米蘭酒店10間推介｜新開幕／土耳其澡堂／戶外泳池／人均$392起

意大利米蘭酒店推介2024！米蘭是義大利北部最大的城市，有許多歷史建築及古蹟，處處都是美景！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間米蘭酒店，大部分設有戶外泳池及土耳其澡堂，人均只需$392起！



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米蘭酒店推介【1】米蘭馬爾彭薩雅高TRIBE酒店（Tribe Milano Malpensa）

米蘭馬爾彭薩雅高TRIBE酒店（Tribe Milano Malpensa）在2024年4月正式開幕，鄰近米蘭馬爾彭薩機場，由於酒店鄰近機場，四周均是綠植及自然風景，環境清幽。酒店提供240間房，房間空間十分大，設有寬敞浴室，最特別的是床底下有存放行李的空間，非常貼心！酒店亦附設室外游泳池、日光浴場、健身室、酒吧及餐廳等設施。

米蘭馬爾彭薩雅高TRIBE酒店（Tribe Milano Malpensa）

房價：人均HK$392起（基本間）

地址：Via Gabriele D'Annunzio, 8, 21010 Vizzola Ticino VA, Italy

交通：馬爾彭薩機場步行17分鐘

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米蘭酒店推介【2】米蘭卡薩巴廖尼酒店（Casa Baglioni Milan - the Leading Hotels of the World）

米蘭卡薩巴廖尼酒店（Casa Baglioni Milan - the Leading Hotels of the World）於2022年12月底開幕，聖馬可教堂、布雷拉宮美術館、蒙特拿破崙大街等景點均步行可達。酒店擁有30間房，房內設有寬敞客廳及浴室，浴室配備浴缸，部分房間亦配備露台。酒店亦設有健身室、餐廳及酒吧等，亦提供額外收費的彈性接送機及穿梭巴士服務。

米蘭卡薩巴廖尼酒店（Casa Baglioni Milan - the Leading Hotels of the World）

房價：人均HK$2,086起（高級房；包早餐）

地址：Via dei Giardini, 21, 20121 Milano, Italy

交通：Montenapoleone站步行4分鐘

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米蘭酒店推介【3】科爾杜西奧宮盛美利亞酒店（Palazzo Cordusio, a Gran Melia Hotel）

科爾杜西奧宮盛美利亞酒店（Palazzo Cordusio, a Gran Melia Hotel）於1799年已經開幕，並於2023年翻新後重開。酒店鄰近多個展覽館、博物館及美術館，地理位置優越。酒店擁有84間房，房間配備咖啡機、迷你吧、景觀浴室等，部分房間亦帶有露台。酒店亦附設室內游泳池、健身室、Spa、桑拿、餐廳及酒吧，並提供穿梭巴士及彈性接送機服務。

科爾杜西奧宮盛美利亞酒店（Palazzo Cordusio, a Gran Melia Hotel）

房價：人均HK$2,597起（尊貴房）

地址：Piazza Cordusio, 2, Milan, 20123 Italy

交通：Cordusio站步行2分鐘

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米蘭酒店推介【4】米蘭聖索非亞麗笙精選酒店（Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan）

米蘭聖索非亞麗笙精選酒店（Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan）是米蘭人氣的Instagram打卡酒店。酒店位處倫巴第大區，鄰近維拉斯加塔樓、聖老楞佐聖殿、米蘭王宮等景點。酒店配備159間客房，房間設計奢華，配備大浴室和打卡able的睡房，部分房間亦設有浴缸。酒店亦帶有室外游泳池、桑拿、健身室、酒吧等設施。

米蘭聖索非亞麗笙精選酒店（Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan）

房價：人均HK$984起（收藏室；包早餐）

地址：Via Santa Sofia 37, Milan, Italy 20122

交通：Missori站步行8分鐘

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米蘭酒店推介【5】米蘭維烏設計酒店（Hotel Viu Milan, a Member of Design Hotels）

米蘭維烏設計酒店（Hotel Viu Milan, a Member of Design Hotels）是米蘭的豪華酒店之一，與米蘭唐人街、米蘭紀念墓園、和平門等景點的距離都非常近！酒店於2017年開幕，擁有124間房，房間空間寬敞、設備齊全，床頭設有USB充電插座，非常方便！酒店亦附設室外泳池、日光浴場、健身室、桑拿、土耳其浴、餐廳、酒吧等休閒設施。

