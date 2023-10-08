深圳好去處｜鹽田區7個絕美景點免費打卡　梅沙尖/燈塔附交通地址

鹽田區算得上深圳遊玩的白月光了，看山聽海深圳人士首選這裏！推薦深圳鹽田區7個風光絕美的好地方，每一處都不需要門票哦~



鹽田區7處寶藏看山聽海之地

按圖看看深圳鹽田有哪些可以感受大自然和休閒舒適的景點好去處👇👇👇

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1. 梅沙尖

海拔753m的深圳第三高峯，有360°無死角的超美山海觀景台，峯頂可俯瞰大小三洲水庫，遠望深圳第一高峯梧桐山。

這裏有驚險但風光絕美的愛情天梯，沿途而上逐步開闊的視野，像在緩緩打開「上帝視野」。

梅沙尖

營業時間：全天

地址：深圳市鹽田區三洲田北山路口站

交通：地鐵8號線鹽田站E口步行至鹽田檢查站登山口



2. 海山公園

不能親到巴塞羅那的奎爾公園（Park Güell），這裏充滿異域風情的建築也讓你一飽眼福，色彩造型獨樹一幟，彩磚貼片超級出片哦~

藝術塔是借鑑西班牙風格建設的，樓梯、洞穴、塔尖貼上各式各樣的瓷片，在陽光下非常夢幻好看。

海山公園

營業時間：週二至週日09:00-21:00

地址：深圳市鹽田區沙頭角鎮廟公嶺

交通：距葉屋西街口（公交站）步行1.2km



3. 恩上水庫

是鹽田天然生態氧吧，猶如置身綠野仙蹤秘境，童話般的大草坪，羣山環繞，意境滿滿。

恩上水庫的環山公路上，可以遠眺觀覽鹽田區，空氣清新，鳥語聲聲，山海環繞，景觀優美．

恩上水庫

營業時間：全天

地址：深圳市鹽田區恩上公路梧桐山風景區

交通：距海山（地鐵站）步行4.8km



4. 煙墩山國際友好公園

這裏藏着一處「歐洲燈塔」，仿以埃庫萊斯塔（Tower of Hercules）等比縮小，看起來像中世紀的古堡，吸睛力度滿滿。

小眾冷門海邊公園的臨海邊，彩色的集裝箱堆滿了鹽田港，像單機遊戲的俄羅斯方塊。

燈塔背後就是環山的懸浮木質棧道，一路走着，彷彿登上了天空之梯，肆意吸氧，享受綠意清新。

煙墩山國際友好公園

營業時間：全天

地址：深圳市鹽田區海邊街

交通：距鹽田派出所（公交站）步行1.6km



繼續看看深圳鹽田的漂亮景色好去處👇👇👇

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5. 背仔角燈塔

以海平面為背景的紅白燈塔，在深圳最東邊，記錄下海的盡頭，與大小梅沙相望。海水乾淨蔚藍，海天一色。

燈塔連着一條體驗感絕佳的海濱棧道，蜿蜒曲折，環海而建，目光所及之處皆是美景，熱愛户外徒步的友友一定不要錯過。

背仔角燈塔

營業時間：06:00-24:00

地址：深圳市鹽田區梅沙街道深葵路海濱棧道背仔角端

交通：自駕導航至「背仔角沙灘停車場」，隨後根據「背仔角燈塔」導航步行2km前往



6. 大梅沙海濱公園

位於深圳特區的東部、風光旖旎的大鵬湖畔，三面環山，一面臨海，平緩開闊的絕美沙灘，坐擁獨特的山海景觀。

既想逛公園、看海、玩沙，那就來這裏絕對不虧，細軟的沙子可以堆出來，超長的海濱棧道散步真的太舒服了。

大梅沙海濱公園

營業時間：07:00-22:00

地址：深圳市鹽田區鹽梅路105號

交通：地鐵8號線鹽田路D出口步行；公交B925至海鮮街



7. 海景公園

海景公園曾是全國唯一的航母景點，平台上的船舵，仍保存着航母曾在此停留的歷史記憶，園內設有燈塔圖書館，你可以面朝大海，與時光慢慢同行。

東起鹽田港消防碼頭，西至中英街古塔公園，全長2km的一條筆直木棧道，沿岸海景視野開闊。

海景公園

營業時間：全天

地址：深圳市鹽田區海景路帶狀公園

交通：距葉屋西街口（公交站）步行1.5km



看看蔚藍無邊的大海及秀麗的山，連心情都變好了呢！鹽田區你還有什麼私藏遊玩地呢？

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