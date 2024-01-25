英國巴斯酒店10間推介｜近羅馬浴場/巴斯修道院/人均$312起包早餐

英國巴斯酒店推介2024！巴斯（Bath）是全英國唯一一個被列入世界文化遺產的城市，擁有巴斯修道院、皇家新月樓、羅馬浴場等歷史地標，世界頂尖學府巴斯大學（University of Bath）亦坐落在這個古典城市！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合10間巴斯酒店，最平人均只需$312，更包英式自助早餐！想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！（文章內提及之價格以發稿日期為準）

羅馬浴場是巴斯古鎮最具代表性的熱門打卡景點（圖片來源：小紅書@ʚɞ）

巴斯酒店推介【1】麥克唐納巴斯水療酒店（Macdonald Bath Spa Hotel）

麥克唐納巴斯水療酒店（Macdonald Bath Spa Hotel）是坐落於Bathwick的五星級酒店，距離巴斯溫泉站約5分鐘車程，或20分鐘步程。雖然前往市中心不算方便，但勝在鄰近霍本博物館、沙姆城堡、Henrietta Park等熱門景點。酒店建築非常有氣派，擁有室內及室外泳池、英式庭園等別具皇室風格的休閒設施。酒店客房同樣奢華典雅，以英式古典風格打造，寧靜舒適，從客房可以看到庭院景色，全部客房均擁有私人浴缸、暖氣、空調等設施，讓你可以待在客房好好放鬆！

麥克唐納巴斯水療酒店（Macdonald Bath Spa Hotel）

房價：人均HKD$473起（標準雙人床房）

地址：Sydney Rd, Bathwick, Bath BA2 6NS, UK

交通：巴斯溫泉站（Bath Spa railway station）車程5分鐘

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巴斯酒店推介【2】巴斯市希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Bath City）

巴斯市希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Bath City）位於巴斯市中心，步行5分鐘便可抵達羅馬浴場及巴斯教堂；8分鐘便可抵達維多利亞藝術館、普爾特尼橋、巴斯溫泉站等，鄰近亦有不少公園及餐廳，生活機能極佳！酒店採用時尚簡約風格，搭配了藍紅主調作為裝飾，增添了不少英倫感覺。客房明亮乾淨舒適，空間非常寬敞，躺平兩個行李箱仍然有充足的走動空間。不少住客非常滿意酒店的設施配套，更對酒店的早餐有讚無彈！

巴斯市希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Bath City）

房價：人均HKD$312起（大床房；包早餐）

地址：Avon St, Bath BA1 1UP, UK

交通：巴斯溫泉站（Bath Spa railway station）步行8分鐘

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巴斯酒店推介【3】格雷斯精品住宿加早餐酒店（Grays Boutique B&B）

格雷斯精品住宿加早餐酒店（Grays Boutique B&B）坐落在Upper Oldfield Park，與市中心相隔了一條雅芳河，前往市中心大約13分鐘步程，前往火車站則要步行8分鐘，出行尚算方便。此外，酒店鄰近Alexandra Park，從公園高處可以飽覽整個巴斯的城市景色！酒店是極具當地特色的英式建築，客房設計有溫馨居家感，更設有別具特色的閣樓房間！不少住客大讚酒店環境清幽、客房舒適乾淨、早餐精緻，絕對值得一訪！

格雷斯精品住宿加早餐酒店（Grays Boutique B&B）

房價：人均HKD$356起（經典雙人房；包早餐）

地址：9 Upper Oldfield Park, Bath BA2 3JX, UK

交通：奧德菲爾德公園火車站（Oldfield Park Train Station） 步行8分鐘

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巴斯酒店推介【4】巴斯市艾派克斯酒店（Apex City of Bath Hotel）

巴斯市艾派克斯酒店（Apex City of Bath Hotel）位於巴斯市中心，距離火車站10分鐘步程，在步行可達的距離內有赫歇爾天文博物館、皇后廣場、巴斯市場、巴斯修道院教堂、皇家新月樓等多個歷史地標及人氣景點，地理位置極佳！酒店客房乾淨舒適，衞生條件不錯，而且落地窗光線充足，能夠飽覽城市光景。不少住客都表示酒店的浴缸、室內游泳池、SPA等設施非常出色，入住此酒店絕對能獲得極佳旅遊體驗！

巴斯市艾派克斯酒店（Apex City of Bath Hotel）

房價：人均HKD$367起（城市雙人床房）

地址：James St W, Bath BA1 2DA, UK

交通：巴斯溫泉站（Bath Spa railway station）步行10分鐘

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巴斯酒店推介【5】巴斯英迪格酒店（Hotel Indigo Bath）

巴斯英迪格酒店（Hotel Indigo Bath）位於巴斯的中心地帶，步行4分鐘便可抵達巴斯溫泉站，對面就是福音書作者約翰教堂。從酒店出發前往羅馬浴場、巴斯修道院、普爾特尼橋均在步行6分鐘內可抵達，出行觀光都非常方便！酒店設計別具特色，建築融合了古典風格，內部則有不同主題的客房，有客房房頂採用圓拱形紅磚設計，亦有客房佈滿極具時代感的書本裝飾，打卡一流，不少住客表明會再次到訪！