米蘭維烏設計酒店（Hotel Viu Milan, a Member of Design Hotels）

房價：人均HK$823起（高級大床房）

地址： Via Aristotile Fioravanti 6, Milan, Italy, 20154

交通：Garibaldi FS站步行14分鐘

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米蘭酒店推介【6】威斯汀宮殿酒店（米蘭）（The Westin Palace, Milan）

威斯汀宮殿酒店（米蘭）（The Westin Palace, Milan）地理位置優越，鄰近因德羅•蒙塔內利公共花園、現代藝術館、自然歷史博物館等景點。酒店在1994年已經開幕，並於2019年翻新後重開，提供231間客房，房間帶有歐洲宮廷感，乾淨舒適、採光良好，部分房間更配備打卡雲石浴室！酒店附設桑拿、Spa、土耳其澡堂、健身室、餐廳等設施。

威斯汀宮殿酒店（米蘭）（The Westin Palace, Milan）

房價：人均HK$932起（經典雙床房）

地址：Piazza della Repubblica 20, Milan, Italy 20124

交通：Repubblica站步行4分鐘

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米蘭酒店推介【7】米蘭肖像酒店（Portrait Milano - Lungarno Collection）

米蘭肖像酒店（Portrait Milano - Lungarno Collection）於2022年開業，無論是選址、裝修設計、餐飲均是頂級的。酒店鄰近蒙特拿破崙大街、波爾迪·佩佐利美術館等景點。酒店擁有73間房，房間設計奢華時尚，配備非常適合打卡的雲石浴室，套房房型另有客廳、衣帽間、戶外平台等。酒店亦附設游泳池、土耳其澡堂、桑拿、健身室、餐廳等設施。

米蘭肖像酒店（Portrait Milano - Lungarno Collection）

房價：人均HK$4,651起（人像一室房）

地址：Corso Venezia, 11 | Via Sant'Andrea, 10 20121 Milan

交通：San Babila站步行4分鐘

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米蘭酒店推介【8】米蘭文華東方酒店（Mandarin Oriental, Milan）

米蘭文華東方酒店（Mandarin Oriental, Milan）坐落於米蘭市中心，鄰近斯卡拉廣場歌劇院、達文西紀念碑、蒙特拿破崙大街等景點，地理位置極佳！酒店在2015年開幕，設有104間房，房間均設有小露台、浴缸等，房間寬敞、景觀開揚，坐擁城景，部分房間亦帶有戶外平台。酒店附設室內游泳池、桌球室、健身室、桑拿、保齡球場、網球場等設施。

米蘭文華東方酒店（Mandarin Oriental, Milan）

房價：人均HK$3,812起（高級房）

地址：Via Andegari, 9, 20121 Milan

交通：Montenapoleone站步行3分鐘

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米蘭酒店推介【9】米蘭寶格麗酒店（Bulgari Hotel Milano）

米蘭寶格麗酒店（Bulgari Hotel Milano）為意大利珠寶品牌寶格麗的旗下酒店，酒店坐落在蒙特拿破崙大道、史皮卡大道和斯卡拉大劇院。酒店曾於2021年翻新，提供61間房，房間可俯瞰米蘭植物園，設計帶有異域風情，卧室和浴室均設有落地窗，採用先進科技設備。酒店附設室內泳池、水療中心、健身室、土耳其澡堂等設施。

米蘭寶格麗酒店（Bulgari Hotel Milano）

房價：人均HK$4,520起（高級房）

地址：Via Privata Fratelli Gabba 7b, 20121 Milano

交通：Montenapoleone站步行3分鐘

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米蘭酒店推介【10】米蘭柏悦酒店（Park Hyatt Milan）米蘭柏悦酒店（Park Hyatt Milan）

米蘭柏悦酒店（Park Hyatt Milan）地處城市中心地帶，步行幾分鐘即可抵達米蘭大教堂廣場、斯卡拉歌劇院、購物區等。酒店配備106間豪華氣派的房間，帶有寬大浴缸和淋浴系統的豪華浴室、豪華設備的用品等。酒店亦設有水療中心、健身室、護理中心、酒吧、米芝蓮餐廳等設施。

米蘭柏悦酒店（Park Hyatt Milan）

房價：人均HK$3,244起（特大床間）

地址：Via Tommaso Grossi 1. Milan, Lombardy, Italy, 20121

交通：Duomo站步行3分鐘

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