深圳沙灘推薦｜16個海灘夏日必去　不只大小梅沙　避開人潮好去處

夏日漫漫，「陽光」、「海邊」、「沙灘」是觸發幸福的關鍵詞。



城市浪人們紛紛出逃，一頭扎進夏日的沙灘和陽光，與海作伴，把炙熱與煩躁統統蒸發。

接下來，將給你介紹深圳最值得去的16個沙灘。

1. 溪涌度假村

溪涌度假村是深圳較為小眾的海邊，深圳最美海濱棧道也在這裏，白色的棧道延伸至海的盡頭，旁邊是漸變色的海水，像是走進了日系漫畫裏，純淨唯美。

海濱棧道以背仔角沙灘為起點、玫瑰海岸為終點，全長4.5km，一路看透明玻璃海。

整條觀海棧道距離不算長，卻穿山、入林、出海，有着十分豐富的景觀。棧道上可以徒步，下面也可騎行，穿梭在森林之中，吸氧、看綠意盎然。

白色的棧道延伸至海的盡頭，旁邊是漸變色的海水，像是走進了日系漫畫裏，純淨唯美。（ShenzhenStyle提供）

出行方式：

➀公共交通：深圳地鐵2/8號線小梅沙站c口，再打車5.3km

➁自駕：導航至溪涌度假村

入場費用：沙灘20元/人

遊玩推薦：溪涌沙灘、空中旋轉棧道、徒步、騎行



2. 雲海天使灣

和雲海天使灣的名字一樣，這裏的景色也極其浪漫，沙灘面積雖小但勝在水質清澈，每個視角都可欣賞到無邊的海面。

海邊小鹿、海邊小火車、海上鞦韆、海景餐廳......在這裏走走逛逛，揮霍一天的時間，在水清沙白的海邊度過夏日理想生活。

出行方式：

➀公共交通：在深圳市區搭乘E11到大鵬中心1站，轉公交M583至雲海山莊下車

➁自駕：導航至雲海天使灣，停車費40元/小時，80元封頂

入場費用：沙灘免費，免預約，其他遊玩項目單獨收費

遊玩推薦：天使灣沙灘、海邊膠囊小火車、雲海時光營地



3. 背仔角

背仔角沙灘位於小梅沙的最東端，也是鹽田海濱棧道的起終點，海灘儘頭是碩大的礁石，有着洶湧的浪漫，看海之餘也要留心自身的安全。

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紅白相間的燈塔坐落在棧道東段的終點，極爲醒目，很適合打卡拍照。

出行方式：

➀公共交通：深圳地鐵8號線小梅沙站，出站後打車2.3km

➁自駕：導航至背仔角沙灘停車場

入場費用：免費

遊玩推薦：背仔角燈塔、鹽田棧道



4. 西涌沙灘

西涌沙灘是深圳最長的海灘，擁有4個各具特色的沙灘入口。其中，1號海灘適合玩水上項目，3號海灘適合游泳，名氣最大的4號海灘，衝浪、酒吧、茅草屋......擁有西海岸一般的熱情和奔放。

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另外，西涌附近就是深圳天文台，不妨登上海濱棧道看一場無邊際的山海盛景。

出行方式：建議自駕，導航至西涌景區

入場費用：成人 ¥28/兒童 ¥14，現場購票

遊玩推薦：西涌沙灘、衝浪、遊艇、皮划艇、槳板、帳篷露營



5. 東涌沙灘

東涌位於大鵬半島的南端，是深圳有名的衝浪聖地，被《世界地理》雜誌評為中國最美十大海岸線之一。海水湛藍，沙子細軟，遠看浪潮如雪，彷彿身處巴厘島的夢幻景色。

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在東涌還可以解鎖多種海邊玩法，露營、釣魚、趕海、衝浪、槳板......來此接受山海的饋贈，山海交融之間，向自由而生。

出行方式：

➀公共交通：在深圳市區乘坐E11到大鵬中心1站，換乘M231至東涌沙灘站

➁自駕：東涌沙灘

入場費用：30元/人

遊玩推薦：東涌沙灘、衝浪、徒步、帳篷露營、穿鼻岩、東涌紅樹林濕地公園



6. 鵝公灣

不用飛布吉島！鵝公灣就有着東南亞般的自然風情，是夏日玩水天堂。

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這個全新亮相的海灣，背靠蒼翠群山，面朝玻璃般澄澈的海水，美得讓人恍惚。衝浪結束後必打卡Bamboo House咖啡店，點一杯冰鎮椰青，席地落座於木質露台上，欣賞海浪輕輕搖晃，假期的鬆弛感就該是這個模樣。

