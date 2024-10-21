深圳南澳好去處｜10景點+酒店推介！必去小鎌倉/最美沙灘/楊梅坑

深圳南澳攻略｜經常北上的朋友或者已對深圳商場開始厭倦，如果想遠離城市，飽覽一大片海洋，面向深圳大鵬灣的南澳就是一個好選擇。《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整合深圳南澳的10大景點及必住高質酒店，以便大家在假期來個快閃短途旅行！



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深圳南澳位於三面環海的大鵬半島，擁有廣闊的海域和美麗的小島，與香港東平洲隔海相望，有著天然的海洋景觀。而隨著近年深圳大力發展，不僅增加了許多新的打卡熱點，還保留了當地別具特色的漁村風貌，是深圳現時最新的度假景點區，無論是與三五知己，還是一家大細前往都非常合適。

深圳南澳攻略｜香港去南澳交通

由香港前往南澳，可於以下兩個口岸出發。

深圳蓮塘口岸：蓮塘口岸站D出口，步行約3分鐘至廣嶺公交站，乘坐E11路至南澳水產市場站，再轉乘M321路至南澳洋疇灣站。



深圳福田口岸：福田口岸站乘搭4號線至市民中心站，換乘2號或8號線至蓮塘口岸地鐵站。



深圳南澳景點及酒店推介【1】南澳東湧、西湧沙灘

南澳東湧、西湧沙灘位於東南大鵬半島，沙灘海岸線曾被《中國國家地理》雜誌譽為「中國最美八大海岸」，兩個沙灘僅相隔15分鐘車程，是去深圳南澳必去的景點之一。西湧沙灘全長5.1公里，是大鵬半島最長、沙質最好的沙灘；東涌海灘同樣水清沙幼，加上部分沙灘被亂石覆蓋，千奇百趣的岩石形成獨特的自然景觀。除了可在沙灘上漫步享受悠閒的時光之外，沙灘還提供各式各樣的水上活動，如衝浪、浮潛、快艇等，是動靜皆宜的渡假勝地。

地址：深圳市大鵬新區南澳街道西湧

交通：在地鐵廣嶺站出口，乘坐E11巴士到上下企沙站，轉乘M232巴士到西湧二號沙灘站，步行約10分鐘。



深圳南澳景點及酒店推介【2】南澳大鵬所城

南澳大鵬所城建於明朝，屬於南澳的文化遺產，其古色古香的地方風情更有「南澳的故鄉」之稱，是擁有深厚的歷史底蘊、人文氣息的景點。當身處於古城之中，很容易便有一瞬間穿越回到古代的感覺，非常適合打卡拍照。而古城經過活化之後，城內設有林林總總的餐廳、咖啡廳、酒吧和民宿，是值得花時間慢慢探索的好地方。

地址：深圳市龍崗區大鵬街道鵬城社區

交通：深圳地鐵8號線鹽田路站D出口，再轉乘大鵬假日專線6號（鹽田路地鐵站）到古城小區站。



深圳南澳景點及酒店推介【3】南澳國家地質公園

深圳南澳的大鵬半島國家地質公園佔地面積逾46平方公里，是深圳唯一的國家地質公園。地質公園擁有獨特的火山遺跡和優美的海岸景觀，其主峰七娘山，高約海拔869米，風景秀麗。在這裡不但可觀賞到火山遺跡、渾然天成的奇岩怪石，而且還是看日出的熱門景點。

地址：深圳市大鵬新區南澳地質公園路1號

交通：乘坐M423巴士至國家地質公園站下車後步行6分鐘直達。



深圳南澳景點及酒店推介【4】官湖村

官湖村位於深圳大鵬區半島，因鎮上有一個酷似日本鎌倉的十字路口，配合起村內頗有日本風情的小屋建築，故有「深圳版鎌倉」之稱，在這裡隨手就能拍出充滿日系小清新感覺的照片。此外，官湖村因位於三面環海的大鵬區半島，加上鄰近沙灘，所以天氣較為涼快，非常適合在這裡散步和打卡影相，以及探索周遭的小店。

