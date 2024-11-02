深圳美食｜羅湖秘密私廚試招牌三杯鴨　鹽田要幫趁客家糯米糍鼻祖

深圳，這個被貼上「年輕」標籤的城市，其實早在300多年前，就已經有一支族羣遷徙至此定居，他們便是客家人。

而客家菜，和廣府菜、潮州菜在粵菜中三足鼎立，不過最容易被大家忽略。但講究原汁原味的客家菜，卻稱得上是最原始的廣東「土」菜。



今天盤點深圳羅湖和鹽田的5家好吃「客家菜」，每家都很能打，大家存好。

羅湖區客家菜美食

1. 藏在停車場裏的「秘密私廚」：深港職工飯堂

它原先隸屬深港駕校，以前都是職工們來吃飯，後來靠着一流的客家味道流傳成越來越多人的「秘密私廚」。簡易菜單上是多年不變的好滋味。

客家菜的標榜三杯鴨，也是食堂的招牌，肉質緊緻，被濃稠醬汁吸收得很入味。

讓香信春捲煲，一煲裏有三種食材，春捲，香菇豬肉和蛋餃，很清甜，吃完全身暖笠笠。

深港職工飯堂

地址：羅湖區羅芳路（近芳都酒樓）

交通：地鐵2號線新秀站A出口，步行360m

營業時間：08:00-14:00，17:00-21:00



2. 黃貝嶺客家大埔風味麵店：大埔阿乃麵店

黃貝嶺裏有一家主打客家大埔風味的寶藏小店，慰藉着這片區域裏客家人的胃。

老鼠粄、筍粄、客家醃面等等，都是典型的大埔風味。周邊的街坊鄰居，時不時就過來幫襯一下，村裏的人幾乎都知道它的存在。

大埔阿乃麵店

地址：羅湖區鳳凰路華僑新村1棟101

交通：地鐵2號線黃貝嶺站B出口，步行230m

營業時間：07:30-24:00



3. 水庫新村裏的網紅小吃：揭陽捆粿168

揭陽其實也居住着不少客家人，揭西、揭東和普寧是其中主要的分佈地區。要説在深圳的揭陽美食，那就必須提名揭陽捆粿168了。

它最早開在水庫新村裏，每天下午五點營業時就坐滿了人。製作粿皮、放料、包裹起來一整套動作行雲流水，薄薄的捆粿皮包裹着超級多的餡料，可以隨意搭配口味，芋頭、南瓜和玉米最受歡迎。一定要加入辣椒醬試試，絕配。

揭陽捆粿168(水庫新村總店)

地址：羅湖區水庫新村238號101號一樓之一

營業時間：週一至週日 17:00-次日03:00



鹽田區客家菜美食

4. 鹽田有名的客家竹蒸腸粉：客家竹蒸腸粉

在鹽田除了有名的山水腸粉，還藏着一家客家竹蒸腸粉。老闆是梅州客家人，菜單除了蛋肉腸，還有牛肉蛋腸和齋腸。

用石磨磨出來的米漿，細膩絲滑，潑在竹簸箕上，最後來一勺靈魂醬汁完成收尾，本地大多數的腸粉醬汁都是偏甜的，但是他們家卻偏濃郁。

客家竹蒸腸粉

地址：鹽田區東和華僑新村B棟1A西南面第3間

交通：地鐵2號線海山站A1出口，步行750m

營業時間：06:00-12:30



5. 鹽田Top1的客家糯米糍鼻祖：鄧家傳文糯米糍

鄧家傳文糕點，可以説是帶火客家糯米糍的鼻祖。30多年來，一直都在鹽田霸佔糕點TOP1。

招牌糯米糍，糯米皮的甜香和迷人花生餡香一直循環散發，讓人直咽口水。

店裏還有鮮奶椰子糕、馬蹄糕、現做的番薯粄、過年過節必備的雞屎藤和粗葉粄等傳統糕點。

鄧家傳文糕點店（鹽田店）

地址：鹽田區東海道鹽田四村126號

交通：地鐵2號線鹽田路站H2出口，步行1.2km

營業時間：12:00-18:00



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