阿姆斯特丹酒店10間｜2分鐘到地鐵/落地玻璃/有設計感/人均$438起

阿姆斯特丹酒店推介2025！去旅行來來去去都是日韓台已經去到悶？那麼下次就去荷蘭的阿姆斯特丹！阿姆斯特丹擁有自然風光、博物館、皇宮等景點，非常值得探索！《香港01》「好食玩飛」整合10間阿姆斯特丹酒店，全部鄰近地鐵站，人均只需$438起！



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阿姆斯特丹酒店【1】阿姆斯特丹萬麗酒店（Renaissance Amsterdam Hotel）

阿姆斯特丹萬麗酒店（Renaissance Amsterdam Hotel）坐落於市中心，鄰近中央車站、阿姆斯特丹王宮及唐人街等景點。酒店於1975年開業、2008年翻新，擁有407間客房。住客評價客房寬敞舒適，配有特色睡床、人體工學辦公區，而且景觀開揚。酒店亦提供自行車租借服務，非常貼心！

阿姆斯特丹萬麗酒店（Renaissance Amsterdam Hotel）

房價：人均HK$626起（雷恩房）

地址：Kattengat 1, 1012 SZ Amsterdam, The Netherlands

交通：中央車站步行7分鐘

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阿姆斯特丹酒店【2】安達仕阿姆斯特丹王子運河酒店-凱悦旗下（Andaz Amsterdam Prinsengracht, by Hyatt）

安達仕阿姆斯特丹王子運河酒店-凱悦旗下（Andaz Amsterdam Prinsengracht, by Hyatt）於2012年開幕，鄰近阿姆斯特丹運河、阿姆斯特丹王宮、梵高博物館等景點。酒店擁有122間客房，房間空間寬敞、設備齊全，部分房間配備露台，大部分住客評價房間用品舒適、景觀優美。酒店亦設有健身室、Spa、桑拿、餐廳等設施。

安達仕阿姆斯特丹王子運河酒店-凱悦旗下（Andaz Amsterdam Prinsengracht, by Hyatt）

房價：人均HK$1,441起（中庭景觀大號床房）

地址：Prinsengracht 587, Amsterdam, 1016 HT, Netherlands

交通：羅金站步行12分鐘

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阿姆斯特丹酒店【3】阿姆斯特丹克拉斯波爾斯基安納塔拉大酒店（Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam）

阿姆斯特丹克拉斯波爾斯基安納塔拉大酒店（Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam）於2001年開幕，坐落於市中心，鄰近阿姆斯特丹杜莎夫人蠟像館、阿姆斯特丹王宮、水壩廣場等景點。酒店共有437間客房，網民評價房間雖小，但乾淨舒適，浴室空間也很寬敞。酒店亦附設健身室、桑拿、Spa、托兒服務、餐廳及酒吧等。

阿姆斯特丹克拉斯波爾斯基安納塔拉大酒店（Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam）

房價：人均HK$1,083起（豪華房）

地址：Dam 9, Amsterdam, Netherlands 1012 JS

交通：羅金站步行6分鐘

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阿姆斯特丹酒店【4】阿姆斯特丹W酒店（W Amsterdam）

阿姆斯特丹W酒店（W Amsterdam）位於運河及皇宮之間，鄰近購物中心及地鐵站，十分方便。酒店於2015年開幕，共有238間客房，配備超大景觀窗、半開放浴室等設施，部分房型坐擁運河景色或設有露台，有住客更大讚房間的音響很棒！酒店亦配備室內及室外游泳池、健身室、桌球室、洗衣間、夜店、餐廳等設施。

阿姆斯特丹W酒店（W Amsterdam）

房價：人均HK$1,044起（中庭景温馨伊克斯切姬房）

地址：Spuistraat 175, Amsterdam, Netherlands, 1012 VN

交通：羅金站步行10分鐘

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阿姆斯特丹酒店【5】阿姆斯特丹北站美居酒店（Mercure Amsterdam North Station）

阿姆斯特丹北站美居酒店（Mercure Amsterdam North Station）於2022年開幕，位於阿姆斯特丹新興的Noord區，既現代化又帶有藝術感。酒店擁有93間客房，住客評價房間床品柔軟、浴室水壓足夠，空間寬敞舒適，最多可容納4人入住。酒店亦附設健身室、天空酒吧及餐廳。

