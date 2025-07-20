長沙美食景點4大必食　太平老街嚐小吃　火宮殿/西湖樓試正宗湘菜

以辣聞名的湘菜，有別於川蜀地區的麻辣口感，湘菜一入口，辣味入心口。除了傳統湘菜美食，還有各種長沙小吃與香甜奶茶等待旅人一探究竟。



湖南長沙美食推薦

1. 文和友（海信廣場店）

走入文和友希望街，一瞬間以為穿越回上世紀。古樸的6層大樓中霓虹燈閃爍，裡頭除了文和友招牌龍蝦館與長沙伴手禮，還有電玩室、麻將中心、歌舞廳、理髮店、洗腳城、錄影廳、觀光纜車與各式長沙小吃等，五光十色的空間令人眼花撩亂。

+ 6

六樓餐廳中，香辣的長沙美食像是文和友招牌蟹、長沙口味蝦、泡椒鴨掌筋、乾鍋肥腸等，全都挑戰著饕客辣度極限。

文和友（海信廣場店）

地址：長沙天心區湘江中路36號海信廣場1-6樓

交通：地鐵2號線湘江中路站1出口，步行640m



2. 西湖樓

位於湖南衛視不遠處的西湖樓，從遠方就能看見其宏偉建築。西湖樓號稱為長沙版小故宮，除了城牆之外，裡頭還有西湖樓古風街、庭園樓閣等。

+ 4

餐廳以正宗湘菜迎客，剁椒魚頭、冬筍炒臘肉、黃貢椒生炒驢肉、衡山煨油豆腐與吊鍋花豬肉等，口口都能感受到長沙嗆辣風味。

西湖樓

地址：長沙開福區月湖街道金馬路馬欄山分場

交通：地鐵5號線馬欄山站3出口，步行650m



3. 火宮殿

長沙坡子街上的火宮殿，屹立此地已經超過四百多年，火神掌管著一切用火事宜，因此廟宇周圍美食店林立。若想嘗嘗正宗長沙滋味，在火宮殿餐廳絕對能滿足嗜辣者胃口。

+ 4

乾鍋雞鹹香嗆辣；長沙臭豆腐外焦內嫩、香脆可口；必嘗的湘風小吃糖油粑粑口感Q彈、甜而不膩。在火宮殿，可以一次滿足饕客追求的湘辣口感。

火宮殿

地址：長沙天心區坡子街48號

交通：地鐵1號線五一廣場站國金街8出口，步行310m



4. 太平老街

在長沙最古的老街上，除了能品味經典的各式小吃糖油粑粑、長沙臭豆腐、醬板鴨與紫蘇桃子等，更有數家茶顏悅色坐落於此。

+ 4

位於太平老街內的茶顏悅色是其在長沙最大旗艦店。除了可以嘗到其他分店沒有的獨特奶茶口味，子品牌鴛央咖啡、小神閒茶館與各種零食小點等，全都能於此一次購得。

太平老街

地址：長沙天心區太平街

交通：地鐵2號線湘江中路站2A出口，步行400m



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