巴斯英迪格酒店（Hotel Indigo Bath）

房價：人均HKD$435起（標準特大床房）

地址：2-8 S Parade, Bath BA2 4AB, UK

交通：巴斯溫泉站（Bath Spa railway station）步行4分鐘

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巴斯酒店推介【6】2號新月花園賓館（2 Crescent Gardens Guest House）

2號新月花園賓館（2 Crescent Gardens Guest House）位於皇家新月樓附近，步行前往觀光僅需8分鐘步程，鄰近亦有圓型廣場、簡·奧斯汀中心等景點，步行16分鐘便可抵達火車站。酒店客房設計溫馨舒適，除了備有暖氣、地毯、電風扇等設備以外，床鋪更是採用羽絨被，無論甚麼天氣都能適應！此外，不少住客亦盛讚酒店早餐精緻美味、周邊環境安靜、服務出色！

2號新月花園賓館（2 Crescent Gardens Guest House）

房價：人均HKD$446起（標準雙人房；包早餐）

地址：2, Crescent Gardens, Bath BA1 2NA, UK

交通：奧德菲爾德公園火車站（Oldfield Park Train Station）步行16分鐘

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巴斯酒店推介【7】巴斯小修道院休閑城堡酒店（The Bath Priory - A Relais & Chateaux Hotel）

巴斯小修道院休閑城堡酒店（The Bath Priory - A Relais & Chateaux Hotel）距離火車站需要9分鐘車程，前往巴斯市中心則需大約5分鐘車程，雖然鄰近只有植物園，但勝在附近都是學校，環境相對寧靜，不會影響睡眠作息。酒店宛如一座古典城堡，內部設計亦同樣奢華典雅，最小的客房亦有25平方米，非常寬敞，客房窗外風景宜人，部分客房更設有景觀浴缸。此外，酒店亦有自家庭園，室內及室外泳池、桑拿房等休閒設施，最適合觀光一整天後好好放鬆！

巴斯小修道院休閑城堡酒店（The Bath Priory - A Relais & Chateaux Hotel）

房價：人均HKD$803起（經典房）

地址：Weston Rd, Bath BA1 2XT, UK

交通：奧德菲爾德公園火車站（Oldfield Park Train Station）或巴斯溫泉站（Bath Spa railway station）車程9分鐘

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巴斯酒店推介【8】巴頓之家旅館（Bathen House Boutique Hotel）

巴頓之家旅館（Bathen House Boutique Hotel）是一家四星級精品酒店，只提供13間客房，私隱度非常高。酒店客房設計英式奢華，空間寬敞舒適，最小的客房亦有29平方米，比一般酒店空間足足大一倍！浴室套用雲石元素更令人感覺高雅，部分客房亦設有景觀浴缸。酒店亦非常貼心，除了提供暖氣、風扇等設施以外，更提供暖毛巾架及免費私人停車場！雖然酒店距離市中心較遠，但能夠經歷公主王子般的入住體驗，絕對值得！

巴頓之家旅館（Bathen House Boutique Hotel）

房價：人均HKD$658起（豪華特大床房）

地址：88 Newbridge Hill, Bath BA1 3QA, UK

交通：奧德菲爾德公園火車站（Oldfield Park Train Station）車程8分鐘；巴斯溫泉站（Bath Spa railway station）車程10分鐘

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巴斯酒店推介【9】肯納德酒店（The Kennard）

肯納德酒店（The Kennard）位於巴斯市中心，普爾特尼橋、Laura Place Fountain、大普爾特尼街、簡·奧斯丁中心等景點均在15分鐘步行距離內，前往巴斯溫泉站亦僅需13分鐘步程，出行觀光都非常方便！酒店房型有多種選擇，由單人房到家庭房都有，客房走英倫風格，帶有居家溫馨氛圍，坐擁巴斯城市景觀或自家庭園景色，非常值得打卡！

肯納德酒店（The Kennard）

房價：人均HKD$458起（斯那格雙人房）

地址：11 Henrietta St, Bathwick, Avon, Bath BA2 6LL, UK

交通：巴斯溫泉站（Bath Spa railway station）步行13分鐘

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巴斯酒店推介【10】巴斯玫瑰色別墅（The Roseate Villa Bath）

巴斯玫瑰色別墅（The Roseate Villa Bath）位於巴斯市中心，距離霍本博物館、維多利亞藝術館、巡禮花園均為8分鐘步程，步行14分鐘便可抵達火車站，交通非常便利。酒店客房採用英式設計，感覺溫馨舒適，坐擁自家園景或城市景色，客房內更有茶壺可以沖泡英式茶飲。酒店除了有庭園可以在外喝茶聊天外，樓梯位置更有不少藝術裝飾可以打卡留念！

巴斯玫瑰色別墅（The Roseate Villa Bath）

房價：人均HKD$537起（花園景經典房）

地址：Henrietta Rd, Bathwick, Bath BA2 6LX, UK

交通：巴斯溫泉站（Bath Spa railway station）步行14分鐘

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