阿姆斯特丹北站美居酒店（Mercure Amsterdam North Station）

房價：人均HK$438起（標準雙人房）

地址：Termini 11, 1022 LB Amsterdam, Netherlands

交通：北站步行2分鐘

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阿姆斯特丹酒店【6】阿瓦尼博物館區阿姆斯特丹酒店（Avani Museum Quarter Amsterdam Hotel）

阿瓦尼博物館區阿姆斯特丹酒店（Avani Museum Quarter Amsterdam Hotel）於2001年開幕，位於阿姆斯特丹南，附近有博物館廣場、梵高博物館、喜力啤酒博物館等特色景點。酒店共有163間客房，網民評價房間空間寬敞，舒適乾淨，配備膠囊咖啡、瑜伽墊等。酒店同時配備健身室、餐廳、酒吧等設施。

阿瓦尼博物館區阿姆斯特丹酒店（Avani Museum Quarter Amsterdam Hotel）

房價：人均HK$557起（標準雙人房）

地址：Hobbemakade 50, Amsterdam 1071 XL

交通：德派普站步行9分鐘

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阿姆斯特丹酒店【7】阿姆斯特丹凱悦酒店（Hyatt Regency Amsterdam）

阿姆斯特丹凱悦酒店（Hyatt Regency Amsterdam）於2017年開幕，坐落於東城區，步行可抵達阿提斯皇家動物園、微生物博物館、阿姆斯特丹植物園等景點。酒店共有211間寬敞客房，房間雖小但很乾凈，部分房型亦配備打卡able的大浴缸及完善的廚房。酒店另設有24小時健身室、桌球室、洗衣間、餐廳、托兒服務等設施及服務。

阿姆斯特丹凱悦酒店（Hyatt Regency Amsterdam）

房價：人均HK$849起（特大床房）

地址：Sarphatistraat 104, 1018 GV Amsterdam, Netherlands

交通：韋斯普廣場站步行4分鐘

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阿姆斯特丹酒店【8】美憬閣阿姆斯特丹 INK 酒店（Ink Hotel Amsterdam - MGallery Collection）

美憬閣阿姆斯特丹 INK 酒店（Ink Hotel Amsterdam - MGallery Collection）位於市中心，鄰近阿姆斯特丹王宮、新教堂、水壩廣場等景點。酒店於1986開幕、2015年翻新，擁有149間客房，客房舒適乾淨。住客評價工作人員很友善、交通方便，性價比高。酒店同時配備健身室、餐廳、酒吧等設施。

美憬閣阿姆斯特丹 INK 酒店（Ink Hotel Amsterdam - MGallery Collection）

房價：人均HK$722起（經典大床房）

地址：Nieuwezijds Voorburgwal 67 1012 RE Amsterdam, Netherlands

交通：中央車站站步行9分鐘

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阿姆斯特丹酒店【9】阿姆斯特丹華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Amsterdam）

阿姆斯特丹華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Amsterdam）是阿姆斯特丹最高級的五星級酒店，鄰近林步蘭廣場、阿姆斯特丹博物館、植物園等景點。酒店於2014年開幕，僅提供93間客房，房間樓底相當高，配備特大睡床、打卡浴缸等設施，盡顯奢華。酒店另提供室內恆溫泳池、健身室、足浴、餐廳等設施，並提供托兒服務及免費自行車租借服務。

阿姆斯特丹華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Amsterdam）

房價：人均HK$2,694起（尊貴雙床房）

地址：Herengracht 542-556, Amsterdam, Netherlands 1017 CG

交通：滑鐵盧廣場站步行9分鐘

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阿姆斯特丹酒店【10】亞當爵士酒店 - Sircle Collection 旗下（Sir Adam Hotel, part of Sircle Collection）

亞當爵士酒店 - Sircle Collection 旗下（Sir Adam Hotel, part of Sircle Collection）於2016年開幕，步行可達觀景台、荷蘭國家電影資料館、運河遊船等。酒店共有108間房，提供迷你吧、意式濃縮咖啡機、黑膠唱片機、名牌洗護用品等奢華設備，獲住客一致好評。酒店另設健身室、桌球室、乒乓球室、遊戲室、餐廳等，並提供自行車租借服務。

亞當爵士酒店 - Sircle Collection 旗下（Sir Adam Hotel, part of Sircle Collection）

房價：人均HK$633起（Sir Boutique房）

地址：Overhoeksplein 7, 1031 KS Amsterdam, Amsterdam, Netherlands

交通：中央車站步行12分鐘

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