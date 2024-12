米蘭酒店10間推介｜新開幕／土耳其澡堂／戶外泳池／人均$392起

意大利米蘭酒店推介2024!米蘭是義大利北部最大的城市,有許多歷史建築及古蹟,處處都是美景!《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間米蘭酒店,大部分設有戶外泳池及土耳其澡堂,人均只需$392起!



米蘭酒店推介【1】米蘭馬爾彭薩雅高TRIBE酒店(Tribe Milano Malpensa)

米蘭馬爾彭薩雅高TRIBE酒店(Tribe Milano Malpensa)在2024年4月正式開幕,鄰近米蘭馬爾彭薩機場,由於酒店鄰近機場,四周均是綠植及自然風景,環境清幽。酒店提供240間房,房間空間十分大,設有寬敞浴室,最特別的是床底下有存放行李的空間,非常貼心!酒店亦附設室外游泳池、日光浴場、健身室、酒吧及餐廳等設施。

米蘭馬爾彭薩雅高TRIBE酒店(Tribe Milano Malpensa)

房價:人均HK$392起(基本間)

地址:Via Gabriele D'Annunzio, 8, 21010 Vizzola Ticino VA, Italy

交通:馬爾彭薩機場步行17分鐘

米蘭馬爾彭薩雅高TRIBE酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

米蘭酒店推介【2】米蘭卡薩巴廖尼酒店(Casa Baglioni Milan - the Leading Hotels of the World)

米蘭卡薩巴廖尼酒店(Casa Baglioni Milan - the Leading Hotels of the World)於2022年12月底開幕,聖馬可教堂、布雷拉宮美術館、蒙特拿破崙大街等景點均步行可達。酒店擁有30間房,房內設有寬敞客廳及浴室,浴室配備浴缸,部分房間亦配備露台。酒店亦設有健身室、餐廳及酒吧等,亦提供額外收費的彈性接送機及穿梭巴士服務。

米蘭卡薩巴廖尼酒店(Casa Baglioni Milan - the Leading Hotels of the World)

房價:人均HK$2,086起(高級房;包早餐)

地址:Via dei Giardini, 21, 20121 Milano, Italy

交通:Montenapoleone站步行4分鐘

米蘭卡薩巴廖尼酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

米蘭酒店推介【3】科爾杜西奧宮盛美利亞酒店(Palazzo Cordusio, a Gran Melia Hotel)

科爾杜西奧宮盛美利亞酒店(Palazzo Cordusio, a Gran Melia Hotel)於1799年已經開幕,並於2023年翻新後重開。酒店鄰近多個展覽館、博物館及美術館,地理位置優越。酒店擁有84間房,房間配備咖啡機、迷你吧、景觀浴室等,部分房間亦帶有露台。酒店亦附設室內游泳池、健身室、Spa、桑拿、餐廳及酒吧,並提供穿梭巴士及彈性接送機服務。

科爾杜西奧宮盛美利亞酒店(Palazzo Cordusio, a Gran Melia Hotel)

房價:人均HK$2,597起(尊貴房)

地址:Piazza Cordusio, 2, Milan, 20123 Italy

交通:Cordusio站步行2分鐘

科爾杜西奧宮盛美利亞酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

米蘭酒店推介【4】米蘭聖索非亞麗笙精選酒店(Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan)

米蘭聖索非亞麗笙精選酒店(Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan)是米蘭人氣的Instagram打卡酒店。酒店位處倫巴第大區,鄰近維拉斯加塔樓、聖老楞佐聖殿、米蘭王宮等景點。酒店配備159間客房,房間設計奢華,配備大浴室和打卡able的睡房,部分房間亦設有浴缸。酒店亦帶有室外游泳池、桑拿、健身室、酒吧等設施。

米蘭聖索非亞麗笙精選酒店(Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan)

房價:人均HK$984起(收藏室;包早餐)

地址:Via Santa Sofia 37, Milan, Italy 20122

交通:Missori站步行8分鐘

米蘭聖索非亞麗笙精選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Klook

米蘭酒店推介【5】米蘭維烏設計酒店(Hotel Viu Milan, a Member of Design Hotels)

米蘭維烏設計酒店(Hotel Viu Milan, a Member of Design Hotels)是米蘭的豪華酒店之一,與米蘭唐人街、米蘭紀念墓園、和平門等景點的距離都非常近!酒店於2017年開幕,擁有124間房,房間空間寬敞、設備齊全,床頭設有USB充電插座,非常方便!酒店亦附設室外泳池、日光浴場、健身室、桑拿、土耳其浴、餐廳、酒吧等休閒設施。

