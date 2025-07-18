深圳美食｜必吃榜李記湛光蠔莊自建蠔場　N種吃法招牌蒜蓉生蠔

「深圳最會做生蠔的店」，開了12年「燒烤大排檔」 ，從6㎡臨巷小店，到蟬聯必吃榜，李記湛光蠔莊「白石洲旗艦店」，升級了；生蠔吃法，也升級了，蒜蓉烤！芝士焗！泰醬蘸！芥末蘸！



在湛江有個自建蠔場，每日直送到店，李記承諾：生蠔不新鮮直接換！

活蠔到店，現開現賣，每年售出1289萬個生蠔

白石洲，一個美食藏龍卧虎地方，是不少深圳人的宵夜勝地。湛江烤蠔店，就是在這兒從一家僅6㎡的小旮旯靠着賣生蠔，一步步變成現在有16家門店的「李記湛光蠔莊」，也被老粉叫做「深圳最會做生蠔的店」。

海水的鹹度在13°-14°之間，養出來的生蠔更鮮美。堅持當天活蠔到店，客人點單才開蠔現烤。（深圳吃貨小分隊提供）

生蠔，來自北緯21°湛江天然海域

李記在湛江包了一個蠔場，這裏的海水鹹度在13°-14°之間，且水温常年温暖，養出來的生蠔更鮮更肥。堅持當天活蠔到店，客人點單才開蠔現烤，只用4-6兩的大蠔，都是手掌大，潔白瑩潤。

生蠔的吃法，這裏全齊了：冰鎮／蒜蓉烤／清蒸／芝士焗／煲粥／煲湯

連續蟬聯必吃榜的李記，每年售出1289萬個生蠔，生蠔的各種吃法，這裏齊全了。小蠔宜煲煮，大蠔則宜帶殼炙烤，保全其原汁原味。

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8大必點生蠔，桌桌堆成「蠔殼山」

1. 深圳首創泰醬冰鎮生蠔

生蠔新吃法，蠔殼需要提前冰凍幾個小時，生蠔先蒸後以冰水降温，再放到準備好的蠔殼裏，冰上加冰。

老闆說：「這個醬汁是我專門飛到泰國去學的，特別清爽，客人都說很解膩。」入口時，泰醬帶着檸檬碎與青桔香，就像在吃刺身一樣，又滑又嫩。

2. 招牌蒜蓉生蠔

蒜蓉烤生蠔，燒烤桌上經典的組合。它家的蒜蓉醬經過多年研究，味道別家復刻不來，每天店員剝蒜都剝不過來。飽滿的生蠔上鋪滿金黃誘人的蒜蓉醬，熱火一催，蒜香就鑽進蠔肉的紋理中，汁水在殼底滋滋作響。

趁熱一口嗦，與醬汁搭配起來吃，相得益彰。

3. 原味生蠔

原味的做法，最是考驗食材本身的新鮮程度。整隻生蠔不開殼直接蒸，上到桌邊服務員會幫忙開，打開時帶着熱氣。

蘸點芥末醬油入嘴，即刻嗅到海的鮮鹹，再是一股甘甜，用最簡單的吃法感受湛江生蠔的鮮美。

4. 原味芝士&芥末芝士生蠔

鹹香的芝士烤過之後，依舊細膩，就像一層黃金瀑布，圓滾滾的生蠔入嘴還有淡淡奶香。

芥末芝士焗生蠔則多了幾分辛辣，竄上鼻腔很是刺激。

5. 秘製黃椒烤生蠔

用黃燈籠椒做成的醬汁讓蠔的辣度飆升不少，酸辣的味道很上頭，愛吃辣的朋友可以試試。

6. 全蠔宴，一口氣吃4種味道

剛上線的新品，有選擇困難症的朋友選這個就對啦，一次性吃到原味、蒜蓉、芝士和黃椒四種味道。

7. 鮮蠔海蝦砂鍋粥&生蠔韭菜煲

小個生蠔更適合用來煲湯、熬粥，砂鍋明火現熬，湯水之中都漂浮着海的鮮味。一碗下肚，潤口暖胃。

下酒燒烤，宵夜必備 👇👇👇

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1. 湛江特色濕辣牛肉

湛江燒烤特色的濕辣牛肉，主打口感嫩滑，肉中帶汁。牛肉不會提前醃製，碳烤時反覆刷醬，過後撒上大把白芝麻就上桌，搭配的秘製濕辣汁才是辣味的來源，一口濕噠噠，吃着很juicy。