地址：深圳市大鵬新區葵沖街道官湖村

交通：深圳福田樞紐中心出發搭乘E26或旅遊5號線／從深圳北站乘搭巴士E11至葵涌中心站下車，換乘小巴B956至官湖中心。



深圳南澳景點及酒店推介【5】楊梅坑

楊梅坑位於深圳大鵬新區南澳街道，除了擁有遼闊的大海景色外，還可欣賞到壯麗的山景，以及經海蝕後各式各樣的岩石形態。此外，楊梅坑區內的大型度假村鹿嘴山莊，更是著名電影《美人魚》的拍攝場地，經常吸引不少人前往打卡影相。而楊梅坑亦有不少娛樂活動可暢玩，如潛水、垂釣、燒烤、婚紗攝影、帆船、遊艇、快艇或漁船海上觀光等，適合與三五知己或一家大細一同前往。

地址：深圳市大鵬新區南澳街道

交通：乘坐E11巴士至南澳街道辦站，轉乘M274巴士直達／於黃貝嶺站乘坐PJ14巴士直達楊梅坑。



由香港前往南澳需時約2小時，如安排一日遊，時間可能有些緊絀，要暢玩的話租住酒店定是一個最佳選擇。而南澳有不少酒店為了讓住客欣賞到南澳醉人的海景，更會設有對海的露台和落地玻璃，而且價錢亦十分便宜。

深圳南澳景點及酒店推介【6】深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

藍白聖島懸崖泡池美宿，酒店外型以白色的宮殿造型設計，給人一種貴氣非凡的感覺。而酒店分為L、J、K三棟，房間色調柔和，佈置温馨舒適，且乾淨整潔。而酒店不得不提的一大特色，就是房間內設有予人打卡影相的泡池，可配合南澳的日落拍出美照，入住酒店仲包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費的專人攝影服務，即使身邊朋友不懂拍照也不怕。此外，酒店價格也非常便宜，人均不到$300，CP值超高！

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

價格：人均HKD$251起

地址：海濱南路33號D2棟101室

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳南澳景點及酒店推介【7】蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿（Miyue ·Shzhen Positano Cliff Seaview Beauty Hotel）

蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿坐落於懸崖之上，環境寧靜舒適。純白的酒店建築與南澳的藍天白雲互相襯托，與天空藍白交織的配搭頗有義大利風情小鎮波西塔諾的感覺。酒店房間乾淨有格調，而且設有對海露台，可看到南澳的無敵大海景。另外，酒店的配備十分齊存，健身室、酒廊、餐廳等一應俱全。

蜜悅深圳波西塔諾懸崖海景美宿

價格：人均HKD$485.5

地址：南澳街道南隆社區海濱南路33號海貝灣度假村F8棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳南澳景點及酒店推介【8】偏方．山海原著度假民宿（Yuanfang Shanhai Yuanzhu Holiday Meisu）

酒店坐擁無敵海景，每個房間均設有特大落地玻璃窗，看夕陽一流，而且露台的視野非常清晰。此外，房間空間非常寬大，還有不同風格及色調的房間可以選擇。而酒店還會提供早餐、下午茶，還設有停車位，香港人自駕遊也沒問題。此外，酒店還鄰近多個景點，如南澳國家地質公園、藍寶石沙灘等地方。如果想尋找遠離喧囂的度假勝地，這家酒店是不錯的選擇。

偏方．山海原著度假民宿

價格：人均HKD$157起

地址：深圳大鵬新區海濱南路33號海貝灣度假村G9棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳南澳景點及酒店推介【9】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanye• Shenzhen Buruolin Holiday Homestay）

苫也·深圳不若林度假民宿被繁茂的荔枝林包圍，環境簡約舒適，呈現出靜謐安逸的度假氛圍。部份客房設有私人泳池、泡池、客廳以及開放式廚房，即使足不出戶也能在酒店內享受南澳的自然景色。此外，酒店還包兩份早餐，在吃完早餐之後到泳池游泳或附近行山，也是個不錯的體驗。

深圳苫也·不若林民宿

價格：人均HKD$445起

地址︰深圳市龍崗區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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深圳南澳景點及酒店推介【10】空與海美宿（Air and Haimei Suites）

空與海美宿位於南澳第一沙灘，鄰近沙灘和大海。酒店外觀是一棟奶白色建築，內部走文藝清新的設計風格，偌大的房間配合開揚的景觀，可以在露台一邊欣賞美麗的海景，一邊浸浴。另一個不得不提的，是全房間都是聲控設備，不用動來動去就可控制房內設施，非常適合懶人居住。而酒店附近亦有不少優質的西餐廳，徒步幾分鐘便可品嚐美食，非常便利！

空與海美宿

價格：人均HKD$378起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳辦事處公交站」下車，步行約11分鐘

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