出行方式：建議自駕，導航鵝公灣

入場費用：免費

遊玩推薦：徒步、看海



7. 藍寶石沙灘

藍寶石海灘位於南澳月亮灣廣場旁，這裏的海水是藍至翡翠綠的漸變色調，聽風吹浪花拍岸，很是愉快，目之所及都是波光粼粼的一片。

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出行方式：

➀公共交通：在深圳市區乘坐E11公交車至上下企沙站，步行666米

➁自駕：導航至南澳藍寶石沙灘

入場費用：免費

遊玩推薦：徒步、看海



8. 壩光海灘

壩光村位於葵涌街道東部，海岸線長達16公里，有着灘塗、濕地沙洲、石灘、紅樹林地......不管是趕海還是露營，這裏都非常合適。

並且，這裏擁有國內唯一的古銀葉樹園和數百年曆史的傳統客家村落——鹽灶古村，由於地理因素，遊客也相對較少。

出行方式：建議自駕，導航至白沙灣公園停車場

入場費用：免費，免預約

周邊遊玩：鹽灶古村、白沙灣公園、壩光銀葉濕地公園



9. 桔釣沙

桔釣沙三面青山環繞，沙灘呈月牙狀，海灘面積不是非常寬闊，但有潔白如銀的細沙灘。

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海水呈現出夢幻般的 「玻璃海」 質感，是楊梅坑一帶最好的沙灘，旁邊就是浪騎遊艇會，可以乘坐遊艇出海。

出行方式：

➀公共交通：在深圳市區乘坐E11路公交車至南澳月亮灣，換乘M274到桔釣沙站

➁自駕：桔釣沙停車場

入場費用：沙灘免費，免預約

遊玩推薦：桔釣沙沙灘、槳板、遊艇會



10. 海貝灣

海貝灣，有着3.5公里的濱海綠道。

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這裏也是大鵬的民宿聚集地，藍白色的房子錯落有致，有種聖托里尼的即視感，深圳最美的海邊7-11也在這裏，可以一邊吃着熱氣騰騰的關東煮，一邊欣賞着無敵海景，感受着海風拂面的温柔。

出行方式：

➀公共交通：在深圳市區乘坐E11公交車至上下企沙站，步行560米

➁自駕：導航至海貝灣沙灘

入場費用：免費

遊玩推薦：露營、燒烤、潛水



11. 柚柑灣

柚柑灣被茂密的山林環繞，沙灘細膩柔軟，海水碧綠清澈，宛如一個隱秘的世外桃源。

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在柚柑灣遊玩最不能錯過的，便是日落橘子海，感受着霞光背後那影影綽綽的温暖，等海浪捲走平日的焦躁。

出行方式：自駕：導航至南澳柚柑灣沙灘

入場費用：免費

周邊遊玩：環海綠道、海邊日落、水上項目



12. 較場尾

悠閒的小鎮氣息，熱鬧的海岸線，美食不斷的小吃街，有着「深圳鼓浪嶼」之稱的較場尾，或許不是最優美的旅遊淨地，但這裡的煙火氣，卻能讓人更隨性而安。

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出行方式：

➀公共交通：在深圳市區乘坐E11大鵬假日專線至大鵬中心1站，大鵬中心2站換乘公交到大鵬所城站，步行547米

➁自駕：導航至較場尾海灘

入場費用：免費

周邊遊玩：大鵬所城、東山寺



13. 鮜門百安海灘

鮜門鎮位於深汕合作區，自駕從香港出發到這裏將近三個小時。如果是搭乘高鐵會更方便，從香港西九龍站出發到鮜門站下車，全程也只需要90分鐘。

相比起深圳的海邊小鎮，鮜門百安海灘這並沒有太多的開發痕跡，湛藍的海水與潔白的沙灘也說明了這裏的原生態。

出行方式：

➀公共交通：在香港西九龍站乘坐高鐵至鮜門站，全程90分鐘

➁自駕：導航至鮜門百安海灘

入場費用：免費

遊玩推薦：趕海、看日落、體驗鮜門鎮的風土人情



14. 官湖沙灘

官湖沙灘，擁有4.5公里的海岸線，沙灘邊有許多家風格迥異的民宿，彩色房子聚集，文藝且浪漫，被稱為「深圳小鎌倉」。

來到這裏，就像踏入了一部温馨治癒的動漫劇集。

出行方式：

➀公共交通：在深圳市區乘坐E11到葵涌中心站，打車5.4公里

➁自駕：導航至官湖停車場

入場費用：免費，免預約

周邊遊玩：官湖村、沙魚涌



15. 楊梅坑鹿嘴大道

楊梅坑鹿嘴大道全長5公里，分為上下兩層，上層為騎行道和雙向車道，下層為臨海棧道。

一邊是大海，另一邊是山林景觀，海浪聲與山林鳥鳴聲交替迴旋在耳旁。

出行方式：

➀公共交通：在深圳市內乘坐公交至大鵬中心站轉M274到楊梅坑站，步行即可到達楊梅坑村

➁自駕：導航至楊梅坑停車場

入場費用：免費



16. 玫瑰海岸

玫瑰海岸是深圳著名的攝影基地之一，許多人的海邊婚紗大片都是在這拍的，因為有門票限制，海灘的遊客不算多，很適合打卡拍照。

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出行方式：

➀公共交通：乘坐深圳地鐵2/8號線到大梅沙站B口，在海濱公園隧道口換乘M362路公交至玫瑰海岸站

➁自駕：導航至玫瑰海岸文化旅遊度假區

入場費用：成人50元｜長者/兒童 25元



Tips：2025年5月1日至10月7日的雙休日&法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



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