碳烤時反覆刷醬，過後撒上大把白芝麻就上桌。（深圳吃貨小分隊提供）

2. 山葵鮮牛肉

還有一個山葵口味，用山葵代替濕辣汁，吃起來乾爽，更能感受牛肉的軟嫩和肉香。

3. 烤雞脆骨

炭火升起，小料一撒，雞脆骨便穿上金黃戰衣，外皮焦香且乾身，吃起來又香又脆，用來下酒實在上頭。

4. 烤大海蝦

殼薄肉肥的海蝦，比普通蝦更好入味，炭烤時撒上一大香料，蝦殼超香，蝦肉Q彈緊實。

5. 桌桌必點，燒烤串串

烤雞爪、烤雞中翼、烤魷魚鬚、蒜蓉烤粉絲元貝、烤茄子、烤豆皮......

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宵夜靈魂搭配，小龍蝦系列 👇👇👇

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1. 油燜小龍蝦

入夏了，宵夜配酒少不了麻辣的油燜小龍蝦。大份的油燜蝦，先油炸再加入啤酒猛火爆炒，汁水收乾後一層透亮的紅油覆蓋其上。先吮蝦殼，濃烈的辣感席捲而來，彈口的蝦肉蘸汁後，麻中帶點回甘，吃完連手指頭都是香的。

油燜小龍蝦，大份的油燜蝦，先油炸再加入啤酒猛火爆炒，汁水收乾後一層透亮的紅油覆蓋其上。（深圳吃貨小分隊提供）

2. 蒜蓉小龍蝦

更受廣東人喜愛的肯定是不辣的蒜蓉小龍蝦。蒜泥醬由炒蝦師傅秘製熬煮，再把蝦放進鍋中一起翻炒，隻隻小龍蝦都被蒜蓉浸透入味，十幾只剝好殼的小龍蝦淋勺蒜蓉醬，一口氣吃掉，肚皮撐撐，十分滿足。

3. 十三香小龍蝦

十三香，小龍蝦界經久不衰的口味。十幾種香料煮出來的醬汁，加持在蝦肉之中，辣味濃郁，直呼過癮。

白石洲旗艦店，全新升級

李記湛光蠔莊，現在在深圳有16家門店，每天營業到凌晨兩點半，入夜後炭火一升，食物的香氣，鼎沸的人聲，高朋滿座，煙火氣十足。

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從僅有6㎡的臨巷小店，到連續蟬聯必吃榜，離不開一顆專心做菜的心。最近白石洲·深圳總店全新升級，吃飯的環境更好了，坐得也更舒服了，請朋友吃宵夜更有面了。

李記湛光蠔莊

點評人均：98 元 RMB

營業時間：17:00-次日2:30



李記湛光蠔莊各門店地址和交通方式👇👇👇

店名：南山區深圳總店 （南山區）

地址：石洲中路160-18號

交通：地鐵1號線，白石洲站D口



門店：南山保利店（南山區）

地址：保利文化廣場B區1層-N113-114號鋪

交通：地鐵2/11/13號線，後悔站E2口



門店：海昌店（南山區）

地址：蛇口街道海昌社區商樂街10號12號鋪

交通：地鐵2號線，水灣站C口



門店：西麗店（南山區）

地址：石鼓路4004-11號

交通：地鐵5號線，留仙洞站B口



門店：車公廟店（福田區）

地址：泰然科技園210棟1C之2

交通：車公廟站D2口



門店：華強北店 （福田區）

地址：福星路141-1號

交通：地鐵11號線，福星站C口



門店：梅村店 （福田區）

地址：上梅林新村30號之101

交通：地鐵9號線，梅村站C1口



門店：八卦嶺店 （福田區）

地址：八卦一路八卦嶺工業區5棟110號

交通：地鐵9號線，園嶺站A號口



門店：下沙店 （福田區）

地址：下沙村七坊公司樓8棟106

交通：地鐵9號線，下沙站B口



門店：國貿店 （羅湖區）

地址：人民南路3023-6華僑服務中心1層

交通：地鐵1號線，老街站A口



門店：黃貝嶺店 （羅湖區）

地址：鳳凰路113-1號

交通：地鐵2/5號線，黃貝嶺站B口



門店：坪洲店 （寶安區）

地址：新湖路74號

交通：地鐵1號線，坪洲站B口



門店：民治店 （龍華區）

地址：民塘路380號民順大廈1樓

交通：地鐵4/6號線，紅山站D1