米蘭維烏設計酒店(Hotel Viu Milan, a Member of Design Hotels)

房價:人均HK$823起(高級大床房)

地址: Via Aristotile Fioravanti 6, Milan, Italy, 20154

交通:Garibaldi FS站步行14分鐘

米蘭維烏設計酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

米蘭酒店推介【6】威斯汀宮殿酒店(米蘭)(The Westin Palace, Milan)

威斯汀宮殿酒店(米蘭)(The Westin Palace, Milan)地理位置優越,鄰近因德羅•蒙塔內利公共花園、現代藝術館、自然歷史博物館等景點。酒店在1994年已經開幕,並於2019年翻新後重開,提供231間客房,房間帶有歐洲宮廷感,乾淨舒適、採光良好,部分房間更配備打卡雲石浴室!酒店附設桑拿、Spa、土耳其澡堂、健身室、餐廳等設施。

威斯汀宮殿酒店(米蘭)(The Westin Palace, Milan)

房價:人均HK$932起(經典雙床房)

地址:Piazza della Repubblica 20, Milan, Italy 20124

交通:Repubblica站步行4分鐘

威斯汀宮殿酒店(米蘭)搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

米蘭酒店推介【7】米蘭肖像酒店(Portrait Milano - Lungarno Collection)

米蘭肖像酒店(Portrait Milano - Lungarno Collection)於2022年開業,無論是選址、裝修設計、餐飲均是頂級的。酒店鄰近蒙特拿破崙大街、波爾迪·佩佐利美術館等景點。酒店擁有73間房,房間設計奢華時尚,配備非常適合打卡的雲石浴室,套房房型另有客廳、衣帽間、戶外平台等。酒店亦附設游泳池、土耳其澡堂、桑拿、健身室、餐廳等設施。

米蘭肖像酒店(Portrait Milano - Lungarno Collection)

房價:人均HK$4,651起(人像一室房)

地址:Corso Venezia, 11 | Via Sant'Andrea, 10 20121 Milan

交通:San Babila站步行4分鐘

米蘭肖像酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

米蘭酒店推介【8】米蘭文華東方酒店(Mandarin Oriental, Milan)

米蘭文華東方酒店(Mandarin Oriental, Milan)坐落於米蘭市中心,鄰近斯卡拉廣場歌劇院、達文西紀念碑、蒙特拿破崙大街等景點,地理位置極佳!酒店在2015年開幕,設有104間房,房間均設有小露台、浴缸等,房間寬敞、景觀開揚,坐擁城景,部分房間亦帶有戶外平台。酒店附設室內游泳池、桌球室、健身室、桑拿、保齡球場、網球場等設施。

米蘭文華東方酒店(Mandarin Oriental, Milan)

房價:人均HK$3,812起(高級房)

地址:Via Andegari, 9, 20121 Milan

交通:Montenapoleone站步行3分鐘

米蘭文華東方酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

米蘭酒店推介【9】米蘭寶格麗酒店(Bulgari Hotel Milano)

米蘭寶格麗酒店(Bulgari Hotel Milano)為意大利珠寶品牌寶格麗的旗下酒店,酒店坐落在蒙特拿破崙大道、史皮卡大道和斯卡拉大劇院。酒店曾於2021年翻新,提供61間房,房間可俯瞰米蘭植物園,設計帶有異域風情,卧室和浴室均設有落地窗,採用先進科技設備。酒店附設室內泳池、水療中心、健身室、土耳其澡堂等設施。

米蘭寶格麗酒店(Bulgari Hotel Milano)

房價:人均HK$4,520起(高級房)

地址:Via Privata Fratelli Gabba 7b, 20121 Milano

交通:Montenapoleone站步行3分鐘

米蘭寶格麗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

米蘭酒店推介【10】米蘭柏悦酒店(Park Hyatt Milan)米蘭柏悦酒店(Park Hyatt Milan)

米蘭柏悦酒店(Park Hyatt Milan)地處城市中心地帶,步行幾分鐘即可抵達米蘭大教堂廣場、斯卡拉歌劇院、購物區等。酒店配備106間豪華氣派的房間,帶有寬大浴缸和淋浴系統的豪華浴室、豪華設備的用品等。酒店亦設有水療中心、健身室、護理中心、酒吧、米芝蓮餐廳等設施。

米蘭柏悦酒店(Park Hyatt Milan)

房價:人均HK$3,244起(特大床間)

地址:Via Tommaso Grossi 1. Milan, Lombardy, Italy, 20121

交通:Duomo站步行3分鐘

米蘭柏悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

