圳地鐵11號線塘尾站



4. 神仙湖：三面群山環繞

神仙湖，也叫神仙嶺水庫，就在深圳最大的體育生態公園——大運公園內。神仙湖三面環山，碧波盪漾，偶爾還能碰見黑天鵝哦。

漫步在環湖綠道上，能看見古色古香的涼亭，北側山坡下有一片濕地，火紅的落羽杉倒映在湖面，與拱橋映襯成別緻的風景線。

大運公園

地址：龍崗區大運公園

交通：乘公交至國際自行車賽場站，步行700米



5. 桫欏湖：小眾生態湖

要説冬日賞湖的絕佳聖地，那少不了仙湖植物園。在園裏有一處小眾的生態湖，叫「桫欏湖」。

這裏前有塔，後有大山大寺，春夏有水蓮，秋冬有杉樹和池鷺，景色絲毫不比其他地方遜色。

仙湖植物園

地址：羅湖區仙湖路160號

交通：深圳地鐵2號綫仙湖路站C3出口，步行8分鐘



深圳這些湖泊，也很美👇👇👇

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賞湖正當時，出